Skifahren oder an spanischen Stränden liegen ‒ das sind wohl die beliebtesten Aktivitäten für den Campingurlaub im Winter. Zugegebenermaßen sind das auch wirklich tolle Ziele, doch wer auch mal etwas Abwechslung haben möchte, findet hier eine ausgezeichnete Auswahl an ungewöhnlichen Reisezielen für den Winterurlaub. Inklusive empfehlenswerter Stell- und Campingplätze in der Nähe.

Unsere Ziele reichen dabei von Dänemark über Baden-Württemberg und Südtirol bis an die traumhaften Strände Kroatiens und bieten tolle Erlebnisse für die verschiedensten Geschmäcker. So gibt es zum Beispiel auf der dänischen Insel Fünen die Möglichkeit Eisenbahnbrücken über der von Schweinswalen bewohnten Meerenge zu erklimmen, einen außergewöhnlichen Kunsthandwerkermarkt in Montbéliard und kulinarische Erlebnisse auf den Skipisten Südtirols. Für die klassischen Ski- und Strandurlauber haben wir außerdem ein Wintersportgebiet mit fairen Preisen und hervorragenden Campingplätzen in Istrien im Angebot.

Fürstliches Winterleuchten in Bad Waldsee Noch bis zum 25. Januar können sich Besucherinnen und Besucher beim Fürstlichen Winterleuchten verzaubern lassen. Die Lichterwelt im fürstlichen Golf- und Naturresort besteht aus kunstvollen Lichtinstallationen und liebevoll gestalteten Themenwelten für alle Altersgruppen. Im gesamten Resort sorgen über 300.000 LED-Lichter für eine bezaubernde Atmosphäre. Neu auf dem Programm stehen in diesem Jahr das LED-Nachtgolf sowie die Mini-Eisenbahn "Anna" mit einem zwölf Meter langen Tunnel. Wintercamper können auf dem angegliederten Stellplatz übernachten.

88339 Bad Waldsee (D) Stellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee 26 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hoch hinaus über dem Lillebælt Schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man die Meerenge zwischen Jütland und der Insel Fünen in 60 Meter Höhe über der Wasseroberfläche queren will. Möglich ist das beim Bridgewalking auf der Lillebæltsbroen, der 90 Jahre alten Straßen- und Eisenbahnbrücke zwischen Fredericia in der Region Trekantomradet und Middelfart auf der Insel Fünen.

Daniel Struwe Beim Bridgewalking geht es mit Seilen gesichert bis ganz nach oben.



Während der Führung über die beeindruckende Stahlkonstruktion geben die Guides Anekdoten rund um den Bau der Brücke und viele Details über die Gegend rund um den Kleinen Belt zum Besten. Für Maja und Felix vom Team Aktiv der Camp Life Test-Tour 2025 war es ein einzigartiges Erlebnis, in 20 Meter Höhe über den Schienen und der Fahrbahn auf der Brücke entlangzuspazieren, auf die Querträger zu klettern und vom Brückenrand aus den grandiosen Ausblick zu genießen. Beim Aufstieg erhaschten Maja und Felix sogar einen kurzen Blick auf einen Schweinswal. Etwa 3.000 dieser Tiere leben im Lillebælt.

Lichterzauber in Innsbruck Mit seinen beleuchteten historischen Fassaden vor schneebedeckten Gipfeln bietet Innsbruck die perfekte Kulisse für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. Ab dem 15. November lädt der Lichterpark "Lumagica" zu einem Spaziergang durch den winterlichen Hofgarten ein, mit teils begehbaren Lichtskulpturen. Bereits einen Tag später öffnen die beiden Christkindlmärkte.

6161 Natters(AT) Ferienparadies Natterer See 15 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wintersport trifft Genuss Die Initiative "Skifahren mit Genuss" verbindet in der Region Alta Badia Wintersport und Kulinarik auf besondere Weise. Zehn Sterneköche werden jeweils einer Hütte auf den Pisten zugeordnet, für die sie ein exklusives Rezept entwerfen. Diese Gerichte werden in den Hütten während der gesamten Wintersaison serviert und sollen mit der alpinen Umgebung harmonieren und Schlichtheit statt Übermaß bieten. Weitere kulinarische Veranstaltungen im Winter in der Region sind beispielsweise eine Gourmet-Skisafari, Skifahren bei Sonnenaufgang mit anschließendem Frühstück oder Weinverkostungen auf den Hütten.

39033 Corvara(IT) Camping Colfosco 5 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wintercamping in Istrien Gute Nachricht für alle Camper, die dem kalten Winter in Deutschland entfliehen wollen: Die beiden Campingplätze Arena Grand Kažela und Arena Stoja Campsite in Istrien bleiben dieses Jahr den ganzen Winter über geöffnet und ermöglichen sonnige Tage an der Adriaküste Kroatiens.

52100 Pula(HR) Arena Stoja Campsite 23 Bewertungen 38,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Weihnachtszauber in Montbéliard

Tim Platt Bei „Lumières de Noël“ in der französischen Stadt Montbéliard präsentieren rund 170 Kunsthandwerker ihre Produkte.



Vom 22. November bis zum 24. Dezember lädt die französische Stadt Montbéliard, nur 80 km von Südwestdeutschland, zur "Lumières de Noël" ein. Rund 170 Kunsthandwerker präsentieren auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt ihre traditionellen Produkte, von liebevoll gefertigtem Holzspielzeug über Keramikkunst bis hin zu feiner Handwerkskunst aus der Region. Etwa zwei Drittel der Stände sind dem Kunsthandwerk gewidmet, das übrige Drittel verwöhnt mit gastronomischen Spezialitäten aus Frankreich.

25200 Montbéliard(FR) Parking Champ de Foire 6 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Skispaß zu fairen Preisen in Tirol Die St. Johanner Bergbahnen starten mit fairen Preisen und einem bunten Programm in die Wintersaison. Ein Tag kostet zum Saisonstart 41 Euro, in der Hauptsaison 62 Euro. Noch günstiger wird es in den Vorteilswochen (Januar und März). Als Rahmenprogramm gibt es den Retro- oder Dirndl & Lederhosen-Skitag oder ein Gondel-Dinner.

6380 Sankt Johann in Tirol(AT) Stellplatz am Camping Michelnhof 1 Bewertung 46,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt