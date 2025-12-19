3 Argumente für Wintercamping in Willingen: Im Upland wird's richtig gemütlich!

Skispringen, Solebad und Stellplatzkomfort – Willingen zeigt, wie vielseitig Camping im Winter sein kann. Gerade jetzt lohnt sich ein Abstecher mit dem Wohnmobil ins nordhessische Upland. Warum? Weil die Region im Rothaargebirge mit einem brandneuen Erlebnisbad, echten Wintersportmomenten und einem top ausgestatteten Stellplatz für Camper punktet.

Hier kommen drei gute Gründe, warum die nächste Wohnmobil-Tour nach Willingen führen sollte.

1. Argument: Das neue Lagunen-Erlebnisbad Wer sagt, dass man im Winter mit dem Wohnmobil nur frieren kann, kennt das neue Lagunen-Erlebnisbad noch nicht. Mitten in Willingen steht ab dem 22. Dezember 2025 eines der modernsten Freizeitbäder Hessens – komplett neu gebaut, mit allem, was zur Erholung dazugehört.

Im Inneren warten Natursolebecken, ein subtropisches Ambiente und eine hochwertige Saunalandschaft. Dazu gibt's Angebote wie Aqua-Fitness oder Babyschwimmen. Das Beste: Auch bei Schnee und Minusgraden sitzt man hier entspannt im warmen Wasser – oder schwitzt sich im Panoramasauna-Bereich die Winterkälte weg.

Für Camperinnen und Camper bedeutet das: Endlich eine Schlechtwetter-Alternative mit echtem Wohlfühlfaktor – fußläufig vom Stellplatz erreichbar.

2. Argument: Der Wohnmobilpark Willingen Der Wohnmobilpark Willingen liegt zentral, ganzjährig geöffnet und direkt am Lagunen-Erlebnisbad. Die 55 Plätze sind befestigt, überwiegend eben und auch für große Fahrzeuge geeignet. Strom, Frischwasser, Entsorgung, WLAN – alles vorhanden. Duschen gibt’s für kleines Geld, Brötchen- und Gasflaschenservice inklusive.

Besonders praktisch: Vom Platz aus erreicht ihr nicht nur das Bad, sondern auch Minigolf, den Ettelsberg mit Seilbahn und Panoramablick, den Tierpark oder das Wanderwegenetz direkt im Naturpark Diemelsee.

34508 Willingen/Upland (D) Wohnmobilpark Willingen 73 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Mit 20 Euro pro Nacht (inkl. zwei Personen) bleibt der Platz preislich fair. Hunde sind für 1,50 Euro willkommen – und Kinder kosten keine Kurtaxe.

3. Argument: Wintercamping mit Erlebnisfaktor Willingen lebt im Winter richtig auf. Skifahren, Langlauf, Winterwandern – wer möchte, startet direkt vom Stellplatz. Die Mühlenkopfschanze – eine der größten Skisprungschanzen der Welt – ist nur einen Spaziergang entfernt und beeindruckt selbst im Ruhezustand. Noch aktiver wird’s bei einer Brauereiführung oder auf dem Diemelsee-Rundweg.

Für Wintersport-Fans empfiehlt sich der Wohnmobil-Stellplatz direkt an der Mühlenkopfschanze

34508 Willingen (Upland) (D) Wohnmobilstellplatz Mühlenkopschanze 13 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ob ein Ausflug zur Glasbläserei, ein Besuch im Curioseum oder eine Fahrt mit der Ettelsberg-Seilbahn – in Willingen wird’s garantiert nicht langweilig. Wer lieber draußen unterwegs ist, erkundet das Hochheide-Plateau oder wandert zu den Bruchhauser Steinen – Naturerlebnis inklusive.

Das Besondere an Willingen: Hier kommen Entspannung und Aktivität ganz nah zusammen. Wer morgens rodeln war, kann nachmittags im Solebecken relaxen – und das alles ist nicht weit weg vom eigenen Wohnmobil.