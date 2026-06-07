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Touren & Tipps

Vergessen Sie Paris, das Umland ist schöner: 12 Stell- & Campingplätze + Tipps

Campingtipps im Pariser Umland
Das charmante Umland der Stadt der Liebe

Sie möchten Paris-Feeling, aber lieber ruhig und naturnah campen? Rund um die Hauptstadt finden Sie Wälder zum Wandern, Kleinstädte zum Flanieren und 12 ausgewählte Stell- und Campingplätze.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.06.2026
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Brücke Paris, Umland, Frankreich
Foto: Stefan Nink

Paris können Sie machen – müssen Sie aber nicht. Wenn Sie mit Van oder Wohnmobil unterwegs sind, ist das Umland oft der entspanntere Deal: schöne Kleinstädte, Wälder zum Wandern, Parks & Anlagen und dazu erstaunlich viele brauchbare Stell- und Campingplätze.

Ideal für: 4–10 Tage Roadtrip

Beste Zeit: Frühling bis Herbst (Saison: April–Oktober)

So erkunden Sie die Region

  • Basiscamp statt jeden Tag umziehen: 2–3 Nächte pro Standort lohnen sich – vieles liegt in Reichweite.
  • Paris-Option offen halten: Ein Platz mit RER/ÖPNV-Anschluss ist Gold wert, falls Sie doch in die City möchten.
  • Hotspots zur richtigen Zeit: Versailles ist berühmt und entsprechend voll. Im Umland finden Sie Alternativen mit weniger Andrang.

Flanieren wie in Paris – nur entspannter

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