Vergessen Sie Paris, das Umland ist schöner: 12 Stell- & Campingplätze + Tipps

Paris können Sie machen – müssen Sie aber nicht. Wenn Sie mit Van oder Wohnmobil unterwegs sind, ist das Umland oft der entspanntere Deal: schöne Kleinstädte, Wälder zum Wandern, Parks & Anlagen und dazu erstaunlich viele brauchbare Stell- und Campingplätze.
Ideal für: 4–10 Tage Roadtrip
Beste Zeit: Frühling bis Herbst (Saison: April–Oktober)
So erkunden Sie die Region
- Basiscamp statt jeden Tag umziehen: 2–3 Nächte pro Standort lohnen sich – vieles liegt in Reichweite.
- Paris-Option offen halten: Ein Platz mit RER/ÖPNV-Anschluss ist Gold wert, falls Sie doch in die City möchten.
- Hotspots zur richtigen Zeit: Versailles ist berühmt und entsprechend voll. Im Umland finden Sie Alternativen mit weniger Andrang.