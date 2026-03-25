Mehr als K-Pop, Bulgogi und Beauty-Trends: Was Camper über Südkorea wissen sollten

Die ganze Welt scheint gerade nach Südkorea zu blicken: Die koreanische Pop-Band BTS feiert ein weltweites Mega-Comeback, im heimischen dm-Drogeriemarkt füllen koreanische Pflegeprodukte die Regale und im Fernsehen laufen koreanische Serien auf Netflix rauf und runter. Spätestens seit bei den Oscars der koreanische inspirierte Animationsfilm "Kpop Demon Hunters" abgeräumt hat, hat der Boom um die asiatische Kulturnation auch uns voll erreicht. Südkorea ist als Reiseziel in aller Munde – doch taugt das Land der Gegensätze eigentlich auch für einen Urlaub mit dem Wohnmobil?

Zwischen Megametropole und Bergpanorama Korea liegt auf der südlichen Hälfte der koreanischen Halbinsel in Ostasien und ist von Deutschland aus in rund zehn bis elf Flugstunden erreichbar. Mit rund 100.000 Quadratkilometern ist es ungefähr so groß wie Island – nur dass hier mit mehr als 51 Millionen Einwohnern rund 15-mal mehr Menschen leben. Auf den ersten Blick scheint Korea wie ein dicht bebautes, digitales Hochgeschwindigkeitsland mit der Megastadt Seoul als Zentrum. Auf den zweiten Blick zeigt sich ein Reiseland mit Bergen, Nationalparks, Küstenstraßen, Fischerdörfern und Inseln.

Man bewegt sich in kurzen bis mittleren Etappen durch ein Land, in dem urbane Verdichtung und Landschaft fast ohne Übergang aufeinandertreffen:

Seoul: Maximale Verdichtung mit Millionenmetropole, Palästen, Design, Streetfood und 24/7-Rhythmus.

Maximale Verdichtung mit Millionenmetropole, Palästen, Design, Streetfood und 24/7-Rhythmus. Busan: Verbindet Großstadtleben mit Hafen, Stränden und maritimer Atmosphäre.

Verbindet Großstadtleben mit Hafen, Stränden und maritimer Atmosphäre. Incheon, Daegu & Daejeon: Internationale Eingangstore und urbane Knotenpunkte.

Internationale Eingangstore und urbane Knotenpunkte. Tradition trifft Moderne: Jahrhundertealte Tempel (Bulguksa, Haeinsa, Bongeunsa) und traditionelle Hanok-Dörfer (Bukchon, Jeonju) bieten einen ständigen Szenenwechsel. Topographie: Gebirge, Kirschblüte & Küsten

Plan Shooting2 / Imazins via GettyImages Südkoreas Landschaft ist vielfältig. Wandern ist eine beliebte Aktivität an freien Tagen.

Wer mit dem Wohnmobil oder Campervan durch Südkorea reist, erlebt ein Land, das landschaftlich deutlich alpiner ist, als viele erwarten. Rund 70 Prozent der Fläche gelten als gebirgig oder hügelig. Prägend ist das Taebaek-Gebirge im Osten.

Highlights der Natur:

Seoraksan (Nordosten): Markantes Berggebiet mit dem 1.708 Meter hohen Daecheongbong. Spektakuläre Felsformen, enge Schluchten und im Herbst ein rotes, gelbes und orangefarbenes Farbenmeer (z.B. im Cheonbuldong Valley).

Markantes Berggebiet mit dem 1.708 Meter hohen Daecheongbong. Spektakuläre Felsformen, enge Schluchten und im Herbst ein rotes, gelbes und orangefarbenes Farbenmeer (z.B. im Cheonbuldong Valley). Reisezeiten: Für Camper sind Frühling (Kirschblüte ab Ende März/Anfang April) und Herbst (Laubfärbung Ende September bis November) ideal. Der Sommer ist wegen Hitze und Regenzeit weniger günstig.

Für Camper sind Frühling (Kirschblüte ab Ende März/Anfang April) und Herbst (Laubfärbung Ende September bis November) ideal. Der Sommer ist wegen Hitze und Regenzeit weniger günstig. Küstenlandschaft: Rund 2.400 Kilometer Küstenlinie, stark gegliedert durch Buchten und Inseln. Die Ostküste (z.B. Sokcho) bietet ein Bergpanorama direkt am Meer, die Südküste (z.B. Yeosu, Tongyeong) wirkt mit ihren Inselblicken und Uferpromenaden fast mediterran. Camping in Korea funktioniert anders als in Europa

Plan Shooting 2 / Imazins via GettyImages Camping aus dem Auto erfreut sich in Korea großer Beliebtheit. Dementsprechend gut ausgestattet sind die Campinganlagen.

Aber taugt Südkorea für einen Urlaub mit Wohnmobil? Die Antwort lautet: ja, aber anders, als wir es kennen.

Camping findet überwiegend auf ausgewiesenen Plätzen statt, häufig mit sehr ordentlicher Ausstattung: parzellierte Flächen, Sanitäranlagen, Gemeinschaftsküchen, Grillzonen, kleine Shops – so haben die Plätze mancherorts den Charakter von Freizeitanlagen.

Beim Camping liegt der Fokus in Korea eher auf Kurzzeitreisen und Gruppenausflügen in die Natur. Es sind kurze Auszeiten vom Stadtleben zur Erholung und keine Reiseform im eigentlichen Sinne.

Vor Ort entfaltet sich das ästhetisch, idyllische Bild, das man aus koreanischen Serien kennt (nur vielleicht nicht ganz so stark romantisiert). Hübsche Campingmöbel, große Zeltpavillons, Tischdecken und Lichterketten sind genauso fester Bestandteil des Campings wie das abendliche, gemeinsame Barbecue.

Plan Shoot / Imazins via GettyImages In Südkorea sieht man mehr Glamping, Zelte und Carcamper und kaum jemals so etwas wie unsere europäischen Dauercampingplätze.

Wildcampen und spontanes Übernachten im öffentlichen Raum sind keine verlässliche Option. Hinzu kommt, dass Korea in den vergangenen zwei Jahren bei öffentlichem Parkraum strenger geworden ist: In staatlichen und kommunalen Parkplätzen sind Camping, Kochen und ähnliche Nutzungen inzwischen vielerorts ausdrücklich untersagt.

Für Wohnmobilreisende heißt das sehr konkret: Wer in Korea eine Campingreise macht, plant Stell- und Übernachtungsorte bewusst ein, statt sich auf die spontane Parkplatzlösung zu verlassen. So wissen Sie, wo es hingeht und ersparen sich Ärger bei der Stellplatzsuche.

Kompakte Fahrzeuge ohne eingebautes Bad

simon2579 via GettyImages Selbst große Wohnmobile in Korea wirken vergleichsweise knuffig.

Die Camping-Begeisterung im Land ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen; ein wesentlicher Schub kam während der Pandemie, zugleich haben soziale Medien das sogenannte "Chabak", also Car-Camping mit Auto oder kleinem Van, stark popularisiert.

Das typische Freizeitfahrzeug ist kompakter als die Vielzahl der europäischen Modelle. Viele Camper basieren auf Vans, umgebauten Kleintransportern oder verfolgen Pkw-nahe Konzepte.

Sie bieten Stromanschlüsse, Batterien, portable Spülen, teils Kühlschrank oder Heizung, ein vollwertiges Bad wie in europäischen, aufgebauten Reisemobilen fehlt in aller Regel. Dafür sind die Campingplätze gut ausgestattet.

Verkehrsverhältnisse: Warum kleine Reisemobile im Vorteil sind

Thomas McComb via GettyImages Innerhalb koreanischer Städte ist man (außer auf den Hauptverkehrswegen) mit einem kompakteren Fahrzeug im Vorteil.

Dass größere Wohnmobile in Korea eine Nische bleiben, hat auch mit den Verkehrs- und Platzverhältnissen zu tun. Das Fernstraßennetz ist modern und dicht, die Autobahnen sind gut ausgebaut, beschildert, oft auch auf Englisch, und grundsätzlich angenehm zu fahren.

Schwieriger wird es in Städten, an Küstenorten und in bergigen Regionen. Dort sind Straßen zwar meist ordentlich befahrbar, aber oft schmaler, kurviger und räumlich enger, als man es aus klassischen europäischen Wohnmobilrevieren kennt. Zudem sind die Parkplätze in urbanen Räumen häufig auf normale Pkw-Größen zugeschnitten.

Twenty47studio via GettyImages In und um Seoul sind die Verkehrswege gut ausgebaut. Dennoch lohnt es sich kaum, mit dem Camper in die Stadt zu fahren. Je nach Ziel kann es sich lohnen, die Reiseform anzupassen.

Mit einem kompakten Campervan lässt sich das noch gut handhaben; mit einem größeren Reisemobil wird es schnell mühsam. Wer Korea mit Freizeitfahrzeug bereist, ist deshalb mit kleineren Formaten klar im Vorteil. Das gilt ebenso für den Wohnwagenmarkt: Den gibt es zwar, aber in deutlich kleinerem Maßstab.

Anhängerkupplungen und Caravan-Urlaub gehören nicht in derselben Selbstverständlichkeit zum Alltagsbild wie in Deutschland, und importierte Reisemobile oder Wohnwagen – meist aus Europa oder Nordamerika – bleiben eher die Ausnahme als die Regel.

Mieten vor Ort: der praktikable Weg

snowtigerman via GettyImages Für 90 % aller CamperInnen, die überlegen in Korea eine Campingreise zu unternehmen, lohnt sich die Miete über einen lokalen, am besten eglisch sprachigen Anbieter.

Für deutsche Urlauber führt der praktikable Weg daher fast immer über die Anmietung vor Ort. Mit dem eigenen Wohnmobil nach Korea zu gehen, ist theoretisch möglich, aber nur dann halbwegs sinnvoll, wenn die Korea-Reise Teil einer längeren Asien- oder Overland-Tour wäre.

Für einen normalen Urlaub steht der logistische und finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wer nur Korea bereisen will, mietet besser lokal – und kümmert sich frühzeitig darum, weil das Angebot deutlich kleiner ist als in Europa.

Gute englischsprachige Anlaufstellen für die Suche sind internationale Plattformen wie Trazy, Klook oder direkt über VisitKorea vorgestellte Angebote. Die dort sichtbaren Fahrzeuge sind kompakte Zwei- bis Vier-Personen-Campervans.

Für Interessenten ohne Koreanischkenntnisse ist das wichtig: Es gibt also durchaus Anbieter und Buchungswege, die sich auch ohne Koreanisch nutzen lassen, nur eben nicht in der Breite, wie man das aus Europa kennt. Genau deshalb sollte man nicht kurz vor Abflug mit der Suche beginnen.

Preise & Kosten im Überblick (früh buchen lohnt!)

visualspace via GettyImages Vans und ausgebaute Kei-Cars sind eine der häufigsten Mietcamperformen in Korea.

Das Preisniveau für Mietcamper in Korea liegt grob im Bereich eines guten Mietwagens plus Campingaufschlag. Da der Markt für Campervans klein ist, ist eine frühzeitige Buchung zwingend erforderlich. Hinzu kommen:

Aktuelle Flugpreise (Hin- und Rückflug nach Seoul):

Düsseldorf: ab ca. 621 Euro

ab ca. 621 Euro München: ab ca. 640 Euro

ab ca. 640 Euro Frankfurt: ab ca. 667 Euro

ab ca. 667 Euro Stuttgart: ab ca. 771 Euro (Preise können je nach Airline, Saison und Buchungszeitpunkt auch über 1.000 Euro liegen.) Campingplatz-Gebühren (10.000 Won ≈ 6 bis 7 Euro):

Einfache Platz-/Zeltnutzung: ab ca. 15.000 Won (ca. 10 Euro)

ab ca. 15.000 Won (ca. 10 Euro) Reguläre Stellplätze: ca. 30.000 Won (ca. 20 Euro)

ca. 30.000 Won (ca. 20 Euro) Komfort-/Glamping-Plätze: bis zu 90.000 Won (ca. 60 Euro) Mautgebühren:

Durchschnittliche Maut: ca. 84 Won pro Kilometer.

ca. 84 Won pro Kilometer. Beispiel: Daegu-Busan-Abschnitt (Jungang Expressway) kostet ca. 8.500 Won (ca. 6 Euro). Die Mindestmaut auf kurzen Strecken liegt bei 1.000 Won. Das braucht es zum Reisen Im Straßenverkehr dürften sich Europäer schnell orientieren. Südkorea fährt rechts, die Beschilderung ist oft zweisprachig.

Dokumente: Internationaler Führerschein ist Pflicht! Zudem werden Reisepass, Kreditkarte und der nationale Führerschein verlangt.

Internationaler Führerschein ist Pflicht! Zudem werden Reisepass, Kreditkarte und der nationale Führerschein verlangt. Maut (Hi-Pass): Das elektronische "Hi-Pass-System" rechnet Mautgebühren automatisch ab (blaue Spuren). Wichtig: Kläre vorab, ob der Mietwagen dieses System hat. Wenn nicht, musst du ein Ticket ziehen und manuell zahlen.

Das elektronische "Hi-Pass-System" rechnet Mautgebühren automatisch ab (blaue Spuren). Kläre vorab, ob der Mietwagen dieses System hat. Wenn nicht, musst du ein Ticket ziehen und manuell zahlen. Verpflegung: Supermärkte und Convenience Stores (GS25, CU, 7-Eleven) sind allgegenwärtig. Noch besser: Lokale Märkte für frischen Fisch, Fleisch und Gemüse. Typische Gerichte wie Bibimbap, Bulgogi oder Kimchi eignen sich hervorragend für den Grill am Stellplatz. Die Vielfalt an Routen

Twenty47studio via GettyImages Korea ist ein Land reich an Traditionen, Kulturschätzen, wunderschönen Landschaften, faszinierender Architektur und fantastischem Essen.

Für Einsteiger empfiehlt sich eine Kombination aus Stadt und Landschaft. Es gibt zwei klassische Routen-Ansätze:

Die dramatische Ostküste: Start in Seoul ➔ ostwärts Richtung Sokcho und Seoraksan-Nationalpark ➔ südwärts an der Küste entlang bis nach Busan. (Berge, Felskulissen, Fischereihäfen).

Start in Seoul ➔ ostwärts Richtung Sokcho und Seoraksan-Nationalpark ➔ südwärts an der Küste entlang bis nach Busan. (Berge, Felskulissen, Fischereihäfen). Die milde Südküste: Fokus auf Buchten, Inselblicke und Küstenstädte wie Yeosu und Tongyeong.

Fokus auf Buchten, Inselblicke und Küstenstädte wie Yeosu und Tongyeong. Zusatzbaustein: Die Vulkaninsel Jeju (separates Kapitel mit Lavakulissen) oder Inseln wie Geoje und Ulleungdo. Tipp: Splitten Sie die Miete! Nutzen Sie den Campervan an der Küste und geben Sie ihn für Großstadtaufenthalte in Seoul oder Busan ab – das spart Nerven im dichten Stadtverkehr. Für Großstädte ist das oft die entspanntere Lösung, weil der Camper dort eher zum Hindernis werden kann und eher unflexibel macht.

Infos & nützliche Links Korea Tourism Organization: english.visitkorea.or.kr (Infos zu Regionen, Regeln und buchbaren Campern).

english.visitkorea.or.kr (Infos zu Regionen, Regeln und buchbaren Campern). Camper mieten: Internationale Plattformen wie Trazy und Klook bieten kompakte Campervans und Pakete auf Englisch an.

Internationale Plattformen wie Trazy und Klook bieten kompakte Campervans und Pakete auf Englisch an. Stellplatzsuche: Campingmap Korea (überwiegend koreanisch, aber mit Browser-Übersetzer sehr nützlich für die Detailplanung). Achtung: Portale wie Park4Night sind hier kaum hilfreich.