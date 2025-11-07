Mikroabenteuer beim Wintercamping: Deutschlands Top 7 Outdoor-Regionen

Der Herd glüht, der Diesel tuckert, draußen knirscht der Frost – Wintercamping ist nichts für Frostbeulen. Oder doch? Immer mehr Camperinnen und Camper entdecken die kalte Jahreszeit als echten Geheimtipp für Outdoor-Erlebnisse mit Lagerfeuercharme. Kein Gedränge auf den Plätzen, freie Sicht auf schneebedeckte Landschaften und dazu eine Tasse Tee im mollig warmen Wohnmobil oder Campingbus – so fühlt sich Freiheit im Winter an.

7 Tipps für Winter-Mikroabenteuer vor der Haustür Wir zeigen dir sieben Regionen in Deutschland, wo Wintercamping mehr ist als Frieren mit Aussicht. Sondern genau die richtige Mischung aus Abenteuer, Komfort und ganz viel frischer Luft.

1. Allgäu: Wenn Wintermärchen Realität wird Schneebedeckte Almwiesen, tief verschneite Täler und glitzernde Eiszapfen an den Dachrinnen der Berghütten – das Allgäu liefert das volle Winterkino. Ob Skifahren am Nebelhorn, Schneemobilfahren bei Oberstdorf oder Schneeschuhwandern durch die Stillachtal-Klamm: Die Region ist ein echtes Multitalent für Outdoor-Fans.

Joachim Negwer Die Berge im Visier: Camping an der Iller in Sonthofen – das Erlebnisbad Wonnemar ist nicht weit.



Camper finden hier im Winter nicht nur viele offene Plätze – sondern auch solche mit Bergblick aus dem Bett. Und wer abends gern schwitzt: Einige Anlagen bieten sogar Fass-Saunen direkt neben dem Wohnmobil. Ein Tipp sind der Drei-Sterne-Campingplatz Illercamping oder der Alpsee-Camping in Immenstadt.

Mikroabenteuer: Alpsee-Coaster in Immenstadt.

87509 Immenstadt im Allgäu (D) Alpsee Camping 17 Bewertungen 66,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Harz: Norddeutschlands kleines Winterwunderland Wintersport im Norden? Ja, bitte – der Harz macht’s möglich. Rund um den Wurmberg bei Braunlage wartet ein wahres Eldorado für alle, die Skifahren, Snowboarden oder Rodeln lieben. Dazu kommen gut ausgebaute Winterwanderwege und gespurte Loipen – insgesamt über 500 Kilometer!

Stefanie Barth, Joachim Negwer Thale: Seilbahnen führen zu den Gipfeln empor, beinahe mystisch wirken der Fels namens Roßtrappe und der Hexentanzplatz –Schauplätze der Sage von der Königstochter Brunhilde und dem Riesen Bodo.



Stellplätze gibt’s hier nicht nur direkt an den Liften, sondern auch in malerischen Kurorten mit Therme, beispielsweise in Bad Herzburg der Wohnmobilstellplatz an der Sole-Therme. So wird aus dem sportlichen Tag ein entspannter Abend. Und wer mag, gleitet bei Vollmondtouren auf Langlaufskiern durch den verschneiten Wald. Romantischer wird’s kaum. Ein besonderer Tipp ist der Wohnmobilstellplatz Bocksberg in Thale.

Mikroabenteuer: Spaziergang entlang der vereisten Bode.

06502 Thale (D) Wohnmobilstellplatz Bocksberg 53 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Schwarzwald: Zwischen Winterwanderung und Sauna Der Schwarzwald versteht es, Gegensätze charmant zu vereinen. Tagsüber stapfst du mit Schneeschuhen durch knirschende Wälder oder düst mit dem Schlitten vom Feldberg. Abends? Da wartet die Schwarzwald-Sauna oder ein heißer Zwiebelrostbraten im Landgasthof. Hier 3 Tipps für Winter-Ausflüge im Schwarzwald.

Annette Frühauf Unter den vielen Ferienstraßen in Deutschland ist die Schwarzwaldhochstraße eine der ältesten. Von Baden-Baden bis Freudenstadt bietet sie Natur pur.



Das Beste: Viele Stellplätze bleiben im Winter geöffnet – manche mit Brötchenservice, andere sogar mit Wellnessbereich – etwa das Ferienparadies Schwarzwälder Hof. So geht entschleunigter Winterurlaub im Schwarzwald mit Camper-Charme. Ein beliebter Stellplatz ist dieser in der Nähe des Titisee.

Mikroabenteuer: Rodelbahn am Titisee.

79856 Hinterzarten (D) Stellplatz am Camping Bankenhof 17 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Lüneburger Heide: Wintercamping trifft Weitblick Reiten durch frostige Heidelandschaft, Spaziergänge durch neblige Flussauen oder einfach in der klaren Winterluft durchatmen – die Lüneburger Heide ist auch ohne Schneegarantie ein echtes Highlight für alle, die Ruhe und Natur suchen. Im Südsee-Camp in Wietzendorf beispielsweise gibt es einen beliebten Ganzjahres-Campende, in Schneverdingen einen kostenlosen Stellplatz am Quellenbad.

©HPS-Digital - stock.adobe.com Schneverdingen: Seit der Renaturierung bieten die alten Torfstiche seltenen Tieren und Pflanzen eine Heimat.



Mit über 1400 Kilometern Reitrouten, zahlreichen Wanderwegen und Winterhöfen mit Stellplätzen ist sie ideal für entschleunigtes Camping. Und im Spätherbst? Da locken regionale Märkte, Wildwochen und einsame Stellplätze unter weitem Himmel. Naturnah campen kann man unter anderem auf diesem Stellplatz in Bergen.

Mikroabenteuer: Nebelspaziergang durchs große Moor in Becklingen.

29303 Bergen (D) Stellplatz am Rippenhof 54 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Sauerland: Wintersport mit Weltcup-Feeling Willingen, Winterberg – das Sauerland ist das sportliche Herzstück des deutschen Winters. Skifahren, Rodeln, Langlaufen: alles da. Und für Fans von Geschwindigkeit gibt’s Bobbahnen und die größte Skisprungschanze der Welt.

Wettkampfstätte und Talentschmiede: die St.-Georg-Schanze in Winterberg.



Das Beste: Zahlreiche Stellplätze und Campingplätze liegen direkt an Liften und Loipen, beispielsweise der Campingpark Hochsauerland. Morgens raus aus dem Wohnmobil, rein in die Skistiefel – und los geht der Spaß.

Mikroabenteuer: Panorama-Brücke auf dem Erlebnisberg Kappe

59955 Winterberg (D) Wohnmobilpark Winterberg 44 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Bayerischer Wald: Natur pur, auch mit Schneeschuh Hier rauscht kein Großstadtverkehr, sondern höchstens der Wind durch die Tannen. Im Nationalpark Bayerischer Wald warten markierte Winterwanderwege, stille Wälder und echte Naturerlebnisse. Wildtiere inklusive – mit etwas Glück zeigen sich Luchs oder Uhu.

Adobe Stock/Bietau Gipfelglück für SchneeschuhwandererInnen: der Große Arber in der Wintersonne.



Skigebiete wie der Große Arber bieten sportliche Abwechslung. In Bayerisch Eisenstein gibt's den Wohnmobilstellplatz am Großen Arber. Campingplätze? Günstig, gemütlich, familiär – viele mit Wärmestube oder Trockenraum für die nassen Sachen.

Mikroabenteuer: Wanderung auf dem Großen Arber.

94518 Spiegelau (D) Camping am Nationalpark 3 Bewertungen 27,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Ostsee: Frischluft, Frost und Eisbaden Die Ostsee im Winter? Das ist mehr als nur rauer Wind und leere Strände. Hier wird Eisbaden zum Kult, Camping zum Erlebnis – und die salzige Seeluft pustet den Kopf frei wie sonst nichts. Vor allem Fischland-Darß-Zingst lohnt sich in der Nebensaison.

Annette FrŸhauf Die kleine Steilküste in Ahrenshoop ist bei – wetterfest ausgerüsteten – Spaziergängern besonders beliebt.



Stellplätze direkt am Wasser gibt’s reichlich, viele davon auch in der kalten Jahreszeit geöffnet. Beispielsweise der Wohnmobilstellplatz Am Freesenbruch. Wattwandern, Radtouren entlang der Küste und heiße Teepausen im Mobil – so geht Winterurlaub am Meer. Und wer mag, springt am 1. Januar ins eisige Wasser. Gesund soll’s ja auch noch sein.

Mirkoabenteuer: Strandspaziergang entlang der Küstenpfade auf Rügen