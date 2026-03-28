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Touren & Tipps

Kunsthighlights 2026: von Yayoi Kusama in Köln bis zur Albertina in Wien + Campingtipps

Wohnmobiltour für KunstliebhaberInnen
Kunsthighlights 2026 mit dem Camper erleben

Diese Route verbindet große Ausstellungen in Köln, Basel und Wien mit einer entspannten Reise im Wohnmobil.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.03.2026
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Foto: Marie-Christin Pratsch

Campingurlaub kann mehr sein als See, Strand und der obligatorische Sonnenuntergang vor dem Fahrzeug. Wer mit dem Reisemobil unterwegs ist, kann auch bewusst den kulturellen Blick schärfen – und wird dabei feststellen, dass sich Freiheit auf vier Rädern und feingeistige Entdeckungen keineswegs ausschließen. Gerade in Deutschland und den angrenzenden Ländern bietet sich eine außergewöhnlich dichte Kunstlandschaft, die sich hervorragend mit dem Reisemobil erkunden lässt. In diesem Jahr gibt es zahlreiche Kunst-Events, doch mit Ausstellungen in Köln, Basel und Wien lassen sich gleich drei hochkarätige Veranstaltungen verbinden, die nicht nur große Namen versprechen, sondern völlig unterschiedliche Zugänge zur Kunst eröffnen: vom immersiven Erlebnis ...