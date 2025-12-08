Kroatien im Winter: 3 Top-Reiseziele für Camper-Ruhe pur

Warum frieren, wenn man mit dem Wohnmobil am Meer stehen kann? Während viele Camperinnen und Camper Richtung Schnee aufbrechen für klassisches Wintercamping, lohnt sich ein Blick nach Süden – genauer gesagt: nach Kroatien.

Die Küstenstädte Rovinj, Opatija und Zadar zeigen sich im Winter von ihrer entspanntesten Seite. Weniger Trubel, mildes Wetter, viel Natur und richtig gute Stellplätze machen die Region zu einem echten Geheimtipp für Wintercamper.

Rovinj: Zwischen Olivenöl und Altstadt-Charme Nach dem Sommer wird Rovinj still – und genau das macht es so reizvoll. Die engen Gassen, die kleine Altstadtinsel, die klare Luft: perfekt für Urlaubende, die Ruhe und Bewegung suchen.

Spaziergänge im Waldpark Zlatni Rt oder Ausflüge mit dem Rad machen bei 12 bis 15 Grad richtig Spaß. Und danach? In der Pfanne brutzeln frische Trüffel vom Markt – der Winter schmeckt hier ganz anders.

Zwei Stellplätze sind besonders empfehlenswert:

52450 Vrsar(HR) Camping Porto Sole 11 Bewertungen 20,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ganzjährig geöffnet, direkt am Wasser, mit Strom, Ver- und Entsorgung – ideal auch für längere Aufenthalte

Rovinj(HR) Rovigno Wohnmobilstellplatz 3 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Schlicht, aber zentral. Wer flexibel unterwegs ist, findet hier schnell einen Platz in Stadtnähe.

Opatija: Küstenpromenade und Schokoladenträume Opatija ist edel, keine Frage. Aber gerade im Winter wird’s hier gemütlich. Die Lungomare-Promenade zieht sich über 12 Kilometer direkt am Wasser entlang – perfekt zum Flanieren oder Joggen. Und wenn man genug Bewegung hatte: einfach ins nächste Café mit Blick aufs Meer.

Besonderes Extra im Dezember: das Schokoladenfestival! In der Altstadt duftet es nach Kakao, Restaurants bieten süße Spezialmenüs, und wer will, gönnt sich eine Schoko-Wellnessbehandlung. Kein Scherz.

51417 Mošćenička Draga(HR) Autocamp Gianna 4 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ruhiger Platz etwas oberhalb der Küste, familiär geführt, mit schöner Aussicht.

Zadar: Goldene Sonnenuntergänge und viel Platz Zadar ist bekannt für seine Sonnenuntergänge – und die wirken im Winter fast noch magischer. Die Musik der Meeresorgel und das Spiel aus Licht und Wasser: ein echtes Erlebnis. Dazu kommt die fast menschenleere Altstadt mit römischen Ruinen und dalmatinischer Gelassenheit.

Wer es sportlich mag: Wanderungen entlang der Küste oder ein Abstecher ins Velebit-Gebirge bieten auch im Dezember tolle Ausblicke. Und kulinarisch? Hausgemachte Pasta mit Wild und Olivenöl, serviert in kleinen Konobas – ehrlich, besser geht’s kaum.

23000 Zadar(HR) Falkensteiner Premium 22 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Von Januar bis Dezember geöffnet, luxuriös ausgestattet, mit Wellness und Spa direkt auf dem Platz – Wintercamping in seiner entspannten Version.

Advent am Meer: Kroatien kann auch Weihnachten In Rovinj, Opatija und Zadar ist die Adventszeit keine Nebensache. Lichterketten über den Gassen, Musik auf den Plätzen, regionale Spezialitäten an kleinen Buden – aber ohne Gedränge. Camper erleben hier eine andere Art von Weihnachten: ruhig, mild, und mit dem Meeresrauschen als Hintergrundmusik.