Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Touren & Tipps

Kroatien im Winter: 3 Top-Reiseziele für Camper-Ruhe pur

3 Top-Ziele in Kroatien fürs Wintercamping
Adria statt Alpen – Winterurlaub am Meer

Statt Winterkälte lieber Meerblick? Warum Kroatien gerade im Winter ein ideales Ziel für ruhiges Camping ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.12.2025
Als Favorit speichern
Campingplätze Istrien
Foto: Joachim Negwer

Warum frieren, wenn man mit dem Wohnmobil am Meer stehen kann? Während viele Camperinnen und Camper Richtung Schnee aufbrechen für klassisches Wintercamping, lohnt sich ein Blick nach Süden – genauer gesagt: nach Kroatien.

Die Küstenstädte Rovinj, Opatija und Zadar zeigen sich im Winter von ihrer entspanntesten Seite. Weniger Trubel, mildes Wetter, viel Natur und richtig gute Stellplätze machen die Region zu einem echten Geheimtipp für Wintercamper.

Rovinj: Zwischen Olivenöl und Altstadt-Charme

Nach dem Sommer wird Rovinj still – und genau das macht es so reizvoll. Die engen Gassen, die kleine Altstadtinsel, die klare Luft: perfekt für Urlaubende, die Ruhe und Bewegung suchen.

Spaziergänge im Waldpark Zlatni Rt oder Ausflüge mit dem Rad machen bei 12 bis 15 Grad richtig Spaß. Und danach? In der Pfanne brutzeln frische Trüffel vom Markt – der Winter schmeckt hier ganz anders.

Zwei Stellplätze sind besonders empfehlenswert:

52450 Vrsar(HR)
Camping Porto Sole
11 Bewertungen
20,70 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Ganzjährig geöffnet, direkt am Wasser, mit Strom, Ver- und Entsorgung – ideal auch für längere Aufenthalte

Rovinj(HR)
Rovigno Wohnmobilstellplatz
3 Bewertungen
10,00 EUR/Nacht
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Schlicht, aber zentral. Wer flexibel unterwegs ist, findet hier schnell einen Platz in Stadtnähe.

Opatija: Küstenpromenade und Schokoladenträume

Opatija ist edel, keine Frage. Aber gerade im Winter wird’s hier gemütlich. Die Lungomare-Promenade zieht sich über 12 Kilometer direkt am Wasser entlang – perfekt zum Flanieren oder Joggen. Und wenn man genug Bewegung hatte: einfach ins nächste Café mit Blick aufs Meer.

Besonderes Extra im Dezember: das Schokoladenfestival! In der Altstadt duftet es nach Kakao, Restaurants bieten süße Spezialmenüs, und wer will, gönnt sich eine Schoko-Wellnessbehandlung. Kein Scherz.

51417 Mošćenička Draga(HR)
Autocamp Gianna
4 Bewertungen
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Ruhiger Platz etwas oberhalb der Küste, familiär geführt, mit schöner Aussicht.

Zadar: Goldene Sonnenuntergänge und viel Platz

Zadar ist bekannt für seine Sonnenuntergänge – und die wirken im Winter fast noch magischer. Die Musik der Meeresorgel und das Spiel aus Licht und Wasser: ein echtes Erlebnis. Dazu kommt die fast menschenleere Altstadt mit römischen Ruinen und dalmatinischer Gelassenheit.

Wer es sportlich mag: Wanderungen entlang der Küste oder ein Abstecher ins Velebit-Gebirge bieten auch im Dezember tolle Ausblicke. Und kulinarisch? Hausgemachte Pasta mit Wild und Olivenöl, serviert in kleinen Konobas – ehrlich, besser geht’s kaum.

23000 Zadar(HR)
Falkensteiner Premium
22 Bewertungen
34,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Von Januar bis Dezember geöffnet, luxuriös ausgestattet, mit Wellness und Spa direkt auf dem Platz – Wintercamping in seiner entspannten Version.

Advent am Meer: Kroatien kann auch Weihnachten

In Rovinj, Opatija und Zadar ist die Adventszeit keine Nebensache. Lichterketten über den Gassen, Musik auf den Plätzen, regionale Spezialitäten an kleinen Buden – aber ohne Gedränge. Camper erleben hier eine andere Art von Weihnachten: ruhig, mild, und mit dem Meeresrauschen als Hintergrundmusik.

Fazit