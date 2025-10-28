5 Ziele für eine Wohnmobil-Tour im Herbst

Wenn das rotbraune Laub die Gehwege überschwemmt und ein kalter Wind durch die Straßen pfeift, dann weiß man, dass es November ist! Einerseits sind das die perfekten Voraussetzungen, um zu Hause eingekuschelt einen Tee oder heiße Schokolade zu genießen. Andererseits gibt es zu dieser Jahreszeit jede Menge zu erleben.
Was kann man im November mit dem Wohnmobil erleben?
Gerade beim Wandern im Harz oder auf dem Hunsrück kann man die traumhaften Herbstfarben noch viel besser genießen und zum Beispiel historische Stätten wie den keltischen Ringwall Otzenhausen oder einzigartige Felsformationen wie die "Schnarcherklippen" entdecken. In Wäldern und Bergen herrscht eine ganz eigene Stimmung, die man einfach selbst erleben muss.
Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich die Fahrradtour "Vor den Toren Büsums" an der Nordsee merken. Auf der Strecke durch die malerische Deichlandschaft lässt es sich wunderbar für Kaffee und Kuchen einkehren. Unterwegs kann man ein spannendes Freilichtmuseum ansteuern.
Sie wollen doch lieber drinnenbleiben? Wer dem herbstlichen Wetter entfliehen will, hat im Dom von St. Blasien die Gelegenheit, eine Kunstinstallation der ganz besonderen Art zu bestaunen.
Einen weiteren Camping-Tipp haben wir noch in petto: einen Platz in Frankreich.
Keltisches Bauwerk bei Otzenhausen
Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt eines der faszinierendsten keltischen Bauwerke in Europa – der Keltische Ringwall Otzenhausen. Die Befestigungsanlage wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. erbaut und beeindruckt mit zehn Meter hohen Mauern mitten im Wald.
Radtouren rund um Büsum
Der charmante Fischerort Büsum an der Nordsee ist auch für Radfreunde attraktiv. Eine beliebte Tour ist "Vor den Toren Büsums" mit 17 Kilometer Länge. Sie führt durch die malerische Umgebung von Büsumer Deichhausen und Westerdeichstrich und bietet Zwischenstopps wie die Schäferei und das Bauernhofcafé Rolfs.
Wer eine Pause einlegen möchte, kann im Dithmarscher Whiskey Haus in Westerdeichstrich eine Verkostung genießen oder im Café-Restaurant "IBO’s" in Stinteck bei einer Tasse Kaffee und Leckereien entspannen. Das Büsumer Freilicht-Deichmuseum, das die Geschichte der Westküste erzählt, ist ein weiteres Highlight entlang der Strecke.
Kurioses Wanderziel im Harz
Abseits der bekannten Pfade bietet die Ferienregion Oberharz am Brocken spannende Erlebnisse, etwa für Naturfreunde.
Ein schönes Wanderziel sind die "Schnarcherklippen" bei Elend: Auf die bizarren Felstürme führt eine sichere Leiter zum Aussichtspunkt über Berg und Tal. Um ihre Ecken und Kanten pfeift der Wind und verhalf ihnen so zu ihrem ungewöhnlichen Namen.
Kunstinstallation im Dom von St. Blasien
Kuppel trifft Kugel: Im Dom in St. Blasien in Baden-Württemberg bietet sich noch bis zum 9. November die Gelegenheit, die Erde so zu sehen, wie es sonst nur aus dem All möglich ist.
Unterhalb der Domkuppel ist in rund drei Metern Höhe das Kunstwerk "Gaia" des britischen Künstlers Luke Jerram installiert – ein Globus, der aus Originalaufnahmen der NASA als maßstabsgetreue Abbildung der Erde geschaffen wurde.
Camping bei Lyon
Der ganzjährig geöffnete Vier-Sterne-Camping de Lyon erwartet seine Gäste in einem sechs Hektar großen Naturpark in idealer Lage, um Lyon und das Weinbaugebiet Beaujolais zu erkunden. Zurück am Platz, können sich Camper im hellen und modernen Gemeinschaftsbereich oder auf der Hangterrasse entspannen. Direkt davor wartet auf die kleinen Gäste ein Kinderspielplatz. Die neuen Sanitäreinrichtungen sind beheizt und mit Babybereich und Familienbadezimmern ausgestattet.