5 Ziele für eine Wohnmobil-Tour im Herbst

Wenn das rotbraune Laub die Gehwege überschwemmt und ein kalter Wind durch die Straßen pfeift, dann weiß man, dass es November ist! Einerseits sind das die perfekten Voraussetzungen, um zu Hause eingekuschelt einen Tee oder heiße Schokolade zu genießen. Andererseits gibt es zu dieser Jahreszeit jede Menge zu erleben.

Was kann man im November mit dem Wohnmobil erleben? Gerade beim Wandern im Harz oder auf dem Hunsrück kann man die traumhaften Herbstfarben noch viel besser genießen und zum Beispiel historische Stätten wie den keltischen Ringwall Otzenhausen oder einzigartige Felsformationen wie die "Schnarcherklippen" entdecken. In Wäldern und Bergen herrscht eine ganz eigene Stimmung, die man einfach selbst erleben muss.

Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich die Fahrradtour "Vor den Toren Büsums" an der Nordsee merken. Auf der Strecke durch die malerische Deichlandschaft lässt es sich wunderbar für Kaffee und Kuchen einkehren. Unterwegs kann man ein spannendes Freilichtmuseum ansteuern.

Sie wollen doch lieber drinnenbleiben? Wer dem herbstlichen Wetter entfliehen will, hat im Dom von St. Blasien die Gelegenheit, eine Kunstinstallation der ganz besonderen Art zu bestaunen.

Einen weiteren Camping-Tipp haben wir noch in petto: einen Platz in Frankreich.

Keltisches Bauwerk bei Otzenhausen

Marcus Simaitis Der Keltische Ringwall Otzenhausen beeindruckt mit seinen hohen Mauern.



Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt eines der faszinierendsten keltischen Bauwerke in Europa – der Keltische Ringwall Otzenhausen. Die Befestigungsanlage wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. erbaut und beeindruckt mit zehn Meter hohen Mauern mitten im Wald.

66620 Nonnweiler (D) Landgasthof Paulus 2 Bewertungen Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Radtouren rund um Büsum Der charmante Fischerort Büsum an der Nordsee ist auch für Radfreunde attraktiv. Eine beliebte Tour ist "Vor den Toren Büsums" mit 17 Kilometer Länge. Sie führt durch die malerische Umgebung von Büsumer Deichhausen und Westerdeichstrich und bietet Zwischenstopps wie die Schäferei und das Bauernhofcafé Rolfs.

TMS-Büsum Beim Radeln rund um Büsum bieten sich viele interessante Zwischenstopps an.



Wer eine Pause einlegen möchte, kann im Dithmarscher Whiskey Haus in Westerdeichstrich eine Verkostung genießen oder im Café-Restaurant "IBO’s" in Stinteck bei einer Tasse Kaffee und Leckereien entspannen. Das Büsumer Freilicht-Deichmuseum, das die Geschichte der Westküste erzählt, ist ein weiteres Highlight entlang der Strecke.

25761 Büsum (D) Wohnmobilhafen WMV Büsum 215 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kurioses Wanderziel im Harz Abseits der bekannten Pfade bietet die Ferienregion Oberharz am Brocken spannende Erlebnisse, etwa für Naturfreunde.

Jan Reichel Die Schnarcherklippen bei Elend verdanken dem Wind ihren Namen.



Ein schönes Wanderziel sind die "Schnarcherklippen" bei Elend: Auf die bizarren Felstürme führt eine sichere Leiter zum Aussichtspunkt über Berg und Tal. Um ihre Ecken und Kanten pfeift der Wind und verhalf ihnen so zu ihrem ungewöhnlichen Namen.

38875 Oberharz am Brocken (D) Stellplatz an der Waldbadschenke 24 Bewertungen 5,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kunstinstallation im Dom von St. Blasien Kuppel trifft Kugel: Im Dom in St. Blasien in Baden-Württemberg bietet sich noch bis zum 9. November die Gelegenheit, die Erde so zu sehen, wie es sonst nur aus dem All möglich ist.

Natural-Environment-Research-Council-NERC Im Dom in St. Blasien blickt man auf die Erde, als wäre man im All.



Unterhalb der Domkuppel ist in rund drei Metern Höhe das Kunstwerk "Gaia" des britischen Künstlers Luke Jerram installiert – ein Globus, der aus Originalaufnahmen der NASA als maßstabsgetreue Abbildung der Erde geschaffen wurde.

79862 Höchenschwand (D) Stellplatz am Natursportzentrum 16 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Camping bei Lyon

69570 Dardilly(FR) Camping de Lyon 18 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der ganzjährig geöffnete Vier-Sterne-Camping de Lyon erwartet seine Gäste in einem sechs Hektar großen Naturpark in idealer Lage, um Lyon und das Weinbaugebiet Beaujolais zu erkunden. Zurück am Platz, können sich Camper im hellen und modernen Gemeinschaftsbereich oder auf der Hangterrasse entspannen. Direkt davor wartet auf die kleinen Gäste ein Kinderspielplatz. Die neuen Sanitäreinrichtungen sind beheizt und mit Babybereich und Familienbadezimmern ausgestattet.