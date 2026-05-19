Burg statt Beach: Mittelaltermärkte und Ritterturniere mit dem Wohnmobil

Wenn es im Alltag hektisch zugeht, reicht manchmal ein Wochenende, um innerlich die Zeiger zurückzudrehen. Mittelalterfeste und Ritterspiele haben genau diese Kraft: Sie verwandeln Parks, Burghöfe und historische Altstädte in klingende, duftende Erlebnisräume. Hufschlag und Trommelwirbel, das Klirren von Stahl, Rauch von der Feuerstelle, Gewürze aus der Garküche – und dazwischen Handwerker, Händler, Gaukler und Musikanten, die eine Welt lebendig machen, die wir sonst nur aus Geschichten kennen.