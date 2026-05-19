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Burg statt Beach: Mittelaltermärkte und Ritterturniere mit dem Wohnmobil

Ritterturniere und Mittelaltermärkte 2026
Mit dem Wohnmobil ins Mittelalter

Vom Stellplatz ins Turniergetümmel: promobil zeigt 8 Mittelalter-Events in ganz Deutschland, bei denen Hufschlag, Gauklerkunst und Markttreiben für echtes Zeitreise-Feeling sorgen. Alle Termine, Preise und Highlights in der kompakten Übersicht. Plus: Stellplätze und Campingplätze in der Nähe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.05.2026
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Ritter, Turnier, Mittelaltermarkt, Ausflug, Veranstaltung
Foto: Kaltenburger Ritterturnier

Wenn es im Alltag hektisch zugeht, reicht manchmal ein Wochenende, um innerlich die Zeiger zurückzudrehen. Mittelalterfeste und Ritterspiele haben genau diese Kraft: Sie verwandeln Parks, Burghöfe und historische Altstädte in klingende, duftende Erlebnisräume. Hufschlag und Trommelwirbel, das Klirren von Stahl, Rauch von der Feuerstelle, Gewürze aus der Garküche – und dazwischen Handwerker, Händler, Gaukler und Musikanten, die eine Welt lebendig machen, die wir sonst nur aus Geschichten kennen.

Für Wohnmobilisten sind Mittelalter-Events ideal: Viele Veranstaltungen liegen in erreichbarer Wochenenddistanz, oft in landschaftlich schönen Regionen – und man hat sein Zuhause auf Rädern gleich dabei. Ob Burgkulisse, Klosterpark oder Stadtfest: Wer ...