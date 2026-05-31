Die 12 schönsten Volksfeste und Sommer-Events 2026: Familienfeste mit dem Wohnmobil erleben

Sommerabende voller Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft und dazu ein Stellplatz direkt am Wasser oder mitten im Grünen: In Deutschland lassen sich Volksfeste und Campingurlaub perfekt miteinander verbinden. Immer mehr Familien entdecken große Traditionskirmessen, und Sommerfeste nicht nur als Tagesausflug, sondern als echtes Reiseziel für den Campingurlaub.

Ob traditionsreiche Kirmes im Ruhrgebiet, familienfreundliches Volksfest am Bodensee oder Sommerveranstaltung an der Ostsee – quer durch Deutschland gibt es zahlreiche Events, die sich ideal in einen Camping-Roadtrip integrieren lassen. Besonders beliebt sind Feste mit Kinderfahrgeschäften, Familientagen und einer entspannten Atmosphäre.

1. Cannstatter Wasen Das Cannstatter Volksfest zählt zu den größten Volksfesten Deutschlands und blickt auf eine über 200-jährige Tradition zurück. Auf dem Cannstatter Wasen am Neckar treffen sich jedes Jahr Millionen Besucherinnen und Besucher, um klassische Volksfeststimmung mit modernen Fahrgeschäften, großen Festzelten und einem umfangreichen Familienprogramm zu erleben. Ein besonderes Highlight ist der historische Festumzug.

Volksfest Stuttgart Auf dem Cannstatter Wasen wird es jedes Jahr sehr voll.



Trotz der enormen Größe kann das Volksfest gerade für Familien überraschend entspannt sein – vor allem in den Morgenstunden oder unter der Woche. Dann bleibt mehr Raum für gemütliches Schlendern zwischen Riesenrad und Kinderfahrgeschäften.

Veranstaltungszeitraum: 25. September bis 11. Oktober 2026. Übernachtungs-Tipp: In unmittelbarer Nähe zum Festgelände befindet sich Camping Cannstatter Wasen. Zu Fuß erreicht man den Eingang in wenigen Minuten.

70372 Stuttgart (D) Camping Cannstatter Wasen 24 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Cranger Kirmes Die Cranger Kirmes gilt als größtes Volksfest in Nordrhein-Westfalen und zählt mit über 500 Schaustellenden und rund vier Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr zu den bedeutendsten Kirmessen Deutschlands. Trotz der enormen Größe bleibt die Atmosphäre überraschend familienfreundlich: breite Wege, viele klassische Kirmesstände und eine Mischung aus nostalgischem Jahrmarktgefühl und modernen Fahrgeschäften sorgen für ein abwechslungsreiches Erlebnis für alle Altersgruppen.

Stadtmarketing Herne GmbH, Isabel Diekmann Die Cranger Kirmes gilt als größtes Volksfest in Nordrhein-Westfalen.



Besonders Familien profitieren von der großen Auswahl an Kinderfahrgeschäften und den gut strukturierten Bereichen, die auch bei hohem Besucheraufkommen noch Orientierung und entspannte Wege ermöglichen. Zwischen Adrenalinrides, traditionellen Buden und süßem Kirmesduft entsteht so eine typische Ruhrgebiets-Volksfeststimmung mit viel Charakter.

Veranstaltungszeitraum: 06. August – 16. August 2026. Übernachtungs-Tipp: Praktischer Ausgangspunkt für Wohnmobilisten ist der Campingplatz Lörick. Auch wenn er nicht direkt in Herne liegt, ist er jedoch gut angebunden und bietet eine ruhige Übernachtungsmöglichkeit. Die Cranger Kirmes ist in ca. 30–45 Minuten bequem per ÖPNV zu erreichen.

40547 Düsseldorf (D) Campingplatz Lörick 21 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Düsseldorfer Rheinkirmes Auf rund 165.000 Quadratmetern verbindet die Düsseldorfer Rheinkirmes klassisches Volksfest mit einzigartigem Rheinufer-Flair und zählt zu den größten Kirmessen Deutschlands. Direkt am Fluss erwartet Besuchende eine bunte Mischung aus Familienkarussells, spektakulären Achterbahnen, Biergärten und traditionellem Kirmesleben. Ein besonderes Highlight ist das große Feuerwerk über dem Rhein, das zu den bekanntesten in der gesamten Festsaison gehört.

duesseldorf-tourismus.de Die Düsseldorfer Kirmes findet direkt am Rhein statt.



Trotz der Größe wirkt das Gelände durch seine Lage am Rhein offen und gut begehbar – ideal für Familien, die entspannt zwischen Fahrgeschäften, Essensständen und Promenade wechseln möchten.

Veranstaltungszeitraum: 17. Juli – 26. Juli 2026. Übernachtungs-Tipp: Für Wohnmobilisten bietet sich der Wohnmobilstellplatz Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle Düsseldorf an. Durch die zentrale Lage des Platzes erreicht man das Kirmesgelände fußläufig in ca. 20 Minuten.

40213 Düsseldorf (D) Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle 65 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Hamburger DOM Der Hamburger DOM ist das größte Volksfest Norddeutschlands und findet gleich dreimal im Jahr statt – als Frühlings-, Sommer- und Winterdom. Besonders der Sommerdom zieht viele Familien an und kombiniert klassische Jahrmarktstimmung mit moderner Kirmesatmosphäre mitten in der Hansestadt.

Moment RF Gleich drei Mal im Jahr findet der Hamburger Dom auf St.Pauli statt.



Für Familien stehen vor allem die zahlreichen kinderfreundlichen Fahrgeschäfte im Mittelpunkt: von gemütlichen Karussells über Wasserbahnen bis hin zum Riesenrad mit Blick über das Festgelände. Ergänzt wird das Angebot durch typische Jahrmarktstände, Leckereien und regelmäßige Feuerwerke, die den DOM in den Abendstunden besonders stimmungsvoll machen.

Veranstaltungszeitraum Sommerdom: 24. Juli bis 30. August 2026 Übernachtungs-Tipp: Vom Knaus Campingpark Hamburg gelangt man je nach Verkehrslage bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit zum DOM.

22457 Hamburg (D) Knaus-Campinpark Hamburg 19 Bewertungen 56,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Kieler Woche Die Kieler Woche ist weit mehr als ein klassisches Volksfest – sie gilt als größtes Sommerfestival Nordeuropas und verbindet Segelregatten, Hafenfest, Streetfood, Konzerte und Kirmes-Atmosphäre direkt an der Kieler Förde. Besonders für Familien entsteht dadurch ein sehr abwechslungsreiches Erlebnis aus maritimer Stimmung, Straßenkunst und vielen kostenlosen Programmpunkten entlang der Uferpromenade.

Landeshauptstadt Kiel - Bodo Quante Ein echtes Highlight der Kieler Woche ist die Windjammerparade, bei der über 100 Schiffe, von Traditionsseglern bis hin zu modernen Booten, durch die Förde ziehen.



Ein echtes Highlight ist die Windjammerparade, die traditionell am vorletzten Samstag der Kieler Woche stattfindet. Dabei ziehen über 100 Schiffe, von Traditionsseglern bis hin zu modernen Booten, durch die Förde und sorgen für ein eindrucksvolles Spektakel.

Veranstaltungszeitraum: 20. Juni – 28. Juni 2026. Übernachtungs-Tipp: Als praktische Basis für Wohnmobilisten eignet sich der Wohnmobilstellplatz Förde- und Kanalblick Kiel. Von dort aus ist das Festivalgeschehen entlang der Förde je nach Bereich gut mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

24106 Kiel (D) Wohnmobilstellplatz Förde- und Kanalblick 112 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Oktoberfest in München Das Münchner Oktoberfest ist das bekannteste Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Besuchende auf die Theresienwiese. International bekannt für seine großen Bierzelte, verbindet die "Wiesn" bayerische Festkultur mit modernen Attraktionen und speziellen Familientagen. Ein besonderer Bereich ist die "Oide Wiesn", die bewusst auf historische Fahrgeschäfte und klassische Atmosphäre setzt und damit ein ruhigeres Gegenstück zum Hauptgelände bietet.

Corbis Documentary RF Das Münchner Oktoberfest ist International bekannt.



Für Familien mit Kindern lohnt sich besonders ein Besuch am Vormittag oder unter der Woche: Dann ist das Gelände noch deutlich entspannter, Kinderkarussells laufen gemächlich und das Riesenrad bietet einen ruhigen Blick über das Festgelände.

Veranstaltungszeitraum: 19. September – 04. Oktober 2026. Übernachtungs-Tipp: Campende finden rund um München in der Oktoberfest-Zeit spezielle Camping- und Stellplatzangebote. Besonders praktisch ist der Stellplatz Oktoberfest-Camping München, der gezielt auf Besuchende des Oktoberfests ausgerichtet ist. Von dort gelangt man in der Regel schnell und unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum.

81829 München (D) Stellplatz Oktoberfest-Camping 2 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

7. Gäubodenvolksfest in Straubing Das Gäubodenvolksfest in Straubing gilt als eines der beliebtesten Volksfeste Bayerns und wird oft als entspanntere Alternative zum Oktoberfest beschrieben. Die Atmosphäre ist traditionell, herzlich und deutlich weniger hektisch als in München. Rund 130 Attraktionen sorgen für Abwechslung, von klassischen Fahrgeschäften bis hin zu spektakulären High-End-Rides. Dazu kommen große Festzelte, familienfreundliche Bereiche sowie die enge Verbindung zur Ostbayernschau, einer der größten Verbraucherausstellungen der Region.

Veranstaltungszeitraum: 07. August – 17. August 2026. Übernachtungs-Tipp: Für Campende gibt es rund um Straubing mehrere Stell- und Campingmöglichkeiten. Besonders praktisch ist der Campingplatz Straubing, da man von hier schnell mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festgelände gelangt.

94315 Straubing (D) Campingplatz Straubing 21 Bewertungen 31,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Seehasenfest Friedrichshafen Das Seehasenfest findet Mitte Juli in Friedrichshafen statt und gilt als größtes Kinder- und Heimatfest am Bodensee. Es verbindet traditionelle Elemente mit moderner Volksfeststimmung und richtet sich besonders stark an Familien.

Felix Kaestle Die "Seehas"-Figur begeistert Kinder.



Zu den Höhepunkten zählt der große Festumzug, das Fischerstechen im Gondelhafen, der Vergnügungspark sowie die symbolische "Seehas"-Figur. Entlang der Uferpromenade entsteht dabei eine besondere Atmosphäre direkt am Wasser, die das Fest deutlich von klassischen Innenstadtkirmessen abhebt.

Veranstaltungszeitraum : 16. Juli – 20. Juli 2026.

: 16. Juli – 20. Juli 2026. Preise: Erwachsene benötigen ein Festabzeichen (5 Euro) für den Besuch der Veranstaltungen und den Festzug. Übernachtungs-Tipps: Für Wohnmobilisten bietet sich der Campingplatz CAP-Rotach Camping Friedrichshafen an. Von dort aus ist das Festgelände bequem mit dem Fahrrad in etwa 10–15 Minuten erreichbar. Alternativ gibt es auch einen ÖPNV-Anschluss oder man geht die Strecke entlang der Uferbereiche zu Fuß.

88046 Friedrichshafen (D) Campingplatz CAP-Rotach 24 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. Pützchens Markt in Bonn Der Pützchens Markt in Bonn gehört zu den traditionsreichsten Jahrmärkten Deutschlands, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Trotz seiner Größe wirkt das Gelände vergleichsweise übersichtlich und angenehm weitläufig – ein Vorteil besonders für Familien mit Kindern.

Volker Lannert - Bundesstadt Bonn Der Pützchens Markt in Bonn gehört zu den traditionsreichsten Jahrmärkten Deutschlands.



Zwischen klassischen Fahrgeschäften, Süßigkeitenständen und Festzelten entsteht ein authentisches Kirmesgefühl, das bewusst ohne Großstadt-Hektik auskommt. Zu den Highlights zählen der historische Festumzug sowie das große Abschlussfeuerwerk.

Veranstaltungszeitraum: 11. September – 15. September 2026. Übernachtungs-Tipp: Für Wohnmobilisten eignet sich der Stellplatz am World Conference Center Bonn als zentraler Ausgangspunkt. Von dort sind es rund 4 bis 5 Kilometer bis zum Kirmesgelände in Beuel. Die ÖPNV-Anbindung ist während des Pützchens Markts in der Regel gut ausgebaut, sodass man das Wohnmobil entspannt stehen lassen kann.

10. Circus Roncalli Circus Roncalli gilt als einer der bekanntesten modernen Zirkusse Europas – und setzt seit 2018 vollständig auf Shows ohne Tiernummern. Stattdessen stehen poetische Inszenierungen, internationale Artistik, Livemusik und nostalgisches Jahrmarkt-Flair im Mittelpunkt. Besonders bekannt sind die holografischen Projektionen, die klassische Zirkusatmosphäre erzeugen sollen – ganz ohne echte Tiere. Dazu kommen historische Wagen, detailreiche Bühnenbilder und eine märchenhafte Atmosphäre. Die Shows dauern rund 2,5 Stunden inklusive Pause, Tickets gibt es ab 33 Euro.

Stefan Bock/Circus Roncalli GmbH Bei Circus Roncalli stehen poetische Inszenierungen, internationale Artistik, Livemusik und nostalgisches Jahrmarkt-Flair im Mittelpunkt.



Im Sommer 2026 gastiert Roncalli in:

Köln (Neumarkt) : noch bis 25. Mai 2026.

: noch bis 25. Mai 2026. Düsseldorf (Rheinpark) : 30. Mai bis 28. Juni 2026.

: 30. Mai bis 28. Juni 2026. Ludwigsburg (Blühendes Barock): 12. August bis 6. September 2026. Später im Jahr geht es die österreichischen Städte Wien (16. September bis 11. Oktober 2026), Innsbruck (17. Oktober bis 08. November 2026) und Linz (13. November bis 06. Dezember 2026).

11. Wiener Prater Apropos Österreich: Mit dem Wiener Prater besitzt die österreichische Hauptstadt einen der bekanntesten dauerhaften Vergnügungsparks Europas. Der traditionsreiche Prater verbindet nostalgisches Jahrmarkt-Feeling mit modernen Fahrgeschäften wie dem Praterturm oder dem historischen Riesenrad, das als Symbol Wiens gilt. Der Eintritt in den Park ist kostenlos, bezahlt wird pro Fahrt.

Samira Matschinsky Hoch hinaus: Auf dem Wiener Prater locken jede Menge Attraktionen.



Wem der Rummel zu viel wird weicht einfach in den angrenzenden Grünen Prater aus. Das beliebte Natur- und Erholungsareal ist ideal zum Spazieren gehen und Rad fahren.

Wohnmobilisten finden entlang der Donau mehrere Stell- und Campingplätze mit guter Anbindung in die Innenstadt. Unser Tipp: Der 1. Reisemobilstellplatz Wien.

1230 Wien(AT) 1. Reisemobilstellplatz Wien 90 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

12. Tilburger Kermis Die Tilburgse Kermis gilt als größte Kirmes der Benelux-Staaten und gehört zu den beeindruckendsten Volksfesten Europas. Jedes Jahr verwandelt sich die Innenstadt von Tilburg für zehn Tage in ein riesiges, rund 4,5 Kilometer langes Festgelände mit über 230 Attraktionen, spektakulären Fahrgeschäften, nostalgischen Karussells, Spielständen, Konzerten und buntem Rahmenprogramm. Neben rasanten Neuheiten gibt es auch Bereiche mit günstigeren Fahrgeschäften, Kinderschminken und spezielle Familientage. Ein besonderes Highlight ist der bekannte "Roze Maandag", einer der größten Pride-Eventtage Europas.

Veranstaltungszeitraum: 17. Juli – 26. Juli 2026. Übernachtungs-Tipp: Vom Stadscamping Tilburg ist man in wenigen Minuten mit Auto oder Fahrrad am Festgelände. Auch zu Fuß gelangt man gemütlich in 15-20 Minuten zur Kermis.