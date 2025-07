Camping im Sommer: Die schönsten Ziele für August

Die Sonne scheint von Tag zu Tag länger, viele Camping- und Stellplätze sind frisch renoviert in die Saison gestartet – der Sommer ist die perfekte Zeit für einen Campingurlaub. Im August locken neben Gartenevents auch weniger bekannte Reiseziele, wie das oft unterschätzte Ostufer des Lago Maggiore. Lassen Sie sich von den besten Sommerzielen inspirieren.

Weingenuss beim Campen Der weitläufige Campingpark Steiner in Leifers, südlich von Bozen, ist nicht nur umgeben von Weinfeldern, teils ranken die Reben des Lagreins sogar zwischen den Standplätzen. Noch mehr (W)Einblicke versprechen die hauseigenen Weinerlebnisse – etwa Malen mit Wein. Dabei werden die edlen Tropfen mit kreativen Techniken aufs Papier gebracht. Jeden Donnerstag erklärt Sommelière und Campingpark-Chefin Claudia Pfeifer bei einer Verkostung, worauf es bei einem guten Schluck Wein ankommt.

Genussvoller Höhepunkt der Sommersaison ist für Claudia Pfeifer die sogenannte Tavolata: "An einer langen Tafel direkt im Grünen unter den Lagrein-Trauben laden wir unsere Gäste dazu ein, bei italienischer Küche und erlesenen Weinen gemütlich zusammenzusitzen und die lauen Sommerabende gemeinsam zu genießen." Im Herbst dürfen die Gäste dann bei der Weinlese mit anpacken.

Campingparkchefin und Sommelière Claudia Pfeifer veranstaltet Weinproben.



Brückenjubiläum Die Stadt Erfurt feiert in diesem Jahr das 700-Jahre-Jubiläum der steinernen Krämerbrücke. Sie gilt als die längste durchgehend mit Häusern bebaute und bewohnte Brücke Europas. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Ein besonderes Erlebnis des Festjahres ist die geführte Tour "Eine Zeitreise mit süßen Genüssen".

Die Krämerbrücke im mittelalterlichen Stadtkern der Landeshauptstadt von Thüringen.



Erfahrene Führer erzählen dabei faszinierende Geschichten zur Krämerbrücke, und die Teilnehmer dürfen Eierlikör und Brückentrüffel verkosten. Die Tour wird von April bis Oktober jeweils sonntags um 10:30 Uhr angeboten. Aufgrund der bereits hohen Nachfrage wird um Voranmeldung per Telefon unter 0361/6640120 oder per Mail an citytour@erfurt-tourismus.de gebeten.

Knusprige Weltmeisterschaft Fritten gehören zum Kulturgut der Flamen. Ist für einen "Sch’ti" weit und breit keine Pommesbude auszumachen, wähnt er sich fern jeglicher Zivilisation. So wundert es nicht, dass im nordfranzösischen Arras am 27. September zum dritten Mal die Fritten-Weltmeisterschaft stattfindet; in sechs Kategorien von authentischen Pommes frites über die hausgemachte bis zur neu erfundenen, kreativen Fritte. Neben dem Wettkampf warten Imbissbuden und Bars auf Besucher. Ausstellungen, ein Erzeugermarkt sowie Kartoffelsackhüpfen und Frittenweitwurf sorgen ebenfalls für Unterhaltung.

62000 Arras(FR) Vallee de la Scarpe 16 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Neue MTB-Touren Der Mountainbikepark Pfälzer Wald hat pünktlich zum 20. Geburtstag sein Tourennetz um vier neue Trailrunden erweitert. Sie richten sich mit kürzeren Distanzen an Einsteiger, Familien mit Kindern und alle, die sich nicht gleich eine der ganz langen Touren zutrauen. Startpunkt der neuen Trails ist der gut erreichbare Waldparkplatz "Platte" (Pirmasens-Ruhbank). Dort weist eine Portaltafel die Pirmasenser MTB-Pfade ("Bärmesener-MTB-Päädelscher") aus.

Auf dem Waldparkplatz „Platte“ weist eine Portaltafel auf die Pirmasenser MTB-Pfade hin.



Abenteuer im Rauristal Viel zu entdecken gibt es im Nationalpark Hohe Tauern auf dem Weg von der Berg- zur Mittelstation der Hochalmbahn. Auf Tilly’s Waldpfad laden auf 2,5 Kilometer Länge Spiel- und Lernstationen zum Erkunden der Tier- und Pflanzenwelt ein. An der Mittelstation angelangt, wartet der Goldwaschplatz bei der Heimalm. Mit etwas Geschick und Ausdauer können dort kleine Goldkörner aus dem Wasser gefiltert werden.

Filmreife Ausblicke in Nordirland Wer spektakuläre Ausblicke und einen Hauch der Fantasy-Serie "Game of Thrones" abseits der Touristenmagnete sucht, wird am Binevenagh im nordirischen County Derry/Londonderry fündig. Der 300 Meter hohe Tafelberg beeindruckt mit steil abfallenden Klippen und bietet Ausblicke auf das grüne Tal mit Schafweiden und kleinen Wäldern sowie auf den Mündungsbereich am Lough Foyle zwischen der Stadt Derry/Londonderry und der Magilligan-Halbinsel. Besonders lohnend ist der Aussichtspunkt auf der Hochebene am künstlichen See.

Der 300 Meter hohe Tafelberg Binevenagh beeindruckt mit steil abfallenden Klippen.



Gartenschau in Schärding Die charmante Barockstadt Schärding am Inn in Oberösterreich begeistert Besuchende mit ihrem historischen Flair und der idyllischen Lage am Fluss. Vom 25. April bis zum 5. Oktober ist sie Schauplatz der Landesgartenschau "INNsGRÜN". Eine gute Gelegenheit für Camper, entspannte Tage in Oberösterreich zu verbringen, die Ausstellung zu besuchen und vielzählige Freizeitmöglichkeiten auszuschöpfen.

Oberösterreich Tourismus GmbH/CM Visuals Vom Baumgartner Camping am Inn erreicht man die Schau zu Fuß.



Wenige Gehminuten von der Gartenschau entfernt hat rechtzeitig der neue Campingplatz Baumgartner Camping am Inn mit 37 Standplätzen eröffnet. Für die Schau wurden das Grüntal, der Schlosspark, der Orangeriepark und die Innlände zu Themengärten, Blühflächen, Wasser- und Wiesenspielplätzen gestaltet. Über 800 Veranstaltungen bereichern das Angebot.

Bernsteinjagd an der Nordsee Die dänische Nordseeküste hat eine neue maritime Attraktion: Das Aquarium in Hvide Sande, nahe der Mole des beliebten Fischerortes. Neben Aquarien, die die verschiedenen Meeresbewohner der dänischen Nordsee zeigen, gibt es eine große Ausstellung rund um das "Gold des Nordens", den Bernstein.

Jyllandsakvariet Bei Bernstein-Safaris am Strand kann man das „Gold des Nordens“ entdecken.



Fragen wie "Was ist Bernstein? Warum leuchtet Bernstein? Und was machen eigentlich "professionelle" Bernsteinsucher?" werden dort beantwortet. Passend zu den Themen der Ausstellungen sind vor Ort auch Gruppenaktivitäten wie Bernstein-Safaris am Strand buchbar.

6960 Hvide Sande(DK) Norre Lyngvig 22 Bewertungen Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Food & Rock-Festival Die fünfte Ausgabe des Pfälzer Foodrock Open-Air-Festivals findet in diesem Jahr vom 8. bis 10. August statt. Das Event bietet an diesen drei Tagen eine große Bandbreite an Kochshows, Lebensmittel- und Produktworkshops sowie mehrere Live-Konzerte mit Rockmusik aus den 70er und 80er Jahren.

Alexander Shorti Die Besucher von Food & Rock werden von Spitzenköchen wie Ralf Zacherl kulinarisch verwöhnt.



Die Gäste werden unter anderem von Star- und Spitzenköchen wie Ralf Zacherl, Kolja Kleeberg und Martin Scharff verwöhnt. Gecampt wird auf dem Festivalgelände in einem alten Natursteinbruch.

Mit dem Bike durch drei Kantone Als neue Herzroute erschließt eine knapp 95 Kilometer lange E-Bike-Rundstrecke seit Anfang Mai einen weniger bekannten Teil der Ostschweiz. Sie führt durch die voralpine Hügellandschaft im Grenzgebiet der Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich.

Christof Sonderegger Auf der neuen Bike-Rundtour entdeckt man weniger bekannte Teile der Ostschweiz.



Vom Bahnhof Wil führt sie durch das waldreiche Tannzapfenland zum Kloster Fischingen und über die Hügelrücken des Tössberglandes zum Gyrenbad, einem der ursprünglichsten Landgasthöfe der Schweiz, weiter in das historische Städtchen Elgg. Wer die Route nicht an einem Tag befahren möchte, kann dank guter Bahnverbindungen in den Orten Rikon, Wila, Guntershausen oder Elgg ein- und aussteigen.

Regenwald im Schwarzwald Einst diente das Gasometer in Pforzheim als Ausgleichsbehälter für die Gasversorgung der Stadt.

Gasometer Pforzheim Das neue 360-Grad-Panoramakunstwerk zeigt den brasilianischen Regenwald in all seinen Facetten.



Heute ist das Industriedenkmal ein modernes Ausstellungsgebäude, in dem die spektakulären 360-Grad- Panoramakunstwerke des Künstlers Yadegar Asisi präsentiert werden. Mit seinem neuesten Werk "Amazonien" nimmt Asisi die Besucher mit auf eine Reise ins Herz des brasilianischen Regenwaldes.

75175 Pforzheim (D) Stellplatz am Wildpark 11 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Gelebter Umweltschutz auf dem Campingplatz Der Campingplatz in Au an der Donau setzt ab diesem Jahr auf eine chemiefreie Reinigung. So wird Umweltschutz mit hygienischer Sauberkeit kombiniert. Der Platz liegt direkt am Donauradweg Passau – Wien vor den Toren der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Das parkähnliche Gelände erstreckt sich unterhalb des Donau-Damms entlang eines Naturteiches und bietet 45 Standplätze.

Dominik Haf Auf dem Campingplatz Au an der Donau wird ab diesem Jahr chemiefrei geputzt.



Im "donAu-Stand‘l" gibt es neben den für einen Imbiss üblichen Gerichten auch Steckerlfisch und hausgemachte Mehlspeisen. Außerdem finden dort regelmäßig Kulturveranstaltungen statt.

4332 Au an der Donau(AT) Camping Au an der Donau 7 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Weltraumthemenpark in Aurich Mit "Space Magic" hat in Aurich in Ostfriesland der laut Betreiber bundesweit erste Weltraum-Themenpark eröffnet. Futuristische Abenteuer und sportliche Herausforderungen ermöglichen Besuchern ein interaktives Erlebnis, das Grenzen zwischen Realität und digitaler Fantasie verschwimmen lässt.

Space Magic GmbH Im neuen Weltraum-Themenpark warten vielfältige Attraktionen auf Große und Klein.



Mit moderner VR-Technologie können sie etwa in die Rolle eines Astronauten schlüpfen, durch Asteroidenfelder navigieren oder auf dem Mars spazieren gehen. Augmented Reality-Spiele fordern Geschicklichkeit und Teamarbeit, ein Escape-Room simuliert den Absturz einer Raumkapsel.

26603 Aurich (D) Stellplatz am Bad De Baalje 42 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Neues Ausstellungszentrum von Culturspaces In eine virtuelle Welt eintauchen können Besuchende der Stadt Hamburg ab sofort im neu eröffneten Ausstellungszentrum Port des Lumières im Überseequartier in der Hafencity. Präsentiert werden digitale Ausstellungen, die ihre Besuchenden in eine Welt aus Bildern, Klängen und Licht entführen. Die Eröffnungsausstellung widmet sich bedeutenden Persönlichkeiten der Wiener Kunstszene, wie Gustav Klimt und Egon Schiele und Friedensreich Hundertwasser.

culturspaces Die Eröffnungsausstellung im Port des Lumières widmet sich bedeutenden Persönlichkeiten der Wiener Kunstszene, wie Gustav Klimt.



Port des Lumières ist Teil eines internationalen Netzwerks digitaler Kunstzentren, das vom französischen Betreiber Culturespaces geführt wird. Neben Hamburg betreibt Culturespaces weltweit acht weitere digitale Kunstzentren, darunter Standorte in Paris, Amsterdam und Dortmund.

20097 Hamburg (D) Wohnmobilhafen Hamburg 115 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Perspektivwechsel am Lago Verbano Das Ostufer des Lago Maggiore (ital. Lago Verbano) lockt mit Ruhe und reizvollen Ausflugszielen. Wer diese Region kennenlernen möchte, sollte einen Besuch auf dem Lagocamp im beliebten Badeort Maccagno einplanen. Der Campingplatz hat einen einzigartigen Reiseführer aufgelegt, der neue Perspektiven auf den See und seine Umgebung eröffnet. "Little Lago Maggiore" führt die Leser mit zauberhaften Miniaturfotografien von Benedikt Hild zu malerischen Ecken und Sehenswürdigkeiten rund um den See.

Der familiäre Campingplatz bietet Standplätze mit Seeblick und komfortable Sanitäreinrichtungen. Kinder freuen sich über einen flachen Seezugang und den Natur-Spielplatz. Ein Kanu- und SUP-Verleih und die Bar mit Minimarkt rundet das Angebot ab. Von Maccagno aus fahren Schiffe nach Cannobio, Luino und zur Isola Bella.

21061 Maccagno con Pino e Veddasca(IT) Lagocamp Maccagno 5 Bewertungen 42,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Landesgartenschau Baden-Württemberg startet Wie wunderschön eine gelungene Landschaftsplanung aussehen kann, zeigen jedes Jahr verschiedene Gemeinden in Deutschland. Unter dem Motto "Vielfalt im Tal" startet am 23. Mai die Landesgartenschau Baden-Württemberg in den Gemeinden Freudenstadt und Baiersbronn.

Ulrike Klumpp

Die Landesgartenschau Baden-Württemberg findet in den Gemeinden in den Gemeinden Freudenstadt und Baiersbronn statt.



Das acht Kilometer lange Hauptgelände der Schau folgt dem natürlichen Verlauf des idyllischen Forbachtals im Schwarzwald. Entlang des Weges warten auf Blumenfreunde viele thematische Highlights wie etwa neu gestaltete Spielplätze, ein Naturlehrpfad, ein MTB-Pumptrack und eine Lagune mit Floß und Wasserstufen.

Hier zeigen wir Übernachtungsmöglichkeiten für Reisemobilisten:

Neue Attraktionen bei Camping am Gardasee Am Gardasee locken viele der 17 Mitglieder der Vereinigung Lago di Garda Camping mit Neuerungen.

Camping San Francesco Camping San Francesco Camping bietet viel neues für Hunde wie eine neue Hundezone im Schwimmbadbereich und neue Agility-Geräte.



Der Le Palme Camping Village wartet mit einem neuen Wellnesszentrum auf.

Für temporeiche Rutschpartien sorgt die neue Wasserrutsche auf Camping Spiaggia d’Oro.

Gäste mit Hund können sich auf San Francesco Camping auf eine neue Hundezone im Schwimmbadbereich und neue Agility-Hundegeräte freuen.

Jugendliche kommen auf La Rocca Camping im neuen Teenager-Club auf ihre Kosten.

Für Sportskanonen gibt es auf Lido Family Camping einen neuen Fitnessraum sowie einen neuen Innenbereich für Kinder und Jugendliche. Stadtcamping in Wien erneuert Der ehemalige Camping Wien West ist runderneuert unter dem neuen Namen Micampa in die Campingsaison gestartet. Camper finden dort 128 Standplätze, 60 Zeltplätze, einen modernen Sanitärbereich mit Privatbädern sowie einen Kinderspielplatz. Für Verpflegung sorgen ein Café und eine Selbstversorgerküche. Die Gebäude wurden in Holzbauweise mit begrünten Fassaden und Rankgerüsten errichtet. Vor Ort kann man sich E-Bikes leihen oder das eigene Bike an einem der Ladepunkte versorgen.