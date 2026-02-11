Markenverzeichnis öffnen
Camping in Neuseeland: Tipps für Naturliebhaber & Vanlife-Fans

Camping in Neuseeland - Tipps und Highlights
Camper-Traumziel am anderen Ende der Welt

Schneebedeckte Berge, türkisfarbene Seen, endlose Strände – und das ohne Menschenmassen und Lärm. Neuseeland macht's möglich!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.02.2026
Aufmacher, Neuseeland, Camping, Urlaub, Natur
Foto: Kieran Stone via Getty Images

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Camper Days, einer Plattform für weltweite Reisemobil-Buchungen, verzeichnete Neuseeland von 2022 bis 2025 einen Buchungsanstieg von 96 %. Immer mehr abenteuerlustige Reisende entdecken das Land der Kiwis als perfektes Reiseziel – während andere Fern-Destinationen wie die USA an Beliebtheit verlieren.

Warum ist Neuseeland so beliebt? Weil Neuseeland alles bietet, was das Camper-Herz begehrt: spektakuläre Landschaften, flexible Übernachtungsmöglichkeiten und eine Infrastruktur, die Roadtrips zum Kinderspiel macht.

Neuseeland ist das Paradies für Camper

Hier dürfen Sie an vielen Orten kostenlos übernachten, die Infrastruktur ist perfekt für Roadtrips, und die Landschaften sind atemberaubend vielfältig. Doch bevor ...