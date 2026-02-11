Camping in Neuseeland: Tipps für Naturliebhaber & Vanlife-Fans

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Camper Days, einer Plattform für weltweite Reisemobil-Buchungen, verzeichnete Neuseeland von 2022 bis 2025 einen Buchungsanstieg von 96 %. Immer mehr abenteuerlustige Reisende entdecken das Land der Kiwis als perfektes Reiseziel – während andere Fern-Destinationen wie die USA an Beliebtheit verlieren.
Warum ist Neuseeland so beliebt? Weil Neuseeland alles bietet, was das Camper-Herz begehrt: spektakuläre Landschaften, flexible Übernachtungsmöglichkeiten und eine Infrastruktur, die Roadtrips zum Kinderspiel macht.
Neuseeland ist das Paradies für Camper
Hier dürfen Sie an vielen Orten kostenlos übernachten, die Infrastruktur ist perfekt für Roadtrips, und die Landschaften sind atemberaubend vielfältig. Doch bevor ...