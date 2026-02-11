Camping in Neuseeland: Tipps für Naturliebhaber & Vanlife-Fans

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Camper Days, einer Plattform für weltweite Reisemobil-Buchungen, verzeichnete Neuseeland von 2022 bis 2025 einen Buchungsanstieg von 96 %. Immer mehr abenteuerlustige Reisende entdecken das Land der Kiwis als perfektes Reiseziel – während andere Fern-Destinationen wie die USA an Beliebtheit verlieren.

Warum ist Neuseeland so beliebt? Weil Neuseeland alles bietet, was das Camper-Herz begehrt: spektakuläre Landschaften, flexible Übernachtungsmöglichkeiten und eine Infrastruktur, die Roadtrips zum Kinderspiel macht.