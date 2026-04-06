Beste Südtirol-Zeit: Zur Apfelblüte im Tal gibt`s Camping-Deals für Sparfüchse

Anfang April bis in den Mai verwandeln sich die Täler Südtirols in ein endloses, rosa-weißes Blütenmeer. Während auf den Bergen oft noch Schnee liegt, lockt das Tal bereits mit mildem, mediterranem Klima und Temperaturen nahe der 20-Grad-Marke.

Für Camperinnen ist dies der absolute Geheimtipp: Die Natur erwacht, die Rad- und Wanderwege sind noch nicht überlaufen und – das Beste – die Campingplätze locken mit unschlagbaren Vorsaison-Preisen!

Hier sind die absoluten Hotspots, Top-Events und die besten Stellplatz-Deals für Ihre Reise nach Südtirol zur Apfelblüte.

Hotspot 1: Das Apfelhochplateau Natz-Schabs (Eisacktal) Natz-Schabs ist das unangefochtene Zentrum der Apfelblüte. Hier reiht sich Apfelhain an Apfelhain, und die Region feiert den Frühlingsbeginn ausgiebig mit den "Südtiroler Blütengenuss-Wochen" (01. bis 31. Mai).

Das Event-Highlight: Das große Apfelblütenfest am 1. Mai 2026 ! Es gibt einen festlichen Umzug, unzählige royale Ehrengäste (von der Apfel- bis zur Honigkönigin), einen Bauernmarkt, Live-Musik und regionale Spezialitäten.

Das große ! Es gibt einen festlichen Umzug, unzählige royale Ehrengäste (von der Apfel- bis zur Honigkönigin), einen Bauernmarkt, Live-Musik und regionale Spezialitäten. Aktueller Preis (Stellplatz/Nacht in der Region): ab ca. 35–45 Euro pro Nacht (Womo + 2 Personen) . Durch besondere Angebote während der Apfelblüte für Aufenthalte von 4 oder 7 Nächten kann man zusätzlich sparen.

ab ca. (Womo + 2 Personen) Durch besondere Angebote während der Apfelblüte für Aufenthalte von 4 oder 7 Nächten kann man zusätzlich sparen. Ihre Ersparnis: Bis zu 40 % günstiger im Vergleich zu den Hauptsaisonpreisen im Sommer! Zudem sind geführte Apfelwanderungen und Verkostungen oft gratis oder stark rabattiert. Der Top-Deal für Eisacktal / Raum Natz-Schabs

Maya Jane via GettyImages Das Hochplateau der Apfelblüte von Südtirol.

Im Eisacktal rund um Natz-Schabs und Brixen fahren Schnäppchenjäger in der Vorsaison am besten mit Frühlingsangeboten oder mit der ACSI CampingCard.

39040 Vahrn(IT) Camping Löwenhof 21 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der Campingplatz Löwenhof (direkt bei Brixen, nur einen Katzensprung vom Apfelplateau Natz entfernt).

Das konkrete Angebot: Camping Löwenhof und viele andere Plätze der Region nehmen an den ACSI-Vorsaison-Tarifen teil. Außerdem gibt es ein "3 Nächte zahlen, 4 bleiben"-Angebot für Buchungen bis zum 30. April (ausgenommen Ostern).

Camping Löwenhof und viele andere Plätze der Region nehmen an den teil. Außerdem gibt es ein "3 Nächte zahlen, 4 bleiben"-Angebot für Buchungen bis zum 30. April (ausgenommen Ostern). Ihre Ersparnis: Mit der ACSI-Karte (die für Vorsaison-Camper ohnehin Pflicht ist), zahlen Sie hier im April und Mai einen garantierten Fixpreis für 2 Erwachsene, Stellplatz, Strom und Hund.

Mit der ACSI-Karte (die für Vorsaison-Camper ohnehin Pflicht ist), zahlen Sie hier im April und Mai einen für 2 Erwachsene, Stellplatz, Strom und Hund. Der Vergleich: Das ist oft eine Ersparnis von bis zu 30 % gegenüber dem regulären Listenpreis des Platzes.

Das ist oft eine Ersparnis von bis zu 30 % gegenüber dem regulären Listenpreis des Platzes. Öffnungszeiten : Der Campingplatz Löwenhof öffnet ab Mitte April wieder für BesucherInnen.

: Der Campingplatz Löwenhof öffnet ab Mitte April wieder für BesucherInnen. Besonderheiten : Brixen-Card ist inklusive. Luxuriöses Frühstück im Hotel verfügbar.

: Brixen-Card ist inklusive. Luxuriöses Frühstück im Hotel verfügbar. Alternativ-Deal in der Region: Viele Ferienanlagen und Natur-Resorts rund um Natz-Schabs locken im Frühjahr ebenfalls mit "4=3" Kurzentschlossenen-Aktionen (4 Tage bleiben, 3 zahlen) – perfekt für einen Kurztrip über das Apfelblütenfest am 1. Mai. Hotspot 2: Meraner Land & Lana

Dominic Vierneisel Schloss Tirol, so etwas wie die Wiege des Alto Adige, tront oberhalb von Lana.



Rund um Meran und Lana stehen die Apfelbäume besonders dicht. Die Promenaden laden zum Spazieren ein, und die Infrastruktur für Camper ist hier exzellent (vom Naturcamping bis zum 5-Sterne Luxury Resort).

Das Event-Highlight: "Lana blüht" mit tollen Workshops, Wildkräuter-Führungen und Genuss-Events (z.B. Apfelblüten-Golfturniere) vom 1. bis 30. April.

"Lana blüht" mit tollen Workshops, Wildkräuter-Führungen und Genuss-Events (z.B. Apfelblüten-Golfturniere) vom 1. bis 30. April. Empfehlung : Am 26. April ist Blütenhöfefest. Höfe und historische Bauten in Lana und Umgebung öffnen ihre Tore. BesucherInnen gehen von Hof zu Hof, von der Küche in den Keller und von einem Genuss-Moment zum nächsten.

: Am 26. April ist Blütenhöfefest. Höfe und historische Bauten in Lana und Umgebung öffnen ihre Tore. BesucherInnen gehen von Hof zu Hof, von der Küche in den Keller und von einem Genuss-Moment zum nächsten. Aktueller Preis (Komfort-Campingplatz/Nacht): Genuss-Camping ab ca. 59,00 Euro für 2 Personen (oft inkl. Guest Pass für kostenlosen ÖPNV!)

Genuss-Camping ab ca. für 2 Personen (oft inkl. Guest Pass für kostenlosen ÖPNV!) Ihre Ersparnis: Kostenlose Mobilität! Durch den Südtirol Guest Pass sparen Sie sich die Fahrkarten für Bus und Bahn komplett. Einige Luxus-Plätze bieten im April zudem "7=6" Aktionen (7 Nächte bleiben, nur 6 zahlen) an. Der Top-Deal für Meran: Camping Hermitage

39012 Merano(IT) Camping Hermitage 30 Bewertungen 50,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser moderne, naturnahe Campingplatz, der zu einem schicken "Smart Hotel" gehört, liegt fantastisch oberhalb von Meran und ist ein idealer Ausgangspunkt für die Apfelblüte.

Das konkrete Angebot: Auf der offiziellen Preisliste für 2026 gibt es ein "7=6 Angebot" (7 Tage bleiben, 6 zahlen).

Auf der offiziellen Preisliste für 2026 gibt es ein Der Aktionszeitraum: Gültig vom 12. April bis 10. Mai 2026, exakt die Hauptzeit der Apfelblüte! 🌸

Gültig vom exakt die Hauptzeit der Apfelblüte! 🌸 Ihre konkrete Ersparnis: Der reguläre Tagespreis in dieser Zeit (für 2 Personen inkl. regulärem Stellplatz) liegt bei 46,60 bis 55,00 Euro. Wenn Sie das Angebot nutzen, wird Ihnen ein kompletter Urlaubstag (also knapp 50 Euro) einfach geschenkt.

Der reguläre Tagespreis in dieser Zeit (für 2 Personen inkl. regulärem Stellplatz) liegt bei 46,60 bis 55,00 Euro. Wenn Sie das Angebot nutzen, wird Ihnen ein kompletter Urlaubstag (also knapp 50 Euro) einfach geschenkt. Besonderheiten: Private Bäder (18 Euro/Tag), Restaurant, Pizzeria, Frühstück, Pools (Nutzung inklusive), E-Bikes etc. verfügbar Hotspot 3: Der Vinschgau (Rennrad- & E-Bike-Paradies)

Thomas Cernak Im Vinschgau ist auch der Weinbau groß.

Wer das Blütenmeer aktiv erleben will, schnappt sich sein Fahrrad. Der Vinschger Radweg führt direkt entlang der Etsch durch die blühenden Plantagen – mit Blick auf die schneebedeckten Dreitausender.

Das Event-Highlight: Geführte Touren von Schlanders bis Kastelbell, um den verschwenderischen Apfelduft im Untervinschgau voll auszukosten.

Geführte Touren von Schlanders bis Kastelbell, um den verschwenderischen Apfelduft im Untervinschgau voll auszukosten. Aktueller Preis (Stellplatz im Vinschgau): ab 20 Euro , eher 35,00 Euro oder mehr pro Nacht.

, eher Top-Deal für CamperInnen: E-Bike-Verleih in der Vorsaison oft mit 10 % bis 15 % Frühbucherrabatt direkt über die Campingplätze buchbar! Der Top-Deal für den Vinschgau: Camping Residence Sägemühle

39026 Prad am Stilfserjoch(IT) Camping Residence Sägemühle 6 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Bei Camping Residence Sägemühle in Prad am Stilfserjoch gibt es ein festes Frühlings-Special.

Das konkrete Angebot: die Aktion "7=5 auf Campingunterkünfte (nicht auf Stellplätze).

die Aktion auf Campingunterkünfte (nicht auf Stellplätze). Wie es funktioniert: Sie bleiben eine volle Woche (7 Nächte) auf dem Campingplatz in einer Unterkunft, bezahlen aber nur 5 Nächte ! Ihnen werden also gleich zwei komplette Urlaubstage geschenkt.

Sie bleiben eine volle Woche (7 Nächte) auf dem Campingplatz in einer Unterkunft, bezahlen aber ! Ihnen werden also gleich zwei komplette Urlaubstage geschenkt. Aktionszeitraum: Dieser Deal gilt traditionell die gesamte Vorsaison über – schließt also die Apfelblüte im April und Mai zu 100 % ein.

Dieser Deal gilt traditionell die gesamte Vorsaison über – schließt also die Apfelblüte im April und Mai zu 100 % ein. Besonderheiten : A-la-Carte-Restaurant, Pizzeria, Wellness, Schwimmbad, Fitness, Frühstück etc.

: A-la-Carte-Restaurant, Pizzeria, Wellness, Schwimmbad, Fitness, Frühstück etc. Zusätzliches Schnäppchen: Der Platz bietet zusätzlich auch den kostenlosen Südtirol Guest Pass für den Nahverkehr, was die Ersparnis nochmal maximiert. Warum Camperinnen genau JETZT fahren sollten:

Der Preis-Vorteil: Im April (außer an Ostern) gelten fast überall noch die günstigen Vorsaison-Tarife. Sie sparen massiv bei den Stellplatzgebühren. Die freie Platzwahl: Während Südtirol im Herbst zur Weinlese aus allen Nähten platzt, können Sie im Frühling oft noch relativ spontan die schönsten Parzellen in der ersten Reihe ergattern. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht jedoch vor, da die Apfelblüte inzwischen ebenfalls viele Fans hat. Festivals der Extraklasse: Events wie das Blütenfest in Natz-Schabs bieten die perfekte Gelegenheit, die herzliche Südtiroler Kultur und regionale Top-Produkte direkt vom Bauern zu Schnäppchenpreisen zu erwerben. Tipp für Schnäppchenjägerinnen: Buchen Sie direkt über die Webseiten der Campingplätze (Direktbuchung), um die Bestpreisgarantie und vielleicht noch ein kleines regionales Willkommensgeschenk abzustauben!