Wohnwagenkauf ohne böse Überraschung: Die besten Tipps für den Gebrauchtkauf

Tausende Angebote zwischen wenigen Hundert und 5.000 Euro warten in Gärten oder auf Handels- und Campingplätzen auf ihr zweites Leben. Viele sind in einem so guten Zustand, dass keine Restaurierungsarbeiten anstehen. Generell ist es einfacher, einen gebrauchten Caravan zu kaufen als ein gebrauchtes Auto. Denn ein Caravan hat keinen Motor, ist technisch viel übersichtlicher. Beinahe alle Komponenten lassen sich bei der Besichtigung ausprobieren.

Bestehen Sie deshalb darauf, dass eine Gasflasche vorhanden ist, um Herd, Heizung und Kühlschrank zu testen? Auch ein Stromanschluss für Licht und Elektrogeräte kann nicht schaden. Die Außenbeleuchtung lässt sich mit dem Zugwagen überprüfen. Aber Achtung: Ältere Wagen haben oft einen siebenpoligen Stecker. Dann benötigen Sie einen Adapter.

Dieses CARAVANING-Spezial widmet sich dem Gebrauchtkauf von Wohnwagen. Checkliste und Tipps für den Gebrauchtkauf eines Wohnmobils gibt es hier.

Gebrauchtkauf: Vom Wohnwagen-Händler oder von privat? Gebrauchte Wohnwagen werden sowohl von Händlern als auch von Privat angeboten. Eine Privatperson verkauft eventuell günstiger, dafür bekommt man beim Händler eine Gewährleistung.

Haben Sie einen interessanten Kandidaten gefunden, vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Fragen Sie nach, ob Gas, Wasser und Strom für einen vollständigen Check der Systeme vorhanden sind. Ein paar Meter Fahrt verraten, ob Bremsen und Beleuchtung funktionieren. Lassen Sie sich den Wohnwagen zuerst innen und außen vom Besitzer zeigen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt möglichen Feuchteschäden: Ein guter Gradmesser ist dabei die eigene Nase, denn feuchte Wohnwagen riechen oft muffig. Ist dann auch noch Schimmel zu sehen, sollte man besser die Hände vom Kauf lassen. Idealerweise schaut man auch unter den Wohnwagen, denn modrige Böden sind nicht selten. Wollen Sie sich bei der Beurteilung des Anhängers nicht nur auf Ihre eigene Meinung verlassen, können Sie auch einen Profi einen Blick darauf werfen lassen.

Kontrollieren Sie die Papiere: In der Gasprüfbescheinigung müssen alle Verbraucher eingetragen sein, in den Fahrzeugpapieren Sonderausstattung wie Alufelgen. Gleichen Sie die Fahrgestellnummer mit den Papieren ab, und prüfen Sie außerdem, ob regelmäßig eine Dichtigkeitsinspektion durchgeführt wurde.

Zustand vor Preis

ProjectB/Gettyimages Niedrige Preise verlocken, doch dabei sollte man vor allem auf den Zustand des Caravans achten, nicht so sehr auf das Alter.

Als Grundregel gilt: Nicht das Alter des Wohnwagens ist maßgeblich für den Preis, sondern sein Zustand. Die Chancen, für unter 5.000 Euro einen gut erhaltenen und vor allem trockenen Wohnwagen zu ergattern, sind gut. Vor allem, wenn er bis zuletzt angemeldet und bewohnt war, denn dann sollten Bremsen und Reifen, Beleuchtung und Gasanlage eigentlich in gutem, sprich sicherem Zustand sein.

Etwas anders sieht es mit Wagen aus, die als Dauercamping-Unterkünfte genutzt wurden. Diese sind zwar häufig im Top-Zustand, weil ihre Besitzer pfleglich damit umgegangen sind, im Vorzelt gekocht und teilweise sogar ein Schutzdach über ihrem Feriendomizil gebaut haben. Reifen und Bremsen sind jedoch reif für Austausch und Wartung.

Tipp: Geld für neue Matratzen, eventuell auch Polster und Bezüge, sollte man nach dem Kauf trotzdem einplanen. Polsterspezialisten für den Caravan-Bereich gibt es mehrere. Schaumstoffe sind in vielen Qualitäten und Zuschnitten erhältlich. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Nachrüstung bei einem alten Wohnwagen abläuft.

Preismindernd wirken sich auch bei jüngeren Caravans Hagelschäden aus. Das Gute ist: Meist haben die Dellen keinerlei Auswirkungen auf Funktion und Dichtheit eines Wohnwagens. Wichtig ist dann aber zu wissen, ob eine Dachluke durchschlagen wurde und, wenn ja, wann der Schaden bemerkt wurde. Möglicherweise ist lange und viel Wasser in den Caravan eingedrungen. Kurz: Jeder Käufer muss für sich entscheiden, ob er mit dem Makel Hagelschaden leben kann.

Auf diese 14 Stellen am Wohnwagen sollten Sie beim Gebrauchtkauf achten Duschwanne: Achten Sie besonders auf Risse oder andere Beschädigungen, und kontrollieren Sie auch die Dichtfugen. Polster und Matratzen... anheben und auf Feuchtigkeit bzw. Stockflecken kontrollieren – sind die Polster bereits abgenutzt und durchgesessen? Möbel: Alle Klappen, Türen und Schubladen öffnen und die Funktion von Auszügen, Scharnieren und Schlössern überprüfen. Kocher: Funktionieren alle Brenner? Sämtliche Flammen sollten ruhig und gleichmäßig brennen. Kühlschrank: Die Flamme sollte im Gasbetrieb zünden und die Kühlrippen nach einiger Zeit kalt werden. Licht: Funktionieren die Lampen? Sind LEDs nachrüstbar? Checken Sie die Möglichkeit, eventuell Lesespots nachzurüsten. Acrylfenster... nach Rissen, Schwitzwasser und blinden Stellen absuchen. Denn Fenster tauchen in unseren Defektstatistiken recht häufig auf. Dach: Schauen Sie nach Zerfallserscheinungen. Ist das Dach stark bemoost? Bei Hagelschäden auf die Tiefe der Krater achten. Kantenleisten... müssen überall dicht aufliegen. Achten Sie auf Beulen. Hervorquellendes Dichtmaterial sollte elastisch und nicht spröde sein. Unterboden... sorgfältig auf feuchte und morsche Stellen untersuchen. Weist das Chassis eventuell Rost oder Risse auf? Wassertank: Ist die Wasseranlage sauber oder veralgt? Schauen Sie auch nach Rissen und anderen Beschädigungen. Dichtungen... an Fenstern und Türen sorgfältig auf Beschädigungen wie Risse und Versprödungen checken. Heizung: Sie sollte spätestens nach dem fünften Versuch zünden. Verteilung der Ausströmer prüfen. Auflaufeinrichtung: Funktionieren wichtige Elemente wie die Bremse und die Anhängevorrichtung? Kuppeln Sie selbst an und ab. Gebrauchte Familienwohnwagen sind schwer zu finden Wer einen Gebrauchtcaravan für Familie mit Kindern sucht, wird eventuell enttäuscht sein: Solche mit Etagenbetten finden sich in der untersten Preiskategorie selten. Jedoch sind viele ältere Caravans mit zwei großen Sitzgruppen ausgestattet, die sich zu Betten umbauen lassen.

Die Wartung des gebrauchten Caravans Mit dem Kauf eines älteren oder auch neuen Wohnwagens fängt das Camperleben erst an. Im Laufe der Zeit tun sich immer wieder Stellen im oder am Caravan auf, die Wartung erfordern. Hier finden Sie passende Artikel: