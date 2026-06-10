promobil-Leserumfrage: Grillen und Camping – Ihre Meinung ist gefragt

Grillen gehört für viele Camper zum Urlaub einfach dazu. Ob als geselliger Höhepunkt am Abend oder als praktische Mahlzeiten-Lösung unterwegs. Für die meisten Camper ist Grillen mehr als nur Kochen: Es schafft Atmosphäre, verbindet Menschen und macht den Urlaub noch ein Stück schöner.

Gleichzeitig stellt Grillen im Campingalltag praktische Anforderungen: Wie groß darf der Grill sein, wie schnell ist er einsatzbereit, wie einfach lässt er sich reinigen und wie gut passt er in den begrenzten Stauraum?

Wie oft wird bei Ihnen gegrillt? Manche Camper nutzen den Grill im Urlaub fast täglich, andere nur gelegentlich. Entscheidend ist oft auch die Art der Reise: Auf der Durchreise mit häufigem Standortwechsel und beim Übernachten auf Stellplätzen wird seltener gegrillt als beim längeren Aufenthalt auf einem Campingplatz. Gehört der Grill bei jeder Tour mit an Bord, oder bleibt er bei kürzeren Ausflügen auch mal zu Hause? Hat sich Ihre Grillroutine über die Jahre verändert, etwa durch andere Reisegewohnheiten oder weniger Lust auf Aufwand?

Gas, Holzkohle oder elektrisch – womit grillen Sie? Beim Campinggrill scheiden sich die Geister. Gasgrills gelten als unkompliziert in der Bedienung und sind schnell betriebsbereit. Im Gegensatz zu Holzkohle lässt sich die Temperatur gut regeln. Holzkohle ist dennoch für viele durch nichts zu ersetzen, weil Glut und Raucharoma für sie einfach dazugehören. Allerdings bedarf es etwas Erfahrung, um die Glut gut hinzubekommen. Wenn Fett oder Flüssigkeiten auf die Glut tropfen, entstehen gesundheitsschädliche Stoffe.

Elektrogrills sind dort eine Alternative, wo Holzkohle nicht erlaubt ist und die Stromversorgung gesichert ist. Sie sind kompakt und unkompliziert, liefern aber je nach Modell sehr unterschiedliche Ergebnisse. Welche Art von Grill bevorzugen Sie beim Campen und warum? Geht es Ihnen vor allem um Geschmack, Komfort oder Zeitersparnis?

Was ist Ihnen am Campinggrill wirklich wichtig? Im Campingalltag zählen oft andere Kriterien als zu Hause. Vielleicht ist Ihnen ein kompakter Grill wichtiger als eine große Grillfläche, weil der Stauraum knapp ist. Oder Sie achten besonders auf eine stabile Konstruktion, damit der Grill auch auf unebenem Untergrund sicher steht. Windschutz und eine zuverlässige Zündung spielen für viele eine wichtige Rolle. Für viele ist die leichte Reinigung besonders wichtig, andere schauen stärker auf Verbrauchskosten, etwa bei Grills, die mit verhältnismäßig kostspieligen Einwegkartuschen betrieben werden. Und natürlich geht es auch um Regeln und Rücksichtnahme: Wie wichtig ist Ihnen geringe Rauchentwicklung, damit es mit den Standplatznachbarn keinen Ärger gibt?

Uns interessiert Ihre Erfahrung aus der Praxis: Wie oft stehen Sie beim Campen am Grill, womit grillen Sie am liebsten und welche Eigenschaften muss ein Campinggrill für Sie unbedingt mitbringen? Schreiben Sie uns, wie Sie das handhaben, wir sind gespannt auf Ihre Meinung.

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 15. Juni 2026 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

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