Die gefährlichsten Winde für Camper unterwegs in Europa – So schützen Sie sich

Es ist ein Albtraum, den viele unterschätzen: Sie fahren entspannt mit Ihrem Wohnmobil über die Autobahn, als plötzlich ein Windstoß Ihr Fahrzeug erfasst. Das Lenkrad vibriert – und im Rückspiegel sehen Sie, wie ein Wohnwagen neben Ihnen gefährlich ins Schwanken gerät.

Wind ist nicht nur ein Problem für Zelte, die wegwehen. Auf der Straße wird er zur unsichtbaren Gefahr, die selbst erfahrene Fahrerinnen und Fahrer überrascht.

Warum Wohnmobile und Gespanne so anfällig sind Die Seitenwände großer Wohnmobile wirken wie Segel: Die Luft drückt gegen die hohe Fläche und kann das Fahrzeug aus der Spur drücken. Kein Wunder, dass der Seitenwindassistent zu den 13 wichtigsten Sicherheitssystemen für Wohnmobile gehört.

Noch tückischer ist das Auspendeln bei Wohnwagengespannen. Schon eine Böe oder ein vorbeifahrender Lkw können reichen, um den Anhänger ins Schwingen zu bringen. Hier gilt: Vorsicht und an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten!

Die gefährlichsten Winde für unterwegs Besonders gefährlich: Brücken, Waldschneisen oder offene Strecken, wo der Wind plötzlich ungebremst zuschlägt.

1. Bora: Der eiskalte Sturm an der Adria Die Bora ist ein eiskalter Fallwind, der mit orkanartigen Böen von bis zu 200 km/h von den Bergen Kroatiens und Montenegros Richtung Küste fegt. Für Camper mit Wohnmobil oder Gespann wird die Bora zur echten Herausforderung: Plötzliche Böen können Ihr Fahrzeug seitlich aus der Spur drücken oder den Wohnwagen zum Auspendeln bringen. Besonders gefährlich ist die Bora auf Brücken oder offenen Strecken, wie der A1 in Kroatien. Hier trifft der Wind ungebremst auf Ihr Fahrzeug – und kann es innerhalb von Sekunden destabilisieren.

2. Mistral: Der Dauerbrenner aus dem Rhônetal Der Mistral ist ein kalter, trockener Nordwind, der tagelang durch das Rhônetal in Südfrankreich fegt. Für Camper bedeutet das: Dauerstress auf der Straße. Der Wind ermüdet nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer, sondern erhöht auch das Unfallrisiko. Besonders auf der A7 oder A9 wird es gefährlich: Staub und Sand reduzieren die Sicht, und Gespanne geraten ins Schlingern.

3. Meltemi: Der unsichtbare Feind in der Ägäis Der Meltemi ist ein trockener, starker Nordwind, der im Sommer über die griechischen Inseln fegt. Für Camper mit Wohnmobil oder Gespann wird er auf Küstenstraßen wie der E75 oder auf Euböa und Kreta zur Gefahr: Starke Seitenwinde können Ihr Fahrzeug fast zum Stehen bringen. Noch tückischer: Bei Windstärke 7 oder höher werden Fähren gesperrt – ein Plan B ist hier Pflicht!

So schützen Sie sich Auf dem Campingplatz oder Stellplatz ist den meisten Camperinnen und Camper klar, was zu tun ist: Lose Gegenstände wie Campingstühle, Tische oder Grillgeräte wegräumen, Vorzelte mit Heringen und Spanngurten sichern und im Zweifel die Markise einfahren.

Unterwegs, wenn der Wind überraschend kommt, reagieren Sie wie folgt am souveränsten:

Geschwindigkeit reduzieren: Bei Wind maximal 80 km/h – weniger, wenn Ihr Gespann pendelt. Lenkrad festhalten: Nicht ruckartig gegenlenken, sondern ausrollen lassen. Abstand halten: Lkw erzeugen Windschatten, der Gespanne destabilisieren kann. Vor Brücken bremsen: Hier trifft der Wind oft ungebremst zu. Apps nutzen: Windy oder WarnWetter zeigen Böen in Echtzeit.