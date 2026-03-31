Zu viel Geld für zu wenig Bett? US-Marke Airstream bringt einen Campingbus - mit Mankos

Der amerikanische Traditionshersteller Airstream präsentiert den Interstate 19GT als kompakten Luxus-Campingbus auf Mercedes-Sprinter-Basis. Ein neues Energiesystem verspricht autarkes Reisen – doch wie praxistauglich ist das Luxusmodell?

Der Grundriss: Flexibel, aber mit Kompromissen Im Heck dominiert eine elektrische Sitzbank, die sich per Knopfdruck in eine Liegefläche verwandelt. Zusätzliche Seitensitze klappen ebenfalls um – so entsteht laut Airstream das größte Bett in einem Klasse-B-Wohnmobil mit etwa 168 × 185 cm. Im Vergleich zu europäischen Campingbus-Bettenmaßen ist es allerdings doch eher kurz.

Größtes Manko: Jeden Abend muss umgebaut werden, jeden Morgen zurück. Wie komfortabel gestaltet sich das auf Dauer? Und wie liegt es sich auf den umgeklappten Polstern über längere Reisen hinweg? Ohne Topper scheint es kaum bequem zu sein, da die Konturen der Sitze sich doch stark abzeichnen.

Für einen zusätzlichen Schlafplatz bietet Airstream das optionale Luno-System an: Eine aufblasbare Matratze auf den Fahrersitzen im Cockpit. Gedacht für einen kleinen Erwachsenen, ein Kind oder ein Haustier.

Mit oder ohne Kinder?

Airstream Die quer eingebaute Sitzbank verwandelt sich per Knopfdruck in ein Bett für zwei Personen.

Vier Gurtplätze ermöglichen die Mitfahrt von Kindern. Doch wo schlafen sie komfortabel? Das Cockpit-Bett wirkt eher als Notlösung. Familien müssen sich fragen: Passt ein Van mit nur einem echten Bettbereich und einer Luftmatratzen-Option zum Campingurlaub?

Die europäisch inspirierte Nasszelle vereint Waschbecken, Dusche und Toilette auf kleinstem Raum – komplett wasserdicht konzipiert. Der Duschkopf fungiert gleichzeitig als Wasserhahn, der Spiegel lässt sich ausziehen und schwenken.

Die Bordtechnik zeigt sich modern: Über den Touchscreen des Multiplex-Systems öffnen oder schließen sich alle Jalousien mit einem Fingertipp. Auch die Innenbeleuchtung, elektrische Markise und Klimaanlage werden hier zentral gesteuert.

Kompakte Außenmaße, wendiges Handling Mit nur 5,92 m Länge soll sich der Interstate 19GT so einfach parken lassen wie ein SUV. Das 19-Fuß-Chassis verspricht wendiges Manövrieren selbst in engen Gassen. Die Marke Airstream positioniert den Van für Reisen in die Stadt, an den Strand oder in die Berge.

Das Advanced Power System als Herzstück 2026 gehört das Advanced Power System zur Serienausstattung der Interstate- und Atlas-Baureihe. Das Energiepaket liefert 10,3 kWh Lithium-Batteriekapazität mit beheizbaren Zellen, einen 3.000-Watt-Wechselrichter, Dual-Input-Ladung und ein Induktionskochfeld.

Wer noch mehr Autarkie wünscht, kann über den Händler auf das Advanced Power Plus mit 17,2 kWh Batteriekapazität aufrüsten.

Mercedes-Technik und Sicherheit Alle verfügbaren Sicherheitsassistenten von Mercedes-Benz gehören zum Serienumfang – nicht als Aufpreisoption. Das umfasst Spurhalteassistent, Kollisionsvermeidungsassistent, Rück- und Seitenkameras, maximale Airbag-Ausstattung und das MBUX-Infotainmentsystem.

Unter der Haube arbeitet der 2,0-Liter-Turbodiesel-Vierzylinder mit 208 PS und 450 Nm Drehmoment, gekoppelt an die 9G-Tronic Plus-Automatik.

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249.900 Dollar: Luxus hat seinen Preis – aber ist er gerechtfertigt? Der Airstream Interstate 19GT startet bei 249.900 US-Dollar – umgerechnet etwa 230.000 Euro vor Import und Zoll (bisher wird der Campingbus nur in Amerika angeboten). Für einen 5,92 m langen Campingbus ohne Festbett erscheint diese Summe außergewöhnlich hoch.

Zum Vergleich: In Deutschland bekommt man für dieses Budget einen vollausgestatteten Vollintegrierten der Oberklasse – mit festem Queensbett, separater Dusche und deutlich mehr Wohnraum. Oder gleich zwei solide Campingbusse europäischer Hersteller.

Airstream rechtfertigt den Preis mit handgefertigter Qualität, dem Mercedes-Sprinter-Chassis mit Allradantrieb und der umfangreichen Serienausstattung. Doch bleibt die Frage: Zahlen Kaufinteressierte hier primär für den klangvollen Namen und amerikanischen Lifestyle – oder tatsächlich für ein durchdachtes Wohnmobil-Konzept?

Airstream Interstate 19GT: Daten und Preis Basis: Mercedes-Benz Sprinter 2500 Extended mit Allradantrieb (AWD)

Mercedes-Benz Sprinter 2500 Extended mit Allradantrieb (AWD) Maße: 5,92 m Länge, 2,97 m Höhe (mit Klimaanlage), 2,34 m Breite (inkl. Spiegel)

5,92 m Länge, 2,97 m Höhe (mit Klimaanlage), 2,34 m Breite (inkl. Spiegel) Stehhöhe: 1,88 m

1,88 m zGG: ca. 4.105 kg

ca. 4.105 kg Preis: ab 249.900 US-Dollar (ca. 230.000 Euro)