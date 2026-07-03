Wellness-Badezimmer im Wohnmobil: der neue Carado T335 Edition27

Carado feiert 20 Jahre Markengeschichte – und erweitert zur Jubiläumssaison 2027 sein Teilintegrierter-Programm um einen neuen Grundriss. Der T335 Edition27 richtet sich an Camperinnen und Camper, die Wert auf ein großzügiges Bad, viel Bewegungsfreiheit und eine praktische Fahrradgarage legen.

Das Highlight: Großzügiges Heckbad Im Fokus des T335 Edition27 steht das große Heckbad – und das verdient die Bezeichnung "groß" wirklich. Die Aufteilung ist clever gelöst: Auf der Beifahrerseite sind Toilette und Waschbecken angeordnet. Vor der Toilette bleibt dabei luftig viel Fußraum – kein Vergleich zu den oft beengten Nasszellen in kompakteren Fahrzeugen. Wer schon einmal in einem Wohnmobil mit knapper Toiletten-Nische saß, weiß diesen Platz zu schätzen.

Auf der gegenüberliegenden Fahrerseite ist die separate Duschkabine angesiedelt.

Mehrere Schränke im Badbereich nehmen Kleidung und Hygieneprodukte auf. Der integrierte Kleiderschrank sorgt dafür, dass frische Wäsche griffbereit ist, ohne den Wohnraum zu belasten. So entsteht ein echtes Wohlfühl-Bad, das den hinteren Fahrzeugbereich zum komfortablen Rückzugsort macht.

Praktisch: Direkter Zugang zur Heckgarage Besonders praktisch ist der direkte Zugang vom Heckbad zur großen Fahrradgarage. Das erweist sich vor allem bei schlechtem Wetter als Vorteil: Wenn Sie bei Regen schnell etwas aus der Garage holen möchten, müssen Sie nicht nach draußen – der Weg führt trockenen Fußes durchs Bad.

Offenes Raumkonzept mit Lounge-Charakter Das offene Raumkonzept schafft auf knapp 7 Metern Länge ein großzügiges Raumgefühl. Die extra lange Lounge-Sitzgruppe im Face-to-Face-Design bietet tagsüber ein angenehmes Wohn-Ambiente. Bei Bedarf lässt sie sich zu weiteren Gurtplätzen umbauen – praktisch, wenn Sie gelegentlich mehr Mitfahrende an Bord haben.

Gegenüber der Küchenzeile mit viel Arbeitsfläche ist ein großer Kühlschrank mit 137 Litern Fassungsvermögen eingebaut. Damit bleibt in der Küche selbst mehr Platz zum Kochen und Vorbereiten, während der Kühlschrank genug Kapazität für längere Reisen oder den Wocheneinkauf bietet. Für ein Fahrzeug dieser Klasse ist das ein großzügiges Volumen, das autarkes Reisen erleichtert.

Elektrisches Hubbett für zwei Personen Als Schlafplatz dient das elektrische Hubbett oberhalb der Sitzgruppe. Es lässt sich weit absenken, sodass bei heruntergefahrenem Bett ausreichend Kopffreiheit entseht. Tagsüber verschwindet das Bett unter der Decke und gibt den Blick auf den offenen Wohnraum frei. Der T335 Edition27 ist damit konsequent auf zwei Personen ausgelegt, die Komfort und Platz dem Angebot an Schlafplätzen vorziehen.

Edition27: Voll ausgestattet ab Werk Passend zum Jubiläum verspricht Carado bei den Edition27-Modellen eine umfangreiche Serienausstattung. Camperinnen und Camper dürfen also mit einem gut ausgestatteten Fahrzeug rechnen, ohne lange Aufpreislisten durcharbeiten zu müssen. Das senkt nicht nur den Einstiegspreis in die gewünschte Ausstattung, sondern vereinfacht auch die Kaufentscheidung.

Carado T335 Edition27 – Daten im Überblick:

Basis: Ford Transit

Ford Transit Maße (L × B × H): 6,99 × 2,32 × 2,93 m

6,99 × 2,32 × 2,93 m Schlafplätze: 2 (elektrisches Hubbett)

2 (elektrisches Hubbett) Kühlschrank: 137 Liter

137 Liter Besonderheit: Großes Heckbad mit separater Dusche und Zugang zur Fahrradgarage

Großes Heckbad mit separater Dusche und Zugang zur Fahrradgarage Zul. Gesamtgewicht: k. A.

k. A. Preis: k. A.