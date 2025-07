Rimor Super Brig 677 TC: Ein neuer Alkoven für 6 Personen + neues Design

An der Spitze des Modellprogramms der italienischen Marke Rimor stehen schon traditionell die Super-Brig-Alkovenmobile und die Sailer-Teilintegrierten. Nun gehen beide Baureihen neu an den Start, komplett überarbeitet und mit neuem Basisfahrzeug.

Zwar bleibt die äußere Form, etwa des stilprägenden Alkovens, aktuell weitgehend erhalten, dagegen hat man bei dieser Gelegenheit den Ausbau quasi einmal auf links gedreht. War der Möbelstil bislang durch dunkle Holztöne und kontrastierende, mattweißen Flächen eher auf edlen Yachtstil getrimmt, so kommt das neue Interieur deutlich farbenfroher und moderner daher, auch bei der Formensprache. Das maritime Thema bleibt dennoch erhalten, etwa durch die dunkelblauen Flächen und das Bullaugenfenster in der Badtür. Das gilt genauso für die Sailer-Teilintegrierten, die sich bereits seit ihrer Einführung stilistisch immer eng an die Alkoven-Schwesterbaureihe angelehnt haben.

Sailer-Teilintegrierte ebenfalls neu

Bei den eng verwandten Sailer-Teilintegrierten wurde das Grundriss-Portefolio sogar von drei auf fünf Layouts erweitert. In den beiden neuen Modellen, Sailer 55 Plus und 56 Plus, kommen neuerdings Längsbanksitzgruppe zum Einsatz über denen – wie auch bei den anderen Modellen – ein Hubbett schwebt. Beim 56 Plus ist es sogar das einzige feste Bett, da das Heck komplett von einer äußerst großzügigen Winkelküche und einem Bad mit separater Dusche eingenommen wird. Zwei der Sailer-Modelle bleiben noch knapp unter sieben Meter Länge, die anderen drei liegen darüber, erreichen bis zu 7,34 Meter Länge.