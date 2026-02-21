Markenverzeichnis öffnen
Einzeltest

Hobby Prestige T 710 GE: Starke Ausstattung im Wohnmobil für große Camper

Erster Test des Hobby Prestige T 710 GE
Starke Serienausstattung trifft auf große Betten

Dass Hobby seit Langem die Philosophie der "Komplettausstattung" verfolgt, wissen die meisten, die sich mit dieser Marke beschäftigen. Der neue Prestige T legt noch eine Schippe drauf. Im Testwagen sind nur drei Zusatzoptionen, der Rest ist serienmäßig an Bord.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.02.2026
f_Hobby_Prestige_Supercheck_Aufmacher
Foto: Andreas Becker

Der Hobby Prestige T ist neu zur Saison 2026 und sortiert sich preislich ganz knapp unterhalb der Top-Baureihe Maxia ein. Aktuell gibt es allerdings nur ein Modell. Der 710 GE mit Einzelbetten im Heck ist rund 7,06 Meter lang und kommt "hobbytypisch" mit einer gehobenen Serienausstattung daher. Die umfasst bei der Ducato-Basis unter anderem Notbrems- und Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung und Regensensor. Aber auch der Abstandstempomat, 180-PS-Motor und Automatik sind serienmäßig an Bord.

Hobby Prestige T 710 GE

  • Gurte/Schlafplätze: 4/2–3
  • Zul. Gesamtgewicht: 4400 kg
  • Länge/Breite/Höhe: 7,06/2,40/2,88m
  • Grundpreis ab: 88.450 Euro

In Sachen Aufbauausstattung seien Markise, Gasflaschenauszug und die App-gesteuerte Bordtechnik schon mal als drei ...