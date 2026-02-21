Hobby Prestige T 710 GE: Starke Ausstattung im Wohnmobil für große Camper

Der Hobby Prestige T ist neu zur Saison 2026 und sortiert sich preislich ganz knapp unterhalb der Top-Baureihe Maxia ein. Aktuell gibt es allerdings nur ein Modell. Der 710 GE mit Einzelbetten im Heck ist rund 7,06 Meter lang und kommt "hobbytypisch" mit einer gehobenen Serienausstattung daher. Die umfasst bei der Ducato-Basis unter anderem Notbrems- und Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung und Regensensor. Aber auch der Abstandstempomat, 180-PS-Motor und Automatik sind serienmäßig an Bord.