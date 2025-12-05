Kult-Geländewagen Land Rover Defender als Camper: Module, Konzepte und Ausbauer

Der Land Rover Defender ist für viele Geländewagenfans das Traumauto – robust, ikonisch und nahezu unverwüstlich. Als Basisfahrzeug für Campingausbauten ist er zwar weniger verbreitet, doch bietet er überraschend viele Möglichkeiten, ihn in einen vollwertigen Camper zu verwandeln. Fans schätzen am Defender vor allem seine außergewöhnliche Geländetauglichkeit, die klare, funktionale Formensprache und die enorme Vielseitigkeit bei Umbauten.

Dank seines großen Laderaums eignet sich der Defender perfekt für kompakte, modulare Campingausbauten oder den Einsatz einzelner Module wie einer Campingküche. Mit maßgefertigten Aufstelldächern gewinnt er zudem wertvolle Stehhöhe und lässt sich mit einem festen Schlafplatz ausstatten. Andere setzen auf ein Dachzelt und verwandeln den Defender so im Handumdrehen in ein komfortables Outdoor-Mobil.

All diese Eigenschaften machen den Defender zu einer spannenden Basis für individuelle Camper-Konzepte. Die folgenden Aus- und Umbaumöglichkeiten zeigen, wie vielseitig sich das Fahrzeug für unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lässt.

Konzepte für Kleinserien und Individualausbauer Es gibt nur eine Handvoll Ausbauer, die sich auf den Defender spezialisieren. Sie realisieren Innenraumkonzepte für zwei bis vier Personen und übernehmen auf Wunsch auch die Montage von Aufstelldächern. Da es sich meist um Manufakturausbauten in kleinen Serien handelt, ist der Individualisierungsgrad entsprechend hoch. Dennoch lohnt es sich, vor der Entscheidung für einen Anbieter verschiedene Beispielausbauten anzusehen – denn auch Individualausbauten orientieren sich stets am Stil, den Möglichkeiten und der Handschrift der jeweiligen Manufaktur.

Die folgenden Unternehmen bauen für Sie den Defender vollständig aus.

Ex-Tec 2- bis 4-Personen-Ausbauten, Hubdach, Technik

www.ex-tec.de Ex-Tec bietet Ausbauten für 2 bis 4 Personen an. Der gewebte Polsterstoff mit afrikanischen Mustern ist ein besonderer Touch.

Ex-Tec bietet ein breites Sortiment an Ausbau-, Schutz- und Zubehörlösungen für den Land Rover Defender. Zum Programm gehören eigene Hubdächer sowie modulare Innenausbauten, die je nach Konfiguration Schlaf-, Stauraum- und Küchenelemente integrieren. Ex-Tec unterscheidet Konzepte für zwei Personen und bis zu vier Personen. Preislich bewegen sich diese etwa zwischen 6.000 und 9.000 Euro. Einzelne Module bewegen sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Ergänzend bietet das Unternehmen zahlreiche Zubehörteile wie Stauboxen, Solarsysteme, Wasserversorgung, Kühlbox-Einbauten und weitere Camping- und Reisetechnik. Auch Karosserie- und Unterbodenschutz, Reserveradhalter, Snorkel, Fahrwerkskomponenten und weitere Offroad-Ausrüstung gehören zum Angebot. Der Einbau erfolgt auf Wunsch direkt bei Ex-Tec; zudem sind individuelle Anpassungen möglich.

Landy-Ausbau – Module für den Voll- und Teilausbau

www.landy-ausbau.de Von Landy-Ausbau kommt ein modularer Ausbau für den Defender. Er ist schlicht, robust und leicht individualisierbar.

Landy-Ausbau bietet modulare Innenausbauten für den Land Rover Defender an. Die Möbel werden fertig montiert geliefert und sind einfarbig oder zweifarbig lackiert oder mit unbehandelter Oberfläche erhältlich. Ein Vollausbau umfasst neun Module sowie ein Bodenplattenmodul und strukturiert den Innenraum mit mehreren Schränken, einer Sitzbank, einem Waschbecken und einer an der Hecktür montierten Tischplatte. Optional können ein Kühlboxmodul und eine Wasseranlage ergänzt werden. Auch individuelle Anpassungen sind nach Anfrage realisierbar.

Preislich bewegen sich die Module zwischen 135 und 870 Euro, sodass für einen Vollausbau ab etwas über 4.000 Euro einzuplanen sind. Zusätzlich können Kosten für Polster, ein mögliches Aufstelldach oder weitere Außenanbauten anfallen. Die Module sind auch einzeln erhältlich, sodass auch Teilausbauten realisiert werden können.

World of Defender – Defender Basecamp Edition

www.world-of-defender.de Der Defender Basecamp Edition kommt mit einer Küchenbox, Powerbox und einem Dachzelt.

Für die Basecamp-Edition wird ein Defender 130 mit einer MOKUBO Küchenbox inklusive 20-Liter-Wassertank, Dometic CFX35 Kühlbox, Ecoflow River Max 2 Powerstation, einer Tischplatte mit Schneidebrett sowie einem faltbaren Waschbecken ausgestattet.

Das Exterieur-Paket umfasst einen Dachgepäckträger, eine ausfahrbare Seitenleiter, schwarze Seitenkoffer sowie das speziell für den Defender entwickelte "Autohome" Dachzelt, das Schutz bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen bietet und einen komfortablen Schlafplatz bereitstellt.

Weitere Ausstattungsoptionen erhöhen Komfort und Sicherheit: Winterkomfortpaket, Fahrassistenzpaket Premium, abnehmbare Anhängekupplung, Standheizung mit Funkfernbedienung und Timer, Multifunktions-Lederlenkrad, 5-Sitzer-Konfiguration mit 14-fach verstellbaren und beheizbaren Vordersitzen, On-/Offroad-Paket sowie die Lackierung Santorini Black Metallic.

Mit dieser Ausstattung ist der Defender für längere Touren, Camping und Outdoor-Abenteuer vorbereitet. Individuelle Wünsche können bei Bedarf berücksichtigt werden, um eine maßgeschneiderte Lösung zu realisieren. Sofort verfügbare Modelle starten bei 119.990 Euro.

Campingboxen und Module für den Land Rover Defender Campingboxen und modulare Systeme ermöglichen es, den Defender schnell und unkompliziert mit praktischen Teilausbauten auszustatten – und diese bei Bedarf ebenso leicht wieder zu entfernen. So lässt sich das Fahrzeug flexibel nutzen: heute Camper, morgen vollwertiges Alltagsauto. Je nach Modul kann der Defender gezielt mit Stauraum, Kücheneinheiten oder Schlaflösungen bestückt werden, ohne dauerhaft in den Fahrzeugaufbau einzugreifen.

Die folgenden Module und Campingboxen für den Defender haben wir recherchiert. Einen Überblick über verschiedene Campingmodule für Vans und Pkw geben wir in diesem Artikel.

1. ElloCamping – Campingbox für Land Rover Defender 110

Ello Camping ElloCamping bietet Campingmodule für beinahe jeden Fahrzeugtyp. Der Klassiker ist eine Kombination aus Heckküche und Bettgestell.

ElloCamping bietet zwei verschiedene Module für den Defender 110: eine kompakte Küchenbox und eine größere Campingbox mit Schlaffunktion.

Die Küchenbox misst 40 × 61,5 × 41 cm und ist universell für fast alle Fahrzeugtypen geeignet. Sie eignet sich ideal für einfache Teilausbauten oder den schnellen Einsatz unterwegs. Preis: 599 Euro.

Die größere Campingbox (31,2 × 75 × 95 cm) verfügt über einen Schwerlastauszug mit Küchenfunktion. Sie bietet fließendes Wasser aus einem 12-Liter-Frischwassertank mit Tauchpumpe und Duschschlauch, ein Faltwaschbecken sowie ein windgeschütztes Fach für einen Gaskocher. Mit einem ausklappbaren Lattenrost inklusive Füßen lässt sich die Oberfläche der Box zu einer 90 × 180 cm großen Liegefläche erweitern – die zweite Sitzreihe bleibt dabei ungestört. Preis: 1.650 Euro.

2. Endlos-Freisein – Camping-Box BoXplorer Flex M für New Defender

Endlos-Freisein Von Endlos-Freisein kommt eine niedrige Heck-Küchenbox.

Die BoXplorer Flex M ist ein 87 × 75 × 32 cm großes Campingmodul für den Heckstauraum des New Defender. Mit einem Gewicht von 60 kg kann die Box nur zu zweit ein- und ausgeladen werden. Die linke Seite ist wahlweise ein offenes Staufach, eine Schublade oder eine 30-L-Kühlschublade. Auf der rechten Seite schafft ein Doppelauszug bis zu 140 cm erweiterten Arbeitsraum mit Faltwaschbecken (optional), 2-Flammen-Gaskocher, Besteckfach und Schneidebrett.

Für ein individuelles Ausbauprojekt fertigte die Manufaktur zusätzlich zwei weitere Boxen an: eine zur Lagerung über der Küchenbox im Heck und eine weitere zur Platzierung vor und hinter der Sitzreihe, um zusätzlichen, strukturierten Stauraum sowie Platz für Frischwassertank und Campingtisch zu schaffen. Diese Ergänzungen sind jedoch nicht Teil der BoXplorer Flex M.

Material : Leichtbauholz mit wasserfester HPL-Beschichtung

: Leichtbauholz mit wasserfester HPL-Beschichtung Preis: ab 3.399 Euro 3. LRD 110 Duo – Mobile Campingbox für Defender 110

www.kauai-camper.de Kauai liefert ein Heckmodul mit Stecksystem zum leichteren Abbauen und Einlagern.

Der LRD 110 Duo von KAUA’I Camper ist ein modularer Campingausbau für den Defender 110. Die Liegefläche des Bettmoduls misst 200 × 132 cm und kann mit der Rücksitzbank kombiniert werden, sodass weiterhin fünf Personen Platz haben.

Die Box besteht aus Birke-Multiplex mit HPL-Beschichtung; die Polster sind aus Kaltschaum mit Land-Rover-Bezugsstoff gefertigt. Optional können ein Küchenmodul, eine Kühlbox und eine Wasseranlage im Hauptmodul ergänzt werden. Ein Solarsystem und Magnetverdunklungen vervollständigen das Campingfahrzeug.

Das steckbare Modulsystem ermöglicht das schnelle Einsetzen oder Entfernen ohne Werkzeug oder Veränderungen am Fahrzeug. Der Stauraum bleibt zugänglich, und die Konstruktion erlaubt den Transport von Gepäck und Ausrüstung.

4. Oryx Solutions – Module für den Voll- und Teilausbau von Defender 110 und 90

www.oryxsolutions.de Oryx Solutions bietet eine Vielzahl von Modulen für den Teil- und Vollausbau des Defender.

Oryx Solutions bietet eine umfangreiche Auswahl an Möbelmodulen und Hubdächern für motivierte Selbstausbauer. Vom einzelnen Schrank, Bettsystem oder Küchenauszug bis zu kompletten Sets für den modularen Vollausbau sowie Bodenbelägen und Wandpaneelen findet man hier fast alles für den Innenausbau. Auch für den Außenbereich hält Oryx Solutions praktische Lösungen bereit, darunter Dachträger, Stauboxen, Solarmodule, Beleuchtung und Fahrwerkteile.

Möbel-Material: Multiplex Birke, beschichtet

Multiplex Birke, beschichtet Farben: Grau oder natur, geölt Zwei zentrale Produkte im Überblick:

Möbel-Innenausbau-System-Set für Defender 110

Mit diesem Set wird der Innenraum hinter der ersten Sitzreihe nahezu vollständig genutzt und strukturiert. Raumhohe Schränke und niedrigere Bänke maximieren den Stauraum, ohne die Radkästen zu blockieren. Die Bänke können als Sitzflächen genutzt werden; zusammen mit einer zusätzlichen Platte lässt sich eine Liegefläche von 106 × 190 cm schaffen. Tagsüber bleibt mittig Platz für Fahrräder, sperriges Gepäck oder die Campingmöbel für draußen – oder der Raum kann bei schlechtem Wetter einfach als Wohnbereich genutzt werden.

Gewicht : 90 kg

: 90 kg Preis : 3.190 €

: 3.190 € Enthalten: Einbauschrank hinten links (raumhoch), Einbauschrank Radkasten hinten rechts, Einbauschrank vorne rechts, Einbauschrank vorne links Aufstelldächer für Defender 110 – "Big Joe" und "Skinny Lou"

www.oryxsolutions.de Auch zwei Aufstelldachversionen für den Defender gehören zum Sortiment.

Oryx Solutions bietet die Hubdächer "Big Joe" (ab 4.290 €) und "Skinny Lou" (ab 3.990 €) als Selbstmontage-Bausatz an. Sie schaffen zusätzliche Stehhöhe und ermöglichen einen festen Schlafplatz im Fahrzeug. Passender Lattenrost und Matratze sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber auf Wunsch dazugeordert werden. Die Hubdächer sind ideal, um den Defender zum vollwertigen Camper auszubauen, ohne auf Flexibilität im Alltag zu verzichten.

Defender-Camper gebraucht kaufen Gebrauchte Campingfahrzeuge auf Basis des Defender lassen sich unter anderem über den Online-Marktplatz des explorer-Magazins, bei mobile.de und ähnlichen Plattformen finden. Wer ein Modell aus den frühen 1990er-Jahren sucht, kann hier unter Umständen seinen 4x4-Traumcamper mit echten Retro-Vibes entdecken.

Für gut erhaltene und gepflegte Fahrzeuge sollte man ein Budget von mindestens 60.000 Euro einplanen. Wer handwerklich geschickt ist oder über gute Kontakte verfügt, kann auch günstigere Angebote finden. Dabei sollte man besonders auf mögliche Rostschäden, etwa an den Hintertüren, achten.