Kurz, günstig und trotzdem geräumig: 7 Alkoven unter 6 m mit vier Schlafplätzen

Schon ein Reisemobil unter sechs Metern ist so etwas wie ein Raumwunder. Mit einem festen Bett in der Dachnische (dem eigentlichen Alkoven) über dem Fahrerhaus und durch die hintere Liegefläche entstehen auf wenig Platz meist vier vollwertige Schlafplätze. Und das, ohne dass man jeden Abend die Sitzgruppe zum Bett umbauen oder ein Hubbett herunterziehen muss. Genau dieses "gute Schlafplatz‑Meter‑Verhältnis" macht diese Aufbauform in der Kompakt-Klasse für Familien attraktiv. Man bekommt das Wohnmobilgefühl unterhalb der Sechs-Meter-Grenze. Dabei bleibt die Außenlänge nah an Kastenwagenformaten, was das Rangieren, Parken und die Stellplatzsuche spürbar erleichtern kann – auch wenn das Steuern von Alkovenmodellen mit über drei Metern Höhe nicht ...