Endjahres-Rabatt auf Pössl Camper: Last Edition 25 als Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten?

Ein Camper als Last-Minute-Geschenk unterm Baum? Klingt verrückt. Aber genau das suggeriert Pössl mit seiner "Last Edition"-Aktion. Bis zu 7.000 Euro Rabatt – klingt nach einem Deal, der heißer ist als der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Doch lohnt sich der Kauf wirklich? Oder steckt hinter dem glänzenden Geschenkpapier ein fauler Kompromiss?

Was ist die Pössl und Globecar "Last Edition"? Die Rabattaktion läuft bis zum 31. Dezember 2025. Ja, richtig gelesen – 2025. Trotzdem wird sie aktuell stark beworben. Warum? Weil viele Modelle aus dem Modelljahr 2025 noch auf den Händler-Höfen stehen. Und die will man wohl vor Jahresende noch unters Volk bringen. Ein Phänomen, das nicht nur Pössl kennt: Die Caravaning-Branche war 2025 teilweise geprägt von vollen Höfen und leeren Auftragsbüchern.

Rabatte gibt’s auf Fahrzeuge der Baureihen D-Line und H-Line – jeweils von Pössl und Globecar.

Komfort kostet Wer auf Komfort verzichtet (sprich: das Assistenz- und Komfort-Premium-Paket), spart zunächst am meisten. Für D-Line-Fahrzeuge ohne Premium-Paket winken 7.000 Euro Rabatt, für die H-Line 5.000 Euro.

Entscheidet man sich für das Premium-Paket – das immerhin Ausstattung im Wert von über 14.000 Euro enthält – sollen nochmals 5.000 Euro (D-Line) bzw. 3.000 Euro (H-Line) an Rabatt zusätzlich dazu kommen. Das Paket kostet im Premium-Preis 3.999 Euro.

Was steckt drin im Premium-Paketpreis? Alles von Klimaautomatik bis zu Assistenzsystemen, digitalem Cockpit und Rückfahrkamera. Dinge also, die viele Camper längst als Standard ansehen. Und doch muss man sie sich bei Pössl extra gönnen.

Was ist D-Line und H-Line? Mit D-Line sind alle Fahrzeuge gemeint, die im Dethleffs-Werk gebaut werden. Mit der H-Line alle, die am Standort Vielbrunn in Hessen gebaut werden.

Noch spannender ist: Was kosten die Fahrzeuge im Grundpreis fürs Modelljahr 2025/26?

Pössl D-Line

2Win 52.999,00 Euro

2Win S 52.999,00 Euro

2Win R 53.999,00 Euro

2Win R S 53.999,00 Euro

RC Revolution 59.999,00 Euro

Roadcamp R 52.999,00 Euro

Roadcruiser 55.999,00 Euro

Roadstar 600 L 54.999,00 Euro

Trenta 640 55.999,00 Euro

Roadcruiser XL 58.999,00 Euro Pössl H-Line

2Win Vario 63.999,00 Euro

Vario 545 61.999,00 Euro

Concorde Compact 59.999,00 Euro

Summit 600 52.999,00 Euro

Summit 600 L 53.999,00 Euro

Summit 640 54.999,00 Euro

Summit 600 Prime 56.599,00 Euro

Summit 540 Shine 53.999,00 Euro

Summit 600 L Shine 56.999,00 Euro

Summit 640 Shine 56.999,00 Euro

Summit 600 R Shine 56.599,00 Euro

Summit 640 R Shine 57.299,00 Euro

Summit 600 R S Shine 54.999,00 Euro

Summit 540 R Shine 54.999,00 Euro

Summit 600 R L Shine 55.999,00 Euro

Summit 600 Shine 55.999,00 Euro

Summit 640 Prime 57.599,00 Euro

Summit 540 Prime 55.599,00 Euro

Summit 600 L Shine Elegance 56.999,00 Euro

Summit 600 B 52.299,00 Euro

Summit 540 51.999,00 Euro Schnell zuschlagen? Lieber kurz durchatmen Weihnachten steht vor der Tür. Die Versuchung ist groß, sich selbst oder anderen noch schnell ein rollendes Geschenk zu machen. Doch wer denkt, er oder sie könne jetzt noch schnell einen Camper konfigurieren, zulassen und unter den Tannenbaum stellen – wird schnell enttäuscht.

Die Realität: Sofort verfügbare Fahrzeuge sind rar. Wunschmodelle müssen meist bestellt werden. Und selbst wenn einer beim Händler steht – die Zulassung, Versicherung und Übergabe dauern. Da hilft auch kein Lametta.

Für wen lohnt sich der Deal? Die Aktion ist kein kompletter Marketing-Nebelkerzen-Trick. Wer gezielt ein Fahrzeug aus der Modelljahr-25-Generation sucht, kann tatsächlich sparen. Vor allem, wenn man auf Basis-Ausstattung setzt und kein Technik-Freak ist.

Doch wer mit Emotion und Glühweinblick kauft, tappt schnell in die Kostenfalle. Denn nach dem Kauf folgt oft das "Hätte ich mal"-Gefühl: "Hätte ich mal doch ein anderes Paket genommen…"

Alternative Ausstattung: PLUS statt Last Edition? Wer genau hinsieht, entdeckt neben der Last-Edition-Aktion noch ein zweites Angebot: das neue PLUS-Paket für das Modelljahr 2025/26. Auch hier gibt es Komfort satt – und das zum Kampfpreis. Für nur 1.999 Euro verspricht Pössl Ausstattung im Wert von über 9.500 Euro.

Wo liegt der Unterschied? Ganz klar: Das Assistenz-und-Komfort-Paket der Last-Edition mit Premium-Preis bietet mehr – besonders in Sachen Technik. Es enthält neben Komfortdetails auch Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme, eine Rückfahrkamera, ein 10-Zoll-Infotainment sowie ein digitales Cockpit mit Rückspiegel.

Dagegen konzentriert sich das PLUS-Paket auf klassische Komfortfeatures: drehbare Sitze, Klimaautomatik, Verdunkelung, Alufelgen & Co. – alles nützlich, aber ohne die Hightech-Komponenten des Last-Edition-Angebots.

Wer braucht was?

Technikfans und Vielfahrer greifen zur Last Edition.

greifen zur Last Edition. Sparfüchse mit Fokus auf Komfort fahren mit dem PLUS-Paket Übrigens: Beide Pakete zeigen, wie Pössl die Preislogik aufrollt – Ausstattung günstiger als je zuvor. Doch wer vergleichen will, sollte genau hinsehen: Nicht jede Ersparnis ist auch ein Gewinn.

Weihnachtsstimmung ja – Kaufrausch nein Ein Camper ist kein Paar Wollsocken. Wer jetzt zuschlägt, sollte wissen, worauf er oder sie sich einlässt – und was ihm wichtig ist. Pössls Aktion bietet Chancen, aber auch Stolperfallen. Gut beraten ist, wer nicht nur auf den Rabatt schaut, sondern aufs große Ganze: Ausstattung, Alltagstauglichkeit und das eigene Campingprofil.

Denn so schön ein Camper unterm Baum wäre – das echte Geschenk ist und bleibt: ein Urlaub ohne Kompromisse.