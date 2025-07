promobil klärt auf: Deshalb gibt es baugleiche Wohnmobile unterschiedlicher Marken

Alle drei Marken gehören zur Erwin Hymer Group. Die Etrusco-Reihe wird in der Toskana (Italien) hergestellt werden, Carado und Sunlight kommen aus dem Werk in Neustadt in Sachsen. Trotzdem fällt auf: Die Innenräume der drei EHG-Markenmodelle unterscheiden sich letztlich nur in der "Fassade", während die Formensprache und die Konstruktion dahinter in weiten Teilen gleich sind. Die Fahrzeuge werden entsprechend ihrer Zielgruppen unterschiedlich inszeniert.