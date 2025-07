Notin Lindau JF im Test: Französisches Luxus-Wohnmobil mit reichlich Wohnraum

Die nicht gerade üppige Breite von 88 Zentimetern reich maximal als Schlafplatz für einen Erwachsenen. Wer einen vierten Schlafplatz benötigt, kann ihn aus dem Tisch und den beiden Längsbänken darunter bauen. Am großen, verschiebbaren Tisch ist Platz für vier bis fünf Personen. Die Bänke lassen sich bei Bedarf mit wenigen Handgriffen auch in zwei gurtgesicherte Sitzplätze verwandeln.

An den Wohnraum schließt sich die Küche an. Zwei offene Gasbrenner, die recht nah an der Duschwand positioniert sind, müssen der Besatzung reichen. Eine Abdeckung hat weder Kochstelle noch Spüle – sieht schick aus, ist aber eher unpraktisch, weil es nahezu keine Arbeitsfläche zum Gemüseschnibbeln gibt.

Die Einzelbetten im Heck erreichen 1,98 (Fahrerseite) und 2,02 Meter (Beifahrerseite) Liegelänge und machen den Notin Lindau JF auch für großgewachsene Reisemobilisten attraktiv. Die Vorhänge an den beiden Fenstern und die kunstlederkaschierte Rückwand verbreiten Gemütlichkeit. Zwei Lesespots bieten Licht für die Bettlektüre und die Möglichkeit, via USB-A-Buchsen mobile Endgeräte zu laden. Gepäck, das nicht in die drei Hängeschränke am Kopfende passt, findet in den beiden Schubladen (Beifahrerseite) und im Kleiderschrank (Fahrerseite) Platz. Ein kleineres Fach nimmt weitere Kleidung auf.