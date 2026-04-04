Campingbus mit revolutionärem Möbelbau im Test: Knaus Boxtime 630 MX (2026)

Die Knaus Boxtime-Baureihe wirde zur Saison 2026 neu eingeführt. Vom günstigeren Boxlife unterscheidet ihn besonders die Materialwahl im Ausbau. Mit einer Länge von 6,36 Metern gehört der 630 MX zu den längeren Vertretern seiner Zunft und möchte gerade deshalb beim Gewicht neue Maßstäbe setzen mit hohen Zuladungsreserven.

Der Schlüssel: EPP (expandiertes Polypropylen). Während das Material vielen bislang nur von der Lieferbox des Pizza-Boten oder vielleicht noch als Isolierung von Radhäusern bekannt ist, nutzt Knaus es hier für den Möbel- und Ausbau. Das Gewichtsergebnis kann sich sehen lassen: Respektable 60 Kilogramm Ersparnis gegenüber herkömmlichen Konstruktionen verspricht der Hersteller. Schrankkorpusse, Sitztruhe und Wandvertäfelungen ...