Wintervorzelte 2026: Der Wintergarten fürs Wohnmobil

Ein gutes Wintervorzelt ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil jeder Winterausrüstung für Camper. Es dient als Wetterschleuse, als Stauraum für nasse Kleidung – und als entscheidende Barriere gegen Zugluft, Schnee und Kondenswasser. Doch welches System hält wirklich dicht und dem eisigen Schnee stand: klassisches Stahlgestänge oder moderne Luftschläuche?

Robuste Bauform: Was Wintervorzelte leisten müssen Ein gutes Wintervorzelt beginnt mit dem richtigen Dach: Steil nach vorn abfallende Pultdächer mit zusätzlichem Knick sorgen dafür, dass Schnee zuverlässig abrutscht – und sich keine gefährliche Last auf dem Dach bildet. Hochwertige Modelle kombinieren das mit verstärkten Stangen oder sogar Zusatzstreben für extreme Witterung.

Zugluft am Caravananschluss wird idealerweise mit geformten Schaumstoffpolstern und gebogenen Andruckstangen bekämpft. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass das Zelt auch bei Belastung eng am Fahrzeug anliegt – besonders relevant, wenn starker Wind auf das Zelt drückt. Ein breiter Faulstreifen außen erlaubt es, das Zelt notfalls mit Schnee oder Steinen zu beschweren, falls Heringe im gefrorenen Boden keinen Halt finden.

Auch beim Material trennt sich im Winter die Spreu vom Weizen: dicker PVC ist Standard, doch nicht jede Folie bleibt bei zweistelligen Minusgraden geschmeidig. Hochwertige Zelte setzen hier auf winterfeste Beschichtungen und verdeckte Reißverschlüsse.

Technik im Vergleich: Stahlgestänge vs. Luftkammer Klassisch: Gestänge aus Stahl oder Aluminium

Stahlgestänge mit einem Durchmesser von 25 bis 28 Millimetern bieten hohe Stabilität – besonders in Kombination mit durchdachter Statik und Dachverstärkungen. Wer langfristig im Schnee stehen bleibt, kann Zusatzstangen und Innenhimmel integrieren, um die Konstruktion weiter zu sichern und das Tropfen von Kondenswasser zu verhindern.

Modern: aufblasbare Wintervorzelte mit Luftgestänge

Ingolf Pompe Auf dem Caravan Salon 2025 stellte Dometic ein neues Wintervorzelt mit Luftgestänge vor.

Luftvorzelte waren lange nur im Sommer gängig – doch Hersteller wie Dometic beweisen, dass die Technik auch im Winter funktioniert. Das neue Modell Winter AIR PVC 180 S, vorgestellt für die Saison 2026, bringt alles mit, was für frostige Nächte notwendig ist:

Einpunkt-Aufblassystem : einfach aufzubauen, auch bei Minusgraden

: einfach aufzubauen, auch bei Minusgraden Weathershield™ PVC : besonders robustes, wintertaugliches Material

: besonders robustes, wintertaugliches Material Doppelte Faulstreifen & Sturmgurte : hohe Standfestigkeit bei Schnee

: hohe Standfestigkeit bei Schnee Große Reißverschlusslaschen : bedienbar mit Handschuhen

: bedienbar mit Handschuhen Zwei Eingangstüren: für flexible Nutzung je nach Windrichtung Neues Wintervorzelt von Dometic (2026): Winter Air PVC 180 S

Ingolf Pompe Das Vorzelt ist für Wohnwagen und Wohnmobile geeignet.

Besonders praktisch: Das Winter Air PVC 180 S eignet sich für Wohnwagen und Wohnmobile und ist ideal für flexible Wintercamper, die häufiger den Standort wechseln, da Luftzelte meist leichter aufzubauen sind.

Gewicht: ca. 24 kg

Packmaß: ca. 95 × 56 × 31 cm

Preis: ab ca. 1.199 Euro

Gedacht für: Wohnwagen und Wohnmobile , flexibel einsetzbar

, flexibel einsetzbar Besonderheiten : Luftgestänge, Weathershield™ PVC, doppelte Faulstreifen, zwei Eingangstüren, große Reißverschlusslaschen.

: Luftgestänge, Weathershield™ PVC, doppelte Faulstreifen, zwei Eingangstüren, große Reißverschlusslaschen. Ab 2026 im Handel erhältlich. 8 weitere Vorzelte für den Winter Für sicheres Wintercamping sind stabile Wintervorzelte unverzichtbar. Unsere Auswahl von acht hochwertigen Vorzelten schützt Campende im Wohnwagen, Wohnmobil oder Campervan zuverlässig vor Schnee, Regen und eisigen Temperaturen. Die Modelle überzeugen mit robusten Stahlgestängen oder innovativen Luftgestängen, widerstandsfähigen Materialien und praktischen Features wie abgedeckten Reißverschlüssen, Andruckwülsten und Belüftungssystemen. So genießen Camper selbst bei Minustemperaturen Komfort, Schutz und Flexibilität – perfekt für jede Wintercamping-Reise.

DWT Cortina II

DWT Das DWT Cortina II ist ein echtes Ganzjahres- und Wintervorzelt für Wohnwagen mit bis zu 258 cm Anschlusshöhe.

Das Cortina II ist ein echtes Ganzjahres- und Wintervorzelt für Wohnwagen mit bis zu 258 cm Anschlusshöhe. Dank des glatt abschließenden Daches rutscht Schnee zuverlässig ab, während Schaumstoffwülste und abgewinkelte Andruckstangen für winddichten Aufbau sorgen. Beidseitig kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe, verzinktes 25-mm-Stahlgestänge und zahlreiche Winterfeatures wie abgedeckte Reißverschlüsse, stabile Sturmlaschen und optionaler Innenhimmel machen das Cortina II zum robusten Begleiter für 365 Tage im Jahr.

Gewicht: ab ca. 22 kg

Packmaß: ab ca. 120 × 40 cm

Preis: ab ca. 595 Euro

Gedacht für: Wohnwagen (Teilvorzelt, Anschlusshöhe ca. 240–258 cm)

(Teilvorzelt, Anschlusshöhe ca. 240–258 cm) Hier bei Fritz Berger kaufen Wigo Inuit Storm

Wigo Das Inuit Storm ist ein robustes Wintervorzelt mit 200 cm Tiefe und speziell für kalte Jahreszeiten konstruiert.



Das Inuit Storm ist ein robustes Wintervorzelt mit 200 cm Tiefe und speziell für kalte Jahreszeiten konstruiert. Beidseitig beschichtetes Polyestergewebe, verzinktes 25 mm Stahlgestänge und durchdachte Details wie Andruckwülste, Sturmabspanndreiecke und abgedeckte Reißverschlüsse sorgen für maximale Stabilität. In Größen von 250 bis 400 erhältlich – mit Sonderausführung (Größe 300) für erhöhte Einzüge von 270 cm bei speziellen Caravan-Modellen (z. B. Averso Plus, Premio Plus, Eriba Living XL).

Gewicht: ab ca. 21 kg

Packmaß: keine verlässlichen Angaben (Packsack im Lieferumfang enthalten)

Preis: ab ca. 900 Euro

Gedacht für: Wohnwagen (Teilvorzelt, optional auch für erhöhte Caravans in Gr. 300)

(Teilvorzelt, optional auch für erhöhte Caravans in Gr. 300) Hier bei Camping Wagner kaufen Varianten: Neben der Standardausführung für Wohnwagen ist der Inuit Storm auch als Blizzard- und Polar-Variante für Wohnmobile und Campervans erhältlich, passend für unterschiedliche Fahrzeughöhen und Wintereinsätze.

Herzog Kaprun DC

Herzog Das Kaprun DC ist ein robustes Winter- und Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen.



Das Kaprun DC ist ein robustes Winter- und Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen. Die extra hohe Brüstung schützt bei größeren Schneehöhen, während Rundbogentüren mit Stalltür-Effekt, abgedeckte Reißverschlüsse für eine bessere Isolierung sorgen. Der zweite Keder mit Easy-Clips erleichtert die Montage. Ideal für Wintercamping und ganzjährige Nutzung.

Gewicht: ab ca. 20 kg

Packmaß: ab ca. 121 × 40 × 30 cm

Preis: ab ca. 562 Euro

Gedacht für: Wohnwagen , Anbauhöhe 235–255 cm

, Anbauhöhe Hier bei Camping Wagner kaufen Walker Snow & Fun Plus

Walker Das Snow & Fun Plus ist ein kompaktes Wintervorzelt mit 240 × 180 cm Bodenmaß, ideal für Wohnwagen.



Das Snow & Fun Plus ist ein kompaktes Wintervorzelt mit 240 × 180 cm Bodenmaß, ideal für Wohnwagen. PVC-Dach und -Wände, stabiles Stahlgestänge – ein Knick und die beiden gebogenen Stützstangen sorgen für festen Anschluss an den Wohnwagen. Verschließbare Entlüftungen unter dem Dach ermöglichen den Luftaustausch auch bei niedrigen Temperaturen.

Gewicht: ca. 23 kg

Packmaß: keine genauen Angaben, Packsack im Lieferumfang enthalten

Preis: ab ca. 799 Euro (Aktionspreis, regulär ca. 1.066 Euro)

(Aktionspreis, regulär ca. 1.066 Euro) Gedacht für: Wohnwagen , Montagehöhe 235–255 cm

, Montagehöhe 235–255 cm Hier bei Camping Wagner kaufen Frankana Freiko Tessin (Ganzjahresvorzelt) Das Tessin ist ein kompaktes Winter-Teilvorzelt für Wohnwagen, ideal als Eingangsschleuse für Schuhe, Skier oder Jacken. Dach, Vorder- und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe sind abwaschbar und robust. Abspanndreiecke, Andruckwulste und außen liegender Faulstreifen sorgen für Stabilität und Dichte.

Gewicht: ca. 19 kg

Packmaß: ca. 120 × 30 × 25 cm

Preis: ab ca. 650 Euro , aktuell um die 580 Euro

, aktuell um die Gedacht für: Wohnwagen , Anbauhöhe 200–225 cm

, Anbauhöhe Hier bei Camping Wagner kaufen Trigano Nagano (Ganzjahresvorzelt)

Trigano Das Nagano ist ein robustes Ganzjahres- und Wintervorzelt für Wohnwagen und Wohnmobile.



Das Nagano ist ein robustes Ganzjahres- und Wintervorzelt für Wohnwagen und Wohnmobile. Mit verstärktem PVC-Dach, großen Klarsichtfenstern, Baumwoll-Polyester-Gardinen und Andruckstangen mit Schaumstoffwulst steht es stabil und ist gut isoliert. Das TRIFIX-System mit Doppelkeder schützt Fahrzeug und Gestänge gleichermaßen.

Gewicht: ab ca. 18,8 kg (je nach Höhe)

Packmaß: keine genauen Angaben, kompakter Transport im Packsack

Preis: ab ca. 488 Euro (je nach Größe/Höhe)

(je nach Größe/Höhe) Gedacht für: Wohnwagen und Wohnmobile , Anschlusshöhen 230–280 cm (je nach Ausführung)

, Anschlusshöhen (je nach Ausführung) Hier bei Camping Wagner kaufen Berger Campione III (Ganzjahresvorzelt)

Fritz Berger Das Campione III ist ein großzügiges Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen mit ca. 240 cm Tiefe und 20 cm Vordach.



Das Campione III ist ein großzügiges Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen mit ca. 240 cm Tiefe und 20 cm Vordach. Herausnehmbare Vorder- und Seitenwände, hochrollbare Eingangstüren und verschließbare Fenster mit Außenklappen bieten flexible Nutzung und Komfort bei jeder Wetterlage. Ideal für Wintercamping, Dauercamping oder längere Aufenthalts-Etappen auf Urlaubsreisen.

Gewicht: ab ca. 33,5 kg (Zelthaut, ohne Gestänge)

(Zelthaut, ohne Gestänge) Packmaß: keine verlässlichen Angaben (Packsack im Lieferumfang enthalten)

Preis: ab ca. 1.599 Euro

Gedacht für: Wohnwagen , Ganzjahresvorzelt

, Ganzjahresvorzelt Hier bei Fritz Berger kaufen Brand Tarifa (Ganzjahresvorzelt)

Brand Tarifa Das Tarifa ist als robustes Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen ideal für Saison- und Dauercamping.



Das Tarifa ist als robustes Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen ideal für Saison- und Dauercamping. Dach und Seitenwände bestehen aus beschichtetem Polychlorid-Material, die Vorderwand aus atmungsaktivem TenCate-Gewebe. Hochrollbare Türen, Fensterklappen und die windgeschützte Sitzecke sorgen für Komfort und Schutz bei jedem Wetter. Die Tiefe kann zwischen 240 und 280 cm gewählt werden, wobei das 280er-Modell mit stabilerem Stahlgestänge Ø 28 mm ausgestattet ist.