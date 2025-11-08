Traum-eBike gewinnen! promobil Leserwahl 2026 läuft

Bei der großen Leserwahl 2026 von promobil und CARAVANING geht es nicht nur um die besten Reisemobile und Caravans des Jahres – sondern auch um starke Preise für echte Campingfans. Mit dabei: das Yamaha Booster Easy, ein stylisches eBike im Wert von 2.000 Euro, das sich perfekt für die nächste Tour über den Campingplatz oder die Fahrt zum Bäcker eignet.

Wer seine Favoriten unter den mehr als 60 Caravan- und 274 Reisemobil-Baureihen wählt, hat die Chance auf genau dieses Bike – plus viele weitere Highlights.

Darum lohnt sich die Teilnahme Das Yamaha Booster Easy kombiniert einen kräftigen Elektroantrieb mit 630-Wh-Akku und bis zu 120 Kilometern Reichweite. Breite 20-Zoll-Reifen sorgen für stabilen Fahrkomfort – ideal für Camping-Alltag und urbane Ausflüge. Mit dem minimalistischen Rahmen passt es perfekt in den Stauraum vieler Fahrzeuge.

Mitmachen geht ganz einfach:

Bis zu drei Stimmen pro Kategorie vergeben

Teilnahmeschluss: 13. November 2025

Teilnehmen dürfen alle ab 18 Jahren Alle Gewinne im Überblick Neben dem Yamaha eBike warten noch weitere Camping-Preise – insgesamt über 20.000 Euro stark:

12. Preis: Campingmöbelset von Isabella – Wert: 347 €

13. Preis: AL-KO Prosafe Diebstahlschutz – Wert: 220 € Jetzt Favoriten wählen und Preise sichern Egal ob für Wohnmobil-Fans oder Caravan-Freunde – bei dieser Wahl lohnt sich jede Stimme doppelt.