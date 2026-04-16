Eine Deichselhaube für drei Euro, ein Solarpaneel für vier Euro und für acht Euro bekommt man sogar einen ganzen Campingkocher. Was ein wenig zu gut klingt, um wahr zu sein, ist auf Plattformen wie Temu und Alibaba Normalität. Vor allem Temu hat ein riesiges Angebot an Campingzubehör vorzuweisen. Dieses ist mal mehr, mal weniger nützlich. Einige Artikel sind sogar völlig absurd.Grund genug für uns, die verrücktesten Temu-Camping-Gadgets herauszusuchen und sie in ihrer fragwürdigen Funktion vorzustellen.Lagerfeuerständer statt FeuerschaleFür viele Campende gehört ein geselliger Abend rund ums Lagerfeuer zu einem guten Urlaub dazu. Doch nicht auf jedem Campingplatz sind Feuerstellen zu finden. Um kein unkontrolliertes Feuer mitten auf dem Platz zu entfachen, bietet Temu eine logische Lösung. Statt einer normalen Feuerschale kann man einen Lagerfeuerständer kaufen, der das Brennmaterial in einem Netz in der Luft hält.\n\t\t\t,\n\t\tWas aussieht wie ein zu groß geratener Campinghocker, soll so jegliche Glut vom Boden fernhalten. Die Frage, ob das Netz den Temperaturen eines Lagerfeuers standhalten kann, können wir nicht beantworten. Genauso wenig wie die Frage, ob es jedes glühende Stückchen hält oder diese doch durch das Netz auf den Boden fallen. Eines können wir jedoch mit Sicherheit bestätigen: Ein Hingucker ist die skurrile Vorrichtung allemal.Was aber nützt ein Lagerfeuerständer, wenn das Feuer einfach nicht angehen will? Jeder kennt das Problem: Es glüht und raucht, aber ein richtiges Feuer will einfach nicht zustande kommen. Findige Campende erinnern sich jetzt an das Feuerdreieck aus der Grundschule. Für ein Feuer braucht es Wärme, Brennstoff und natürlich Sauerstoff.Probleme lösen, wo keine sindAlso wird gepustet oder gefächert, bis das Feuer an ist. Eigentlich kein großer Aufwand, doch auch hier findet und löst Temu ein Problem, das vielen bisher gar nicht bekannt war. Dafür kommt ein ausziehbares Edelstahlrohr zum Einsatz, das direkt ins Feuer gehalten wird. So kann auf der anderen Seite hineingepustet werden, um das Feuer zielgerichtet anzufachen.\n\t\t\t,\n\t\tDer Begriff "Rohr" beschreibt das Produkt jedoch nur bedingt. "Röhrchen" wäre aufgrund seines maximalen Durchmessers von etwa einem Zentimeter deutlich zutreffender. Besonders viel Sauerstoff gelangt also nicht durch das Rohr ans Feuer. Auch an der Länge hapert es noch. 48 Zentimeter sind immer noch recht kurz und somit muss man mit seinem Kopf nah an die Hitzequelle heran. Eine zusammengefaltete Zeitung, ein Stück Pappe oder ein Blasebalg erzeugen übrigens denselben Effekt, ganz ohne anstrengendes Pusten.Die etwas andere tragbare ToiletteDas dritte Gadget richtet sich an alle, die keine Toilette an Bord haben und trotzdem autark stehen wollen. Abseits der Zivilisation sind Toiletten rar gesät. Als hinlängliche Lösung werden mobile Campingtoiletten in den üblichen Campingstores angeboten. Doch Temu geht wie so oft noch einen Schritt weiter und bietet auch mobile Urinale an.Wer also sein kleines Geschäft nicht auf der Trenntoilette oder im Gebüsch verrichten will, kann sich jetzt ein tragbares Unisex-Urinal als "Pissoirflasche" anschaffen. Diese kann man dann samt Inhalt mit sich herumtragen und anschließend entsorgen. Keine Sorge, ein Deckel ist selbstverständlich vorhanden. Wie sorgfältig er die Flasche allerdings verschließt, sollte vielleicht nicht allzu ausgiebig getestet werden. Zur Reinigung ist zudem noch eine Klobürste dabei. Wo diese anschließend gelagert wird, bleibt Ihnen überlassen.\n\t\t\t,\n\t\tViele der Camping-Gadgets von Temu scheinen auf den ersten Blick einen Nischenzweck zu erfüllen. Stiftung Warentest warnt schon lange vor minderwertigen Produkten, die von chinesischen Onlinehändlern wie Temu oder Alibaba vertrieben werden. Vor allem bei Elektroprodukten ist aufgrund von mangelnder Qualität und fehlenden Qualizätssiegeln zur Vorsicht geraten. Hier besteht Stromschlag- und Brandgefahr.Qualitative Alternativen statt WegwerfproduktenStatt Wegwerfprodukten, die per Flugzeug aus Asien nach Europa befördert werden müssen, lohnt sich also Markenqualität. Die Produkte der klassischen Campingmarken kosten zwar ein paar Euro mehr, sind dafür aber oftmals langlebiger und zuverlässiger.Darum kommen hier noch ein paar hochwertige Alternativen zu den im Artikel aufgeführten Gadgets.Statt eines Lagerfeuerständers lohnt sich eine richtige Feuerschale. Wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will, kann sich direkt eine Mischung aus Grill und Feuerschale anschaffen. So beispielsweise der Hexagon-Grill und Feuerschale von Origin Outdoors. Die Schale ist schnell aufgebaut und dank eines mitgelieferten Grillrosts kann gemütlich gegrillt werden.Als Toilette empfiehlt sich ein tragbares WC anstelle eines mobilen Urinals. So zum Beispiel das Porta Potti 145 von Thetford, welches ebenfalls in unserem Partnershop erhältlich ist.