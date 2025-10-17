Technik-Upgrade 2026 für Hobby-Reisemobile

Wer mit einem Hobby unterwegs ist, kann sich seit jeher auf Qualität "Made in Germany" verlassen. Bewährte Fahrzeugtechnik und innovative Ausstattung werden kontinuierlich weiterentwickelt. So entsteht ein Reiseerlebnis, das Sicherheit und Komfort auf ideale Weise verbindet.

Bereits die Basis sorgt für ein entspanntes Fahrerlebnis: Alle Modelle werden auf FIAT- oder CITROËN-Chassis gefertigt und serienmäßig mit einem umfassenden Safety-Paket ausgestattet. Es beinhaltet ein automatisches Bremssystem mit Fußgängererkennung, einen Spurhalteassistenten, einen Regen- und Lichtsensor, eine Verkehrsschilderkennung, eine Müdigkeitserkennung und einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten. Ergänzt werden die Sicherheitsfeatures durch einen adaptiven Tempomat, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht und alpine Allwetterreifen ab Werk. Alle Hobby-Wohnmobile und -Kastenwagen erfüllen schon heute die ab Juli 2026 vorgeschriebene und sicherheitsrelevante GSR-2-Norm. So ist schon die Fahrt ein unbeschwertes Abenteuer – egal, ob in der Stadt oder in kurvigem Gelände.

Auch im Bereich Smart Home haben sich in den Hobby-Fahrzeugen einiges getan. Das Bordmanagementsystem ermöglicht neben der bekannten Steuerung von Heizung, Klimaanlage, Batterie und Licht nun auch die praktische Anzeigenhilfe für die Fahrzeugnivellierung. Für eine noch intuitivere Bedienung ist außerdem ein neues 7" Touchbedienpanel verfügbar. In den Baureihen MAXIA T, PRESTIGE T, PRESTIGE VAN sowie PRESTIGE VAN First Edition ist es Teil der HobbyKomplett-Vollausstattung, für die ONTOUR-Baureihen ist es ab Werk optional wählbar. Wie gewohnt kann die Steuerung der Bordtechnik in allen Hobby-Fahrzeugen auch bequem per HobbyConnect-App erfolgen.

Besonders durchdacht ist das Energiemanagement mit dem neuen 2in1-Kombiladegerät von DOMETIC. Es kombiniert Ladegerät und Ladebooster, spart Platz und Gewicht und kann bei voller Aufladung auch die Starterbatterie mitversorgen. Besonders clever: die integrierte Starthilfefunktion kann per App oder direkt am Gerät aktiviert werden. Das neue 2in1-Kombiladegrät ist für alle Wohnmobile und Kastenwagen Teil der HobbyKomplett-Vollausstattung.