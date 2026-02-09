Schnäppchen-Dachzelt von Fritz Berger: CampLodge 120 für nur 999 Euro

Dachzelte zählen zu den preisgünstigen Campingunterkünften, trotzdem kosten auch sie ein paar tausend Euro. Preise von deutlich über 1.200 Euro sind im Segment für Zwei-Personen-Modelle keine Seltenheit. Umso auffälliger ist das Berger CampLodge 120, das aktuell bei Fritz Berger für 999 Euro (UVP 1.299 Euro) angeboten wird. Damit positioniert sich das Klapp-Dachzelt aktuell spürbar unter dem Preisniveau vieler vergleichbarer Modelle, ohne auf die grundlegenden Funktionen eines vollwertigen Dachzelts zu verzichten.

Günstiger als Decathlon Ein direkter Blick auf den Markt zeigt die Einordnung: Das Decathlon Quechua Dachzelt Fresh & Black MH500 für zwei Personen liegt regulär bei 1.299 Euro, gleichauf mit dem UVP des Berger CampLodge 120. Beide Modelle richten sich an ähnliche Zielgruppen – Camper, die flexibel reisen möchten und Wert auf einen festen Schlafplatz über dem Fahrzeug legen. Der zeitlich ebgrenzte Preisunterschied von rund 300 Euro macht das CampLodge 120 vor allem für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Gelegenheitsnutzende interessant, die den Einstieg ins Dachzelt-Camping suchen, ohne gleich in die obere Preisklasse einzusteigen.

Das Berger-Modell setzt dabei auf eine klassische Klappkonstruktion mit Textilaufbau, solide Materialien und eine praxisnahe Ausstattung. Der reduzierte Preis erklärt sich weniger durch Verzicht auf grundlegende Funktionen, sondern vielmehr durch ein einfaches, bewährtes Konstruktionsprinzip und eine klare Fokussierung auf das Wesentliche. In Kombination mit den überwiegend positiven Nutzerbewertungen ergibt sich so ein Dachzelt, das aktuell vor allem unter dem Gesichtspunkt Preis-Leistungs-Verhältnis auffällt.

Robuste Konstruktion und Ausstattung Das CampLodge 120 kombiniert ein stabiles Aluminiumgestänge mit wetterfestem Polyestermaterial, das durch eine Polyurethan- und PVC-Beschichtung hohen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Die Liegefläche beträgt 210 × 120 cm, was zwar kuscheligen, doch ausreichenden Platz für zwei Personen bietet.

Das Zelt verfügt über eine integrierte LED-Innenbeleuchtung, die für eine angenehme Atmosphäre sorgt, sowie zusätzliche Schuhtaschen und eine integrierte Leiter, die gleichzeitig als Hebel und Stütze beim Auf- und Abbau dient. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg bietet das Zelt eine stabile Schlafplattform.

Aufbau Fächerähnlich klappt das Stoffzelt auf und steht dann stabil auf dem Fahrzeugdach. Der Zeltstoff spannt sich dabei automatisch über das Gestänge. Mit der integrierten Leiter erklimmen Campende den Innenraum. Mehrere Fensteröffnungen mit Moskitonetzen sorgen für Querlüftung. Das reduziert Kondenswasser und verbessert das Raumklima – ein wichtiger Punkt bei hohen Temperaturen oder feuchter Witterung. Die Fenster lassen sich je nach Wetterlage komplett schließen oder teilweise öffnen.

Auf der Website von Fritz Berger überzeugt das Dachzelt mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und erhält dafür 4,5 von 5 Sternen in den Bewertungen. Knapp 300 Euro günstiger zieht dieses Argument aktuell mehr denn je.