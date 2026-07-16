Outdoor-Küche einrichten für Camping-Neulinge: Günstiges Zubehör von Tchibo

Selbst gekochtes Essen auf einem idyllischen Stellplatz schmeckt einfach besser als irgendwo anders. Doch gerade an heißen Sommertagen wird schnell klar: Drinnen im Wohnmobil kochen? Keine gute Idee. Die Hitze vom Herd verwandelt den Innenraum im Nu in eine Sauna, Bratgerüche setzen sich in Polstern und Vorhängen fest, und der Dunst will einfach nicht abziehen. Die Lösung: eine gut ausgestattete Outdoor-Küche unter der Markise oder im Vorzelt.

Damit das Kochen im Freien nicht zur Frustpartie wird, brauchen Camping-Neulinge allerdings die richtige Ausrüstung. Die gute Nachricht: Sie müssen kein Vermögen ausgeben. Discounter und Anbieter wie Tchibo haben längst erkannt, dass viele Einsteigerinnen und Einsteiger nach günstigen, aber praktischen Lösungen suchen. Was Tchibo aktuell an Outdoor-Küchen-Zubehör im Programm hat, haben wir hier zusammengestellt.

Die Grundausstattung: Was gehört in jede Camping-Küche?

Bevor Sie wahllos Zubehör kaufen, sollten Sie sich fragen: Was brauche ich wirklich? Die folgende Checkliste hilft Ihnen, den Überblick zu behalten:

Kocher: Gas oder Strom? Für Einsteigerinnen und Einstieger ist ein kompakter Gaskocher oft die flexibelste Lösung – er funktioniert unabhängig von Landstrom.

Gas oder Strom? Für Einsteigerinnen und Einstieger ist ein kompakter Gaskocher oft die flexibelste Lösung – er funktioniert unabhängig von Landstrom. Töpfe und Pfannen: Ein bis zwei stapelbare Töpfe und eine beschichtete Pfanne reichen für den Anfang.

Ein bis zwei stapelbare Töpfe und eine beschichtete Pfanne reichen für den Anfang. Geschirr und Besteck: Leichtes Melamin- oder Kunststoffgeschirr spart Gewicht und geht nicht so schnell kaputt.

Leichtes Melamin- oder Kunststoffgeschirr spart Gewicht und geht nicht so schnell kaputt. Spülzubehör: Eine faltbare Spülschüssel, Spülmittel und ein Geschirrtuch – mehr braucht es nicht.

Eine faltbare Spülschüssel, Spülmittel und ein Geschirrtuch – mehr braucht es nicht. Schneidebrett und Messer: Ein kleines Brett und ein gutes Universalmesser sind unverzichtbar.

Ein kleines Brett und ein gutes Universalmesser sind unverzichtbar. Beleuchtung: Wer unter der Markise kocht, braucht abends Licht – eine Campinglampe oder ein Multifunktions-Gadget mit LED ist ideal.

Wer unter der Markise kocht, braucht abends Licht – eine Campinglampe oder ein Multifunktions-Gadget mit LED ist ideal. Kühlung: Eine Kühlbox hält Lebensmittel frisch, wenn die Bordelektrik nicht reicht. Typische Anfängerfehler vermeiden Der häufigste Fehler: zu viel mitnehmen. Im Wohnmobil ist Platz kostbar, und jedes überflüssige Teil nervt spätestens beim dritten Umräumen. Setzen Sie stattdessen auf multifunktionale und faltbare Produkte. Ein Sieb, das sich flach zusammenlegen lässt, oder eine Spülschüssel, die gleichzeitig als Transportkorb dient, sparen wertvollen Stauraum.

Ein weiterer Klassiker: falsches Material. Schwere Keramikteller oder Glasschüsseln haben im Camper nichts verloren. Sie gehen nicht nur leichter kaputt, sondern schlagen auch aufs Gewicht – und das kann bei der Zuladung schnell zum Problem werden.

Tchibo: Günstige Ausstattung für Camping-Neulinge Passend zur Saison hat Tchibo eine Outdoor-Küchen-Kollektion auf den Markt gebracht, die sich besonders für Einsteigerinnen und Einsteiger eignet. Von faltbaren Sieben und Spülschüsseln über einen kompakten Gaskocher im Kofferformat hin zu einem Multifunktions-Ventilator mit Beleuchtung und Ladefunktion – die Produkte sind durchweg erschwinglich und auf die Bedürfnisse von Camping-Fans zugeschnitten.

Die interessantesten Teile der Tchibo-Kollektion haben wir hier für Sie zusammengestellt – inklusive Preisen und direkten Links.