Nur noch 3 Tage Camper-Deals: Jetzt bis 40 % beim Campingzubehör sparen

Nur noch bis zum 22. September 2025 laufen bei Fritz Berger die Herbst‑Deals mit Messepreisen – danach endet die Rabattaktion. Für Campingfreunde bietet sich die Gelegenheit, hochwertiges Zubehör deutlich günstiger zu bekommen.

Wer sein Wohnmobil oder die Camping-Ausrüstung noch aufrüsten möchte, sollte jetzt zugreifen.

Highlights im Detail: Was sich wirklich lohnt Besonders auffällig ist der Preissturz bei der Berger LiFePO₄‑Lithiumbatterie mit 120 Ah und Bluetooth‑Modul: Statt rund 670 Euro kostet sie jetzt nur 377 Euro. Lithiumtechnik bedeutet in der Praxis: weniger Gewicht, höhere Leistung und längere Lebensdauer. Über die Bluetooth‑Verbindung lässt sich der Ladezustand bequem per Smartphone überprüfen – perfekt für alle, die unterwegs auf Autarkie setzen. Hier können Sie die Lithiumbatterie bei Fritz Berger kaufen.

Ebenfalls spannend für autarkes Campen: Die 200‑Ah‑Untersitzbatterie mit integrierter Heizfunktion gibt’s aktuell für 671,43 Euro statt rund 840 Euro. Besonders im Herbst oder Frühjahr, wenn die Temperaturen nachts unter 10 Grad fallen, bringt die Heizfunktion einen entscheidenden Vorteil: konstante Stromversorgung auch bei Kälte. Hier können Sie die 200-Ah-Untersitzbatterie mit Heizfunktion kaufen.

Wer lieber auf Sonnenenergie setzt, findet mit dem faltbaren 100‑Watt‑Solarpanel‑Set ein stark reduziertes Einsteigerpaket – für nur 129 Euro statt 199 Euro. Die Module lassen sich zusammenfalten, leicht verstauen und schnell aufbauen – ideal für Stromversorgung am Stellplatz oder unterwegs. Das faltbare Solarpanel von Fritz Berger gibt es hier.

Auch für mehr Sicherheit ist gesorgt: Die digitale Fahrzeugwaage, geeignet bis zu 1.500 kg pro Achse, kostet aktuell nur 99 Euro statt 159 Euro. Wer häufig an der Gewichtsgrenze fährt, kann damit exakt nachmessen – und Bußgelder wegen Überladung vermeiden. Hier die Fahrzeugwaage von Fritz Berger kaufen

Für Fans der mobilen Küche gibt es das Omnia‑Backofen‑Komplettset jetzt für nur 69,99 Euro. Enthalten sind neben dem Backofen selbst auch Silikonformen, Aufbackgitter und eine praktische Tasche. Damit lassen sich Brötchen, Kuchen oder Aufläufe ganz einfach auf dem Gaskocher zubereiten – ein echter Alltagshelfer beim Camping. Hier das Omnia-Komplettset kaufen

Zusätzlich finden sich zahlreiche Angebote für Sanitär‑ und Küchenzubehör, z. B. die beliebten Berger Fresh Blue Sachets für den Frischwassertank, Reinigungsmittel wie Eco Clean oder stylische Koziol‑Geschirrsets – alles deutlich unter Normalpreis.