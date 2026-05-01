Markise zu klein? Die besten Erweiterungen für mehr Schatten im Check

Die Markise gehört unbestritten zu den beliebtesten Schattenspendern. Wenn die Sonne allerdings tiefer sinkt, wird die beschattete Fläche immer kleiner. Camper helfen sich dann oftmals mit an die Markise geklammerten Handtüchern. Professioneller und meist auch effektiver sind die folgenden Produkte, die in den letzten Jahren für diesen Zweck auf den Markt gekommen sind. Von luftig bis blickdicht und von farbenfroh bis uni reicht das Angebot. promobil hat eine exemplarische Auswahl ausprobiert und gibt Orientierung.