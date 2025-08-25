Level9 von Lippert – Smarte Keile & App für perfektes Nivellieren im Caravaning

Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2024 präsentierte Lippert in Zusammenarbeit mit Kyle Camping das neue Level9-System – intelligente Ausgleichskeile, die das Leben von Campern deutlich erleichtern. Dieses innovative Produkt verspricht, die Art und Weise, wie Freizeitfahrzeuge nivelliert werden, grundlegend zu verändern – durch den Einsatz modernster Technologien, kompaktem Design und robusten Materialien. Mit Level9 brachte Lippert eine neue Generation von Ausgleichskeilen auf den Markt, die sich durch Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit auszeichnen – für ein komfortableres und sichereres Campingerlebnis. Die eigentliche Innovation? Eine eigens entwickelte App, die den Nutzer Schritt für Schritt durch den Nivellierungsvorgang führt und eine perfekte Ausrichtung des Fahrzeugs in wenigen Schritten ermöglicht.

Innovation im Dienste der Camper Das Level9-System basiert auf dem Zusammenspiel zweier Nivellierkeile und einer mobilen App für Android- und iOS-Geräte. Die App nutzt das Gyroskop des Smartphones und verwandelt es in eine digitale Wasserwaage. Diese Technologie ermöglicht es, die Neigung des Fahrzeugs präzise zu analysieren und klare Anweisungen zur Einstellung der verstellbaren Keile zu geben – ganz ohne Rätselraten. Nach dem Einparken wird das Smartphone einfach auf einer ebenen Fläche im Fahrzeug platziert, etwa auf einem Tisch oder dem Boden. Die App misst automatisch die Schieflage und gibt Empfehlungen zur Einstellung der integrierten Stufen, um eine optimale Nivellierung zu erreichen. Diese Methode macht den Prozess nicht nur schneller, sondern minimiert auch Fehler – für sicheren und komfortablen Stand auf jedem Campingplatz. Ein weiteres Highlight von Level9 ist die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Keile bestehen aus robustem Polypropylen – einem Material, das für seine Festigkeit und Langlebigkeit bekannt ist und hohen Belastungen durch Freizeitfahrzeuge problemlos standhält.

Das kompakte Design der Keile ist besonders praktisch: Mit einer Länge von nur 55 Zentimetern können Höhenunterschiede von bis zu 18 Zentimetern ausgeglichen werden – ideal für den einfachen Transport und die platzsparende Aufbewahrung im Wohnmobil oder Van.

Deutsche Ingenieurskunst trifft strategische Zusammenarbeit Die Idee hinter dem Level9-System wurde von Kyle Camping, einem auf Campingzubehör spezialisierten Unternehmen, entwickelt und in Zusammenarbeit mit Lippert zur Marktreife gebracht. Die Kombination der Kompetenzen von Lippert und Kyle Camping hat ein Produkt hervorgebracht, das technologische Innovation mit deutscher Ingenieurskunst vereint. Neben Belastungssimulationen wurden die Keile auch im Praxiseinsatz getestet – unter anderem auf Bruchfestigkeit und Verformung – um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Produktion von Level9 läuft derzeit auf Hochtouren und der Vertrieb deckt bereits die meisten europäischen Länder ab.

Laut Marco Marzucchi, General Manager des Werkes 318 – Aftermarket Caravaning bei Lippert Italien, stellt das Level9-System einen echten Wendepunkt für Camper dar: "Mit Level9 bieten wir ein Produkt, das Einfachheit mit Raffinesse verbindet", so Marzucchi. "Diese Innovation bringt einen bedeutenden Fortschritt für alle Besitzer von Freizeitfahrzeugen, da sie ein sicheres und praktisches Nivelliersystem erhalten. Dank der speziellen App wird der Vorgang noch intuitiver und garantiert höchste Genauigkeit und Komfort."

Europaweiter Auftritt Lippert präsentierte Level9 auf dem renommierten Caravan Salon 2024 in Düsseldorf und anschließend auf weiteren großen europäischen Messen. Auch am diesjährigen Lippert-Stand wird das Produkt präsentiert. Besucher können es live erleben und sich von seiner praktischen Handhabung und Effizienz überzeugen.

Das Level9-System von Kyle Camping for Lippert vereint technologische Innovation, funktionales Design und hochwertige Verarbeitung – eine ideale Lösung für Camper jeden Erfahrungslevels. Es vereinfacht das Nivellieren und sorgt für mehr Komfort und Sicherheit auf Reisen. Mit der offiziellen Markteinführung im Jahr 2025 ist Level9 zum neuen Maßstab im Bereich des Caravaning-Zubehörs geworden – und unterstreicht Lipperts Führungsrolle bei Innovationen, die gezielt auf die Bedürfnisse von Campern ausgerichtet sind.

Drei einfache und intuitive Schritte Das Herzstück des Level9-Systems ist seine einfache Bedienung, die sich in drei Hauptphasen gliedert:

Messung: Das Smartphone wird auf einer ebenen Fläche im Fahrzeug platziert. Die App nutzt die internen Sensoren – wie eine digitale Wasserwaage – zur präzisen Neigungsmessung des Fahrzeugs. Einstellung: Die beiden orangefarbenen Stufen werden entsprechend der Messung auf den Keilen angebracht. Die App liefert Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um die verstellbaren Stufen exakt der jeweiligen Situation anzupassen. Auffahren: Das Fahrzeug wird ein Stück zurückgesetzt, damit die Keile an die Stelle der vorherigen Radposition gelegt werden können. Anschließend fährt man vorsichtig auf die Keile, bis die empfohlene Stufe erreicht ist. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten und liefert bereits beim ersten Versuch präzise Ergebnisse. Level9 gewinnt den European Innovation Award Das revolutionäre System Level9, präsentiert von Kyle Camping in Zusammenarbeit mit Lippert, wurde mit dem renommierten European Innovation Award 2025 in der Kategorie "Innovative Vehicle Related Equipment"ausgezeichnet. Dieser Preis der deutschen Fachverlagsgruppe DoldeMedien Verlag würdigt jährlich herausragende Innovationen in der Caravaning-Branche. Eine Jury aus Fachjournalisten von 17 Fachzeitschriften aus 15 europäischen Ländern entscheidet über die Preisträger. Die Begründung für die Auszeichnung lautete:"Level9 hat das traditionelle Nivellieren mit Keilen komplett neu gedacht und ermöglicht erstmals die einfache Übertragung exakter Messwerte auf einen verstellbaren Keil. Die intuitive App misst die Neigung des Fahrzeugs und führt den Nutzer durch den gesamten Nivellierungsvorgang. Die verstellbare Stufe ermöglicht eine präzise Anpassung an jede Situation. Dank dieser Funktion ist Level9 deutlich präziser und einfacher zu bedienen als herkömmliche Keile mit festen Stufenhöhen."

Lippert Die App ist in fünf Sprachen verfügbar.

LEVEL9-Update: Akustisches Feedback für noch einfacheres und sicheres Nivellieren Lippert setzt seine Innovationsreise im Bereich Caravaning fort und bringt ein bedeutendes Update für die LEVEL9-App – das smarte Nivelliersystem, das bereits für seine Präzision und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist.

Die neueste Funktion? Ein integriertes akustisches und visuelles Feedback während des Auffahrens auf die Keile, das den Nivellierungsvorgang noch intuitiver und sicherer macht. Während der Manövrierung gibt die App folgende Signale von sich:

Ein durchgehender Ton zeigt das Erreichen des optimalen Niveaus an.

Übergangstöne begleiten die Zwischenschritte.

Ein Warnsignal ertönt bei drohender Überfahrt über die Keile hinaus. Das neue Update vereinfacht die Nivelliervorgänge für jeden Camper und macht den Prozess intuitiver und zuverlässiger. Auch Einsteiger profitieren vom zusätzlichen akustischen Feedback, das Sicherheit und Kontrolle erhöht. Ein echter Fortschritt für ein noch schnelleres, sichereres und benutzerfreundlicheres Nivelliererlebnis. Mit dieser neuen Funktion bestätigt sich LEVEL9 als eines der fortschrittlichsten Systeme auf dem Markt – ein intelligentes Zubehör, das Technik, Praxis und Sicherheit in einem kompakten Produkt vereint.

Das Update wird zu Beginn der nächsten Campingsaison verfügbar sein.