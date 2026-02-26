Innenraumfilter im Wohnmobil: Warum Sie ihn nicht vergessen sollten

Beim Frühjahrs-Check fürs Wohnmobil stehen Ölstand, Reifen und Bremsen meist ganz oben auf der Liste – die Luftqualität im Innenraum dagegen oft nicht. Dabei kann die Schadstoffbelastung im Fahrzeug je nach Verkehrssituation deutlich höher sein als draußen. Innenraumfilter (umgangssprachlich: Pollenfilter) für das Basisfahrzeug sollen hier Abhilfe schaffen: Sie filtern Staub und Pollen aus der Zuluft, je nach Ausführung auch Gerüche und schädliche Gase.