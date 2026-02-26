Innenraumfilter im Wohnmobil: Warum Sie ihn nicht vergessen sollten

Beim Frühjahrs-Check fürs Wohnmobil stehen Ölstand, Reifen und Bremsen meist ganz oben auf der Liste – die Luftqualität im Innenraum dagegen oft nicht. Dabei kann die Schadstoffbelastung im Fahrzeug je nach Verkehrssituation deutlich höher sein als draußen. Innenraumfilter (umgangssprachlich: Pollenfilter) für das Basisfahrzeug sollen hier Abhilfe schaffen: Sie filtern Staub und Pollen aus der Zuluft, je nach Ausführung auch Gerüche und schädliche Gase.
Warum Innenraumfilter im Reisemobil besonders wichtig sind
Wohnmobile stehen häufig längere Zeit. In dieser Standphase können sich in Lüftungskanälen und an der Klimaanlage Staub und Feuchtigkeit ablagern – eine typische Ursache für muffige Gerüche, die beim ersten Einschalten der Lüftung im Frühjahr ...