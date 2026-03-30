Bis zu 80 kg Tragkraft: Diese Camping-Tische sind leicht und besonders belastbar.

Stabil soll er sein und groß genug, damit vier Personen bequem darauf essen können. Zusammengeklappt aber platzsparend, um einfaches Verstauen zu ermöglichen. Und natürlich leicht. Die Anforderungen an Campingtische sind hoch; wer zum Billigangebot greift, ärgert sich im schlechtesten Fall mindestens einen Urlaub lang darüber, dass ein paar eingesparte Euro mit nicht erkannten Mankos erkauft wurden. Doch Kopf hoch: Es gibt sie, die Eier legenden Wollmilchsäue in Tischform. Stabil, kompakt, leicht sowie einfach auf- und abzubauen. Zumindest werden sie so beworben. Wir haben uns die aktuelle Generation Leichtbautische genauer angeschaut.

Ingolf Pompe Der Brunner Elu taugt mit 50,5 cm Minimalhöhe auch als Kindertisch, der Crespo erreicht eine Höhe von bis zu 76 cm.



In dieser Auswahl haben wir besonders aufs Gewicht geachtet. Zwischen 4,4 und 6,3 Kilo wiegt ein Tisch mit dem Standardmaß 100 mal 70 cm, die kleinere Version mit 80 mal 60 cm großer Tischplatte kommt auf 3,5 bis 5,8 Kilo. Geringes Gewicht nutzt allerdings wenig, wenn der Tisch am Ende zu groß für den Stauraum ist. Bei allen vorgestellten Tischen werden die Beine zum Transport auf die Platte gelegt. Je nach Version und Durchmesser des Gestänges ergibt sich so eine Höhe von rund 6 cm, die nur vom Westfield mit 8,5 cm getoppt wird – ein Tribut an die üppigen Alurohre

Welche Tischgröße benötigen Campende? Für 4 Erwachsene: Tischplatte mit 100 × 70 cm bietet üppig Platz.

Tischplatte mit bietet üppig Platz. Für 2 Personen oder mit kleinen Kindern: Kleinere Varianten ca. 80 × 60 cm reichen für komplette Mahlzeiten.

Kleinere Varianten ca. reichen für komplette Mahlzeiten. Für größere Gruppen: Modelle ab 120 cm Länge sind ideal für mehr Gäste, b 70 cm Breite bieten auch die Kopfenden Platz für ein vollwertiges Gedeck.

Ingolf Pompe Einfacher Auf- und Abbau dank Schienensystem.



Diese Kriterien erfüllen die Modelle im Vergleich

Teleskopbeine ermöglichen individuelle Höheneinstellung bei fast allen Modellen.

ermöglichen individuelle Höheneinstellung bei fast allen Modellen. Fixierung der Teleskopbeine: per Knopfdruck oder Hebel (Klemmen), Rastensystem, Höhenanpassung über Rändelschrauben (weniger komfortabel). Klappbare oder kugelgelagerte Füße passen sich unebenem Boden an. Große Auflagefläche verhindert Einsinken.

verhindert Einsinken. Löcher in den Füßen ermöglichen zusätzliche Fixierung (z. B. mit Heringen).

ermöglichen zusätzliche Fixierung (z. B. mit Heringen). Rutschhemmende Beschichtung verhindert das Verrutschen von Geschirr.

verhindert das Verrutschen von Geschirr. Begrenzungskante am Rand hält Teller/Tassen in Position, behindert aber Regenwasserablauf.

hält Teller/Tassen in Position, behindert aber Regenwasserablauf. Keine störenden Blendeffekte bei tief stehender Sonne (bei den meisten Modellen).

bei tief stehender Sonne (bei den meisten Modellen). Maximale Tragfähigkeit von 30 bis 35 Kilo wird empfohlen. Isabella schafft sogar 80 Kilo. Campingtische im Überblick Aber jetzt zur Sache: Hier finden Camperinnen und Camper die Campingtische, die promobil 2026 besonders empfehlenswert findet.

Bo-Camp Feather

Ingolf Pompe Stabiles Leichtgewicht mit einer feuchtigkeits- und hitzeresistenten Tischplatte aus Glasfaser.



Gutes hat seinen Preis – der (fast) federleichte Campingtisch Feather von Bo-Camp bestätigt diese Volksweisheit. Zudem lässt die rustikal wirkende Holzoptik auf eine solide Bauweise hoffen – die Glasfaserplatte ist hitze- und feuchtigkeitsresistent, der Auf- und Abbau ist im Nu erledigt. Gesichert wird das Alugestänge mit Klemmböcken und einem Drehknauf. Die Beine sind mit Klemmen fixierbar, die klappbaren Tellerfüße haben Löcher für eine Sicherung mit Heringen. Der gut 4,5 Kilo schwere Tisch ist für eine Traglast von bis zu 35 Kilo ausgelegt. Der Feather gehört zu einer Produktserie aus vier Tischen, von den der größte eine ovale Bauform aufweist.

Maße (L x B x H): 100 x 70 x 59–72 cm

Packmaß: 100 x 70 x 6 cm

100 x 70 x 6 cm Gewicht: 4,6 kg

4,6 kg Traglast: 35 kg

35 kg Tischplatte: Glasfaser, Kantenschutz, hitze-/feuchtigkeitsresistent

Glasfaser, Kantenschutz, hitze-/feuchtigkeitsresistent Gestell: Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, klappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße

Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, klappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße Erhältliche Farben: Braun

Braun Weitere Größen: 80 x 60 cm, 110 x 70 cm, 118 x 79 cm

80 x 60 cm, 110 x 70 cm, 118 x 79 cm UVP: ab 160 Euro Hier kaufen: Bo-Camp Feather bei Fritz Berger

Brunner Elu NG

Ingolf Pompe Ein einhängbares Aufbewahrungsnetz gehört zum regulären Lieferumfang.



Hochwertige Materialien kennzeichnen den aus Italien kommenden Brunner Elu NG. Die wetterfeste Tischplatte besteht aus einem Sandwichverbund aus Melamin, Glasfaser und Honeycomb-Kern und verkraftet Temperaturen bis zu 180 Grad. Das aufwendige Schienensystem zum Zusammenlegen wirkt sich auf das Gewicht von 6,3 Kilo aus, entschädigt wird man mit sicherer und einfacher Handhabung. Eine Besonderheit sind die rechteckigen Teleskopbeine aus Aluprofil, die mit einer Rasterung für die Höheneinstellung versehen sind. Der Elu NG ist der einzige Tisch mit integriertem Tragegriff, die im Lieferumfang inbegriffene Netzablage ist eine praktische Ergänzung.

Maße (L x B xH): 100 x 70 x 50,5–70 cm

Packmaß: 100 x 70 x 5,5 cm

100 x 70 x 5,5 cm Gewicht: 6,3 kg

6,3 kg Traglast: 30 kg

30 kg Tischplatte: Glasfaser, Honeycomb, umlaufendes Aluprofil, hitzebeständig, wetterfest

Glasfaser, Honeycomb, umlaufendes Aluprofil, hitzebeständig, wetterfest Gestell: Alu-Rohr, Ø 28 mm, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk

Alu-Rohr, Ø 28 mm, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk Erhältliche Farben: Grau

Grau Extras: mit Tragegriff und Netzablage

mit Tragegriff und Netzablage Weitere Größen: 120 x 80 cm

120 x 80 cm UVP: 189,00 Euro Hier Kaufen: Brunner ELU NG bei Fritz Berger

Crespo Al 246 M

Ingolf Pompe Der Crespo AL 246 M trägt ganze 50 kg.



Das Premiumprodukt mit der Plattengröße 101 mal 64 Zentimeter erweist sich als wahres Raumwunder – im zusammengeklappten Zustand ist der mit 50 Kilo belastbare Tisch nur vier Zentimeter hoch, das weit überlappende Aluprofil der Tischkante schützt dabei das Alugestänge vor seitlichen Stößen. Zum Einklappen nutzt man das leicht zu bedienende Schienensystem, das mit stabilen Klemmen zum Arretieren ausgestattet ist. Die Fixierung der Teleskopbeine erfolgt mittels Klemmhebeln, dank Kugelgelenken passen sich die Tellerfüße auch unebenem Untergrund an. Auf seine Produkte gewährt das spanische Unternehmen übrigens eine fünfjährige Garantie, die sogar noch verlängert werden kann.

Maße (L x B x H): 101 x 64 x 59–76 cm

Packmaß: 101 x 64 x 4 cm

101 x 64 x 4 cm Gewicht: 6,0 kg;

6,0 kg; Traglast: 50 kg

50 kg Tischplatte: HPL, umlaufendes Aluprofil, hitzebeständig, wetterfest

HPL, umlaufendes Aluprofil, hitzebeständig, wetterfest Gestell: Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk

Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk Erhältliche Farbe: Grau

Grau Extras: Netzablage (15,95 Euro), Tasche (39,95 Euro)

Netzablage (15,95 Euro), Tasche (39,95 Euro) Weitere Größen: 80 x 61 cm, 110 x 70 cm

80 x 61 cm, 110 x 70 cm UVP: 160 Euro Hier kaufen: Crespo AL 246 M bei Fritz Berger

Fritz Berger Torino 2

Ingolf Pompe Der Torino 2 von Fritz Berger kommt mit besonderer Carbon-Optik daher.



Als Eigenmarke vertreibt Fritz Berger die aus drei Größen bestehende Tischserie Tornio. Obwohl die Waage im mittleren Standardmaß 100 mal 68 cm gerade mal 4,5 Kilo anzeigt, darf der Tisch mit bis zu 30 Kilo belastet werden. Beim Auf- und Abbau erleichtert ein ausgeklügeltes Schienensystem die Handhabung, die auch einhändig zu bewältigen ist. Die rutschhemmende Sandwichplatte in Wabentechnologie kommt im Carbon-Look daher – dezent, aber in der Sommersonne schnell aufgeheizt. Das Gestänge stört die Beinfreiheit nicht, die Tischbeinhöhe ist stufenlos einstellbar und die Tellerfüße sind klappbar. Im mittleren Preissegment ist der Tornio eine gute Wahl.

Maße (L x B x H): 100 x 68 x 59–72 cm

100 x 68 x 59–72 cm Packmaß: 100 x 68 x 6 cm

100 x 68 x 6 cm Gewicht: 4,5 kg

4,5 kg Traglast: 30 kg

30 kg Tischplatte: FRP Honeycomb, umlaufendes Aluprofil

FRP Honeycomb, umlaufendes Aluprofil Gestell: Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, klappbare Füße

Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, klappbare Füße Erhältliche Farbe: Carbon

Carbon Weitere Größen: 80 x 60 cm, 120 x 70 cm

80 x 60 cm, 120 x 70 cm UVP: 159,00 Euro Hier Kaufen: Berger Torino 2 bei Fritz Berger

Isabella Ultraleicht Campingtisch

Ingolf Pompe Stabil und im Nu aufgebaut: Der Campingtisch von Isabella punktet mit seiner durchdachten Schienenkonstrukt.



Schluss mit dem Verheddern beim Auf- und Abbauen des Mobiliars. Beim Ultraleicht Campingtisch von Isabella lässt sich das Gestänge per Schienensystem auf Knopfdruck einklappen. Was den wetterfesten und hitzebeständigen Tisch aber einzigartig macht, ist die angegebene Traglast von satten 80 Kilo. Auf eine überstehende Kante am Tischplattenrand wurde verzichtet – nach einem Regenguss kann das Wasser direkt ablaufen. Gegen Aufpreis ist eine passende Tasche erhältlich. Ein Manko jedoch ist die geringe Höhenverstellung der Beine: Ein Niveauausgleich von nur zwei Zentimetern reicht auf manch unebenem Stellplatz nicht, auch sind die Tellerfüße nur wenig flexibel.

Maße (L x B x H): 100 x 68 x 72–74 cm

Packmaß: 100 x 68 x 6,5 cm

100 x 68 x 6,5 cm Gewicht: 4,6 kg

4,6 kg Traglast: 80 kg

80 kg Tischplatte: Glasfaser/Polypropylen, hitzebeständig, wetterfest

Glasfaser/Polypropylen, hitzebeständig, wetterfest Gestell: Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Tellerfüße höhenverstellbar

Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Tellerfüße höhenverstellbar Erhältliche Farbe: Anthrazit

Anthrazit Extras: Tasche (38,00 Euro)

Tasche (38,00 Euro) Weitere Größen: 120 x 80 cm, 140 x 90 cm

120 x 80 cm, 140 x 90 cm UVP: 159,00 Euro Hier kaufen: Isabella Ultraleicht Campingtisch bei Fritz Berger

Outwell Berland M

Ingolf Pompe Der Outwell Berland M kommt in dunkler Holzoptik.



Über Jahre hat sich der dänische Ausrüster Outwell einen guten Namen für hochwertige Campingmöbel gemacht. Den daraus resultierenden hohen Erwartungen wird der Campingtisch Berland in jeder Hinsicht gerecht. Die aus einem Mix aus Glasfaser und Tetrameld gefertigte Platte widersteht direkter Hitze von Töpfen und Pfannen und kann auch einen Regenschauer ab. Auch direkte Sonneneinstrahlung führt nicht zu Schäden. Das klappbare Alugestell wird mittels Klemmböcken an der Platte arretiert, die Tischbeine sind stufenlos einstellbar. Die relativ großen Tellerfüße passen sich dank Kugelgelenken gut der Beschaffenheit des Untergrundes an. Belastbar mit bis zu 50 Kilo.

Maße (L x B x H): 100 x 68 x 55–73 cm

Packmaß: 100 x 68 x 6,5 cm

100 x 68 x 6,5 cm Gewicht: 4,6 kg

4,6 kg Traglast: 50 kg

50 kg Tischplatte: Glasfaser, Tetrameld, wasser-, hitze- und UV-beständig

Glasfaser, Tetrameld, wasser-, hitze- und UV-beständig Gestell: Alu-Rohr, klappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk

Alu-Rohr, klappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk Erhältliche Farben: Grau, Schwarz

Grau, Schwarz Extras: Transporttasche inklusive

Transporttasche inklusive Weitere Größen: 118 x 70 cm

118 x 70 cm UVP: 199 Euro Hier kaufen: Outwell Berland M bei Camping Wagner

Travellife Sorrento 100

Ingolf Pompe Die Füße des Travellife Sorrento 100 können mit Erdnägeln verankert werden.



Einen rundum gelungenen Eindruck hinterlässt der Sorrento 100 von Travellife. In der hellbraunen Version besticht er durch eine dezente Holzoptik, in der grauen Version kommt der Eindruck von dunklem Marmor auf. Trotz der soliden Optik ist der Tisch aber ein Leichtgewicht: 4,2 Kilo markieren in der Größe 100 mal 70 cm einen Bestwert. Das ähnlich wie bei Fritz Bergers Tornio funktionierende Schienensystem erlaubt den Aufbau mit einer Hand, für das Zusammenlegen muss auf jeder Seite ein Sperrknopf entriegelt werden. Die Tellerfüße sind klappbar und können mit Erdnägeln gesichert werden, die maximale Belastbarkeit beträgt 30 Kilo.

Maße (L x B x H): 100 x 70 x 59,5–72,5 cm

Packmaß: 100 x 70 x 6,5 cm

100 x 70 x 6,5 cm Gewicht: 4,2 kg

4,2 kg Traglast: 30 kg

30 kg Tischplatte: Glasfaser, umlaufender Kantenschutz

Glasfaser, umlaufender Kantenschutz Gestell: Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße

Alu-Rohr, über Schienensystem einklappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße Erhältliche Farben: Grau, Braun

Grau, Braun Extras: Transporttasche inklusive

Transporttasche inklusive Weitere Größen: 80 x 60 cm, 120 x 80 cm

80 x 60 cm, 120 x 80 cm UVP: 179 Euro Hier kaufen: Travellife Sorrento 100 bei Fritz Berger

Obelink Outdoor Superlight 80

Marc Roger Reichel Platzsparende Alternative: Der Obelink Outdoor Superlight misst nur 80 x 60 cm und wiegt 3,5 Kilo.



Mit einem Gewicht von nur 3,5 Kilo ist der Outdoor Superlight 80 der leichteste Tisch im Vergleich, der Preis von 99 Euro erscheint angemessen. Beim Aufbau erfolgt die Arretierung des Gestells an der Platte über Klemmböcke und einen Drehknauf. Auf- und Abbau sind selbsterklärend, die Fixierung der Tischbeine im eingeklappten Zustand erfüllt ihren Zweck, wirkt aber etwas labil. Die auf Tastendruck aktivierte Klemmung der Teleskopbeine dürfte für die auf nur 25 Kilo begrenzte Traglast verantwortlich sein. Bei tiefstehender Sonne kann es auf der Tischplatte in Holzoptik zu leichten Blendeffekten kommen.

Maße (L x BxH): 80 x 60 x 51–71 cm

80 x 60 x 51–71 cm Packmaß: 80 x 60 x 6 cm

80 x 60 x 6 cm Gewicht: 3,5 kg

3,5 kg Traglast: 25 kg

25 kg Tischplatte: Kunststoff-Wabenstruktur, umlauf. Aluprofil, UV-, wasser- und hitzebeständig

Kunststoff-Wabenstruktur, umlauf. Aluprofil, UV-, wasser- und hitzebeständig Gestell: Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, klappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße

Alu-Rohr, Ø 25,5 mm, klappbar; Teleskopbeine, klappbare Tellerfüße Erhältliche Farbe: Hellbraun

Hellbraun Extras: Netzablage (13,95 Euro), Tasche (14,95 Euro)

Netzablage (13,95 Euro), Tasche (14,95 Euro) Weitere Größen: 100 x 68 cm, 120 x 70 cm

100 x 68 cm, 120 x 70 cm UVP: 99,00 Euro, Marktpreis: 99,00 Euro Westfield Superb 80

Marc Roger Reichel Mit 5,8 kg trotz kleiner Tischplatte ist der Westfield Superb 80 eher auf der schweren Seite.



84,95 Euro veranschlagt Westfield für das solide verarbeitete Modell Superb in der Größe 80 mal 60 cm. Damit ist der Tisch der günstigste im Vergleich. Positiv ist die Klemmung beider Ausleger im eingeklappten Zustand – so wird nervendes Klappern vermieden. Beim Aufbau erweist sich das Fixieren in den beiden Klemmböcken als etwas fummelig, zum Arretieren wird eine Platte festgeschraubt. Das Gewicht von 5,8 Kilo fällt im Vergleich recht hoch aus, was an der sehr stabilen Rohrkonstruktion liegt. Die Bedienelemente wie der Feststellhebel wirken etwas schlicht, erfüllen aber ihren Zweck. Fazit: Solide Ware zum unschlagbaren Preis.

Maße (L x B x H): 80 x 60 x 63–74 cm

Packmaß: 80 x 60 x 8,5 cm

80 x 60 x 8,5 cm Gewicht: 5,8 kg

5,8 kg Traglast: 30 kg

30 kg Tischplatte: Leichtholzplatte/Polypropylen, Kantenschutz, wasser-, hitze-, UV-beständig, kratzfest

Leichtholzplatte/Polypropylen, Kantenschutz, wasser-, hitze-, UV-beständig, kratzfest Gestell: Alu-Rohr, Ø 25 mm, klappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk

Alu-Rohr, Ø 25 mm, klappbar; Teleskopbeine, Tellerfüße mit Kugelgelenk Erhältliche Farbe: Dunkelgrau

Dunkelgrau Extras: Netzablage (13,95 Euro), Tasche (ab 5,00 Euro)

Netzablage (13,95 Euro), Tasche (ab 5,00 Euro) Weitere Größen: 100 x 68 cm, 115 x 70/132 x 90 cm

100 x 68 cm, 115 x 70/132 x 90 cm UVP: 84,95 Euro Hier kaufen: Westfield Superb 80 bei Camping Wagner

Campingtische - kleine Materialkunde Honeycomb Dreischichtige Verbundkonstruktion in Sandwichbauweise, die aus zwei tragenden Deckschichten und einem Stützkern in Wabenform besteht. Die innere Struktur sorgt für Stabilität, die äußeren Schichten machen resistent gegenüber Umwelteinflüssen. Tetrameld Eine widerstandsfähige und leichte Konstruktion aus Glasfaser und Polypropylen-Wabenstruktur, auf den Einsatz im Freien ausgerichtet. Materialbezeichnung von Outwell. FRP: Fiber Reinforced Plastics Faserverstärkter Verbundkunststoff. Durch die hohe Stabilität des überkreuz gelegten Gewebes ist die Schlag- und Biegefestigkeit der Verbundplatte sehr hoch. HPL: Hochdrucklaminat Schichtstoffplatten sind wasserfest, UV- und witterungsbeständig und lassen sich sehr leicht reinigen. In manchen Fällen kann extreme und anhaltende Hitze und Feuchtigkeit zum Aufquellen oder Verziehen des Produkts führen. PP: Polypropylen Polypropylen enthält keine Weichmacher und gilt deshalb als unbedenklich für die Gesundheit. Dennoch ist es ratsam, übermäßige Hitze und UV-Strahlung zu vermeiden.