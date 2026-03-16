Froli Bettsysteme: besser schlafen unterwegs

Guter Schlaf macht den Unterschied Ein erfolgreicher Reisetag beginnt meist schon in der Nacht davor. Wer im Camper oder Caravan gut schläft, startet deutlich entspannter in den Tag – egal ob am See, in den Bergen oder auf einem Stellplatz am Meer. Doch gerade unterwegs ist erholsamer Schlaf nicht selbstverständlich. Begrenzter Platz, feste Liegeflächen oder fehlende Unterfederungen können den Komfort deutlich einschränken.

Eine Lösung dafür bieten die ergonomischen Bettsysteme von Froli, die speziell für den Einsatz im Caravaning entwickelt wurden.

Warum die Unterfederung entscheidend ist Viele Camper denken zunächst an eine neue Matratze, wenn sie ihren Schlafkomfort verbessern möchten. Tatsächlich spielt jedoch die Unterfederung eine entscheidende Rolle.

Die Froli Clipsysteme bestehen aus einzelnen flexiblen Federelementen, die sich punktgenau an die Körperform anpassen. Dadurch wird der Körper ergonomisch unterstützt und gleichzeitig entlastet.

Froli

Typisch für die Systeme sind unterschiedliche Liegezonen: Ein softer Schulterbereich ermöglicht ein angenehmes Einsinken der Schulter, während eine verstärkte Hüftzone die Wirbelsäule stabil unterstützt. Je nach System lässt sich der Härtegrad sogar individuell einstellen – über die gesamte Liegefläche hinweg.

Die Bettsysteme wurden von Ergonomieexperten des Instituts für Ergonomie und Gesundheit zertifiziert und werden von Froli in Schloss Holte (Ostwestfalen) entwickelt und produziert – Made in Germany.

Froli

Speziell für Camper entwickelt Im Mittelpunkt stehen die Froli Unterfederungssysteme, die speziell für Reisemobile, Camper und Caravans konzipiert wurden. Sie verbessern nicht nur den Liegekomfort, sondern sorgen auch für eine bessere Belüftung der Matratze und gleichen Unebenheiten der Liegefläche aus.

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Ergänzt wird das Sortiment durch weitere Produkte rund um den Schlafkomfort auf Reisen:

Komfortable Schlafauflagen und Dachbettmatratzen

Unterfederungen und Schlafauflagen für Dachzelte

Neu: Passgenaue Spannbettlaken für Froli Schlafauflagen und Dachbettmatratzen

Komfort- und Reisekissen Neben den Schlafsystemen bietet Froli außerdem praktisches Caravaning-Zubehör, darunter Auffahrkeile, Grippmatten, Befestigungsclips für Luftzelte sowie Küchenzubehör und Ausbauteile für Camper und Reisemobile.

Froli

Bewährt auf Reisen – perfekt für Zuhause Die Qualität der Produkte überzeugt nicht nur Reisende: Froli wurde zur Besten Marke in der Kategorie "Polster & Bettsysteme" mit Platz 1 ausgezeichnet.

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Was sich im Caravaning bewährt hat, findet inzwischen auch im eigenen Schlafzimmer immer mehr Anhänger. Die ergonomischen Froli Bettsysteme sorgen überall für erholsame Nächte und einen frischen Start in den Tag.