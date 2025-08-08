CombiNeo 2in1 Heizung: Warmwasser & Heizen mobil erleben

Neue Freiheit mit der CombiNeo – die neue 2in1 Heizung kombiniert eine außergewöhnliche Warmwasserleistung mit schneller und hocheffizienter Raumheizung. Egal, wo Sie sind, heizen Sie unabhängig mit Gas und genießen Sie Duschkomfort wie zu Hause. Auch spontane Duschen sind jetzt möglich. Nach nur 8 Minuten können Sie ausgiebige heiße Duschen genießen. Egal, wo sie sind, egal wie viele, ganz wie zu Hause.

Endlos* duschen Dank ihres innovativen Durchlauferhitzer-Prinzips ermöglicht die CombiNeo die Versorgung mit endlosem* Warmwasser. So können selbst große Familien sicher sein, dass auch der Letzte in der Reihe noch eine heiße Dusche genießen kann. Auch diejenigen, die gerne fernab von großen Campingplätzen ihre Freizeit verbringen, versorgt die gasbetriebene CombiNeo mit wohliger Wärme und einem Duschvergnügen wie zu Hause.

Heißes Wasser auf Knopfdruck Mit der CombiNeo steht Ihnen innerhalb von nur 3 Minuten warmes Wasser zur Verfügung, zum Beispiel zum Händewaschen und für den Abwasch. Nach 8 Minuten können Sie endlos* duschen. Somit sind nun auch spontane Duschen möglich. Egal, ob im Caravan oder Reisemobil, die CombiNeo macht lästiges Vorausplanen überflüssig.

Effizientes Aufheizen Dank ihrer innovativen Bauweise ermöglicht die CombiNeo ein erstaunlich schnelles Erstaufheizen. Die verbesserte Brenntechnik und die leistungsstarke Warmluftventilation beeinflussen den Wärmewirkungsgrad positiv und sorgen damit für eine effiziente und schnelle Erwärmung des Wohnraums.

Leistungsstarker Elektromodus Wie alle Heizungen von Truma ist auch die CombiNeo E flexibel, was die Wahl der Energiequelle betrifft: Sie kann mit Gas, mit Strom oder hybrid betrieben werden. Auch im leistungsstarken Elektromodus mit bis zu 3 kW Heizleistung ist Warmwasser innerhalb von 3 Minuten verfügbar. Im Hybridmodus (Gas/Elektro) erzielt die CombiNeo ihre maximale Heizleistung von bis zu 7 kW.

Ein weiterer Vorteil: im Elektrobetrieb ist die CombiNeo besonders leise und arbeitet emissionsfrei.

Einfache Bedienung Die CombiNeo kann über das Truma iNet X System gesteuert werden. Neben dem Bedienpanel kann sie auch bequem über die dazugehörige App bedient werden. So lässt sich das Warmwasser ganz einfach vom Bett aus einschalten oder die Heizung etwas höher drehen. Mit dem Remote-Modul iNet X Connect sogar von der Skipiste, dem Berggipfel, Liegestuhl etc. aus möglich.

Entdecken Sie alle Vorteile der CombiNeo hautnah vom 31. August bis 07. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf! Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 14 Stand B07.