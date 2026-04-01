Campingsaison starten Wasseranlage reinigen Truma Check

Damit die erste Tour wirklich entspannt gelingt, lohnt sich vorab ein technischer Rundum-Check – mit besonderem Fokus auf die Wasseranlage, eines der sensibelsten Systeme im Camper. Nach dem Winter empfiehlt es sich, diese gründlich zu reinigen.

Schritt 1: Frischwassertank reinigen Tank vollständig öffnen, auswischen und mit geeignetem Reiniger behandeln

Leitungen anschließend mehrfach mit frischem Wasser durchspülen Schritt 2: Combi Heizung entkalken Entkalkermischung ansetzen

Über den Frischwassertank in den Wasserbehälter füllen

Einwirken lassen

Mit reichlich Frischwasser nachspülen

Truma Technik Tipp: Beginnen Sie mit der am weitesten entfernten Zapfstelle (z. B. Dusche). So spülen Sie das System effizient durch. Wie oft sollte man die Truma Combi Heizung entkalken? Truma empfiehlt, mindestens einmal im Jahr zu entkalken – besser bei hartem Wasser zweimal.

Welche Mittel eignen sich für die Entkalkung des Boilers der Combi Heizung? Für die Entkalkung des Wasserbehälters der Combi Heizung eignen sich handelsübliche Reiniger oder Zitronensäure. Diese erhalten eine hohe Wasserqualität und greifen Leitungen und Tanks nicht an.

Schritt 3: Truma FrostControl und Ablassventile prüfen FrostControl schließen

Ablassventile schließen

Nun kann die Wasseranlage wieder befüllt und in Betrieb genommen werden. Truma Technik Tipp: Das FrostControl der Truma Combi öffnet bei ca. 3 °C automatisch, um Frostschäden vorzubeugen. Daher kann es sein, dass es im Frühjahr wieder geschlossen werden muss.

Wo befindet sich das FrostControl? Das Truma FrostControl befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Combi Heizung.

Wann ist das FrostControl geschlossen? Das Frost Control ist geschlossen, wenn man den blauen Knopf mit normalem Kraftaufwand eindrücken kann. Dazu muss der Drehschalter quer, also in einer Linie mit den angeschlossenen Wasserleitungen (siehe Abbildung 4 in der Bildergalerie) stehen.

Schritt 4: Klimaanlage im Camper sommerfit machen Für frische Luft und verbesserte Kühlleistung folgendermaßen vorgehen: