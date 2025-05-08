Küchen-Zubehör fürs Wohnmobil im Test

Erfahrene Camping-Fans sind immer gut vorbereitet – und haben für jede Lebenslage und jedes Gericht das richtige Zubehörteil vom Backofen, über den Grill bis zum Campingstuhl für den Nachwuchs dabei.

promobil hat neue Produkte für die Wohnmobil-Küche ausprobiert und verrät, was die einzelnen Dinge können, nicht können und kosten. So bleiben Sie up-to-date in puncto Küchenausstattung. Neuestes Testprodukt sind Edelstahltöpfe und ein Besteckset von Tefal und Berger.

Mobiler Dunstabzug Rosenstein & Söhne DAV-10

Philipp Heise Rosenstein & Söhne DAV-10: Um den Dunstabzug in die notwendige Position oberhalb von Topf- oder Pfannenrand zu bringen, steht der Abzug auf einem Dreibeinstativ.

Ist : ein mobiler USB-C-Dunstabzugsventilator mit 13,5 cm Durchmesser, drei Geschwindigkeitsstufen, austauschbaren Filtern und flexiblem Dreibeinstativ.

: ein mobiler USB-C-Dunstabzugsventilator mit 13,5 cm Durchmesser, drei Geschwindigkeitsstufen, austauschbaren Filtern und flexiblem Dreibeinstativ. Kostet : 30 Euro (inklusive Austauschfilter, USB-Kabel und Stativ).

: 30 Euro (inklusive Austauschfilter, USB-Kabel und Stativ). Kaufen:

Wertung: bedingt empfehlenswert. Kann am beiliegenden, zwei Meter langen USB-A-auf-C-Kabel in der Wohnmobilküche betrieben werden, um Wasserdampf gezielt zum nächsten Aufbaufenster zu leiten und die Geruchsbelastung zu reduzieren. Dabei verbraucht der Dunstabzug maximal 10 Watt, wir haben auf höchster Stufe sogar nur 6,5 Watt gemessen. Auch dem Betrieb an einer Powerbank steht somit nichts im Wege. Vor dem integrierten Lüfter ist ein waschbarer und austauschbarer Filter montiert. Zur Reinigung des Gehäuses lässt sich auch die Lüftereinheit werkzeuglos demontieren. Um den Dunstabzug in die notwendige Position oberhalb von Topf- oder Pfannenrand zu bringen, steht der Abzug auf einem Dreibeinstativ und lässt sich mit dessen Aufnahme zusätzlich im Winkel verstellen.

Kann nicht mit einem besonders stabilen Stand punkten. Durch den hohen Schwerpunkt ist der Abzug, besonders in geneigter Position, immer etwas kippgefährdet. Zudem liegt dem Set nur ein USB-Kabel, aber kein passendes Netzteil bei.

Akku-Kaffeemaschine Einhell TE-CF 18 Li-Solo

Samira Matschinsky Die Maschine kann entweder mit Pads oder losem Pulverkaffee genutzt werden.



Ist : eine kompakte, 1,17 kg schwere Kaffeemaschine ohne eigenen Akku, die mit dem Einhell-Wechselakku betrieben wird und daher mit verschiedenen Akkukapazitäten genutzt werden kann.

: eine kompakte, 1,17 kg schwere Kaffeemaschine ohne eigenen Akku, die mit dem Einhell-Wechselakku betrieben wird und daher mit verschiedenen Akkukapazitäten genutzt werden kann. Kostet : 103 Euro mit 4,0-Ah-Akku-Starterkit oder 70 Euro ohne Akku.

: 103 Euro mit 4,0-Ah-Akku-Starterkit oder 70 Euro ohne Akku. Kaufen: Die Einhell-Kaffeemaschine hier bestellen. Gibt es bei Amazon.

Die Einhell-Kaffeemaschine hier bestellen. Gibt es bei Amazon. Wertung : empfehlenswert Kann dank Akku völlig autark eingesetzt werden. Der Brühvorgang, mit maximal 240 ml Wasser, dauert etwa fünf Minuten pro Tasse. Die passende Edelstahltasse samt Staubschutzdeckel ist in der Maschine so fixiert, dass sie auch beim Tragen über den integrierten Griff nicht herausfällt. Das Wasser wird dabei laut Hersteller bis zu 80 Grad heiß, wir konnten immer noch gute 72 Grad messen. Dank der beiliegenden Einsätze funktioniert die Maschine mit Pulverkaffee oder handelsüblichen Papier-Kaffeepads. In beiden Fällen wird der Kaffee klassisch und ohne Druck beim Durchströmen aufgebrüht. Besonders lohnenswert ist der Einsatz, wenn der Wechselakku beim Campen parallel in Kompressor, Staubsauger oder anderen passenden Einhell-Geräten genutzt werden kann.

Kann nicht mit Ausdauer punkten. Der 3-Ah-Akku ist im Test bereits nach zwei Tassen leer. Fürs Reisemobil sollte man zudem über ein separates 12-V-Ladegerät (ca. 40 Euro) nachdenken.

Tefal Ingenio Edelstahl-Topfset

Philipp Heise Das vierteilige Topfset ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt.



Ist : ein grundsolides 4-teiliges Premium-Topfset mit Hitzeindikator in den Pfannen, Füllmengenanzeige in den beiden Kochtöpfen und Wechselklemmgriff.

: ein grundsolides 4-teiliges Premium-Topfset mit Hitzeindikator in den Pfannen, Füllmengenanzeige in den beiden Kochtöpfen und Wechselklemmgriff. Für : Camper, die gern viel unterwegs kochen und für alle Herdarten vom Gaskocher über Ceran- bis hin zum Induktionskocher gerüstet sein wollen.

: Camper, die gern viel unterwegs kochen und für alle Herdarten vom Gaskocher über Ceran- bis hin zum Induktionskocher gerüstet sein wollen. Kostet : im Jamie-Oliver-Set 168 Euro.

: im Jamie-Oliver-Set 168 Euro. Wertung: bedingt empfehlenswert Kann: flexibel zusammengestellt und beispielsweise durch Kunststoffdeckel für den Kühlschrank ergänzt werden. Der abnehmbare Griff spart Platz im Schrank. Bei den Pfannen verfärbt sich das Thermo-Signal, also der rote Punkt in der Pfannenmitte, einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne aufgeheizt ist. In beiden Töpfen des Sets helfen die integrierten Skalen beim Abschätzen von Mengen. Für Luxuscamper interessant: Pfannen und Töpfe lassen sich dank Wechselgriff (Traglast laut Hersteller 10 kg) auch im Backofen nutzen. Beispielsweise zum Überbacken von Gerichten.

Nachteil: Es ist nicht leicht. In der schweren und teuren Edelstahlausführung wiegt das Set 3,47 kg, was ihm den gelben Daumen einbringt.

Berger Edelstahl Besteckset 16-tlg.

Philipp Heise Das Edelstahlset ist auf vier Personen ausgelegt.



Ist : ein 16-teiliges Besteckset aus glänzendem Edelstahl von der Fritz-Berger-Hausmarke Berger.

: ein 16-teiliges Besteckset aus glänzendem Edelstahl von der Fritz-Berger-Hausmarke Berger. Kostet : aktuell rabattiert 20 statt 30 Euro Berger-Edelstahl-Besteckset hier kaufen.

: aktuell rabattiert 20 statt 30 Euro Berger-Edelstahl-Besteckset hier kaufen. Kaufen: Gibt es in unserem Partnershop bei Fritz Berger – Berger-Edelstahl-Besteckset hier kaufen.

Gibt es in unserem Partnershop bei Fritz Berger – Berger-Edelstahl-Besteckset hier kaufen. Wertung: empfehlenswert

Kann: zu Hause auch mal bedenkenlos in die Spülmaschine, da es durch das Grundmaterial Edelstahl SS430 rostfrei, langlebig und robust ist. In der Praxis funktioniert das Set gut, während die einzelnen Teile gut gewichtet in der Hand liegen. Die vier je 70 Gramm schweren Messer sind ausreichend scharf, um auch mal Frühstückssemmeln sauber aufzuschneiden. Wer keinen Besteckeinsatz im Camper hat oder das Set auch mal beim Picknick nutzen will, wird sich über die zugehörige Tasche freuen. Neben der Aufbewahrung sorgt die Tasche auch dafür, dass das Besteck nicht zerkratzt. Die Gabeln wiegen je 35, die Suppenlöffel 44 und die Teelöffel je 20 Gramm.

Kann Nicht: mit makelloser Detailverarbeitung überzeugen: Die Zwischenräume der Gabelzinken sind teils rau und bei einem der vier Messer ist der Schliff an der Spitze etwas verrutscht. Auf die Funktion hat beides keinen Einfluss.

Campo Libre Giorgio French Press

Saskia Hoermann Die French Press von Campo Libre kostet ab 39,95 Euro.



Ist : eine robuste Alternative zur klassischen French Press aus Glas mit doppelwandiger Isolierung.

: eine robuste Alternative zur klassischen French Press aus Glas mit doppelwandiger Isolierung. Für : umweltbewusste Kaffeeliebhaber, Vieltrinker und alle, die ein gutes Tässchen am Morgen schätzen.

: umweltbewusste Kaffeeliebhaber, Vieltrinker und alle, die ein gutes Tässchen am Morgen schätzen. Kostet : 39,95 Euro in der 600- und 43,99 Euro in der 1.000-ml-Variante.

: 39,95 Euro in der 600- und 43,99 Euro in der 1.000-ml-Variante. Kaufen : Gibt es bei Amazon. Hier die Campo Libre Giorgio direkt bestellen.

: Gibt es bei Amazon. Hier die Campo Libre Giorgio direkt bestellen. Wertung: empfehlenswert Kann alles, was eine Pressstempelkanne können muss. Mit Giorgio ist in wenigen Minuten herrlich duftender Kaffee gebrüht, der den typisch reichen Geschmack dieser Zubereitungsart trägt. Der Stempel lässt sich gut drücken, das Eingießen klappt kleckerfrei. Gespült wird von Hand oder in der Maschine, in den Müll wandert nur der Kaffeesatz. Giorgio ist in zwei Größen und drei Farben zu haben.

Kann nicht so effektiv isolieren wie eine Thermoskanne. Kaffee hält etwa eine Stunde eine gute Trinktemperatur.

Nomadiq Grill

Andreas Becker Viel Zubehör: Wechselplatten, Neopren-Hülle mit Tragegurt, Grillmatte, Unterlage, Lappen, Kartuschenset, Adapter für 11kg-Gasflasche und Kühlrucksack.



"BBQ Everywhere!", so lautet das Motto des Nomadiq. Eigens dafür wurde der kompakte Gasgrill entwickelt: überall und jederzeit einsatzbereit zu sein. In wenigen Sekunden ist der Grill aufgeklappt und das Gas angeschlossen – entweder an eine übliche Gasflasche aus dem Wohnmobil oder – für den Strandbesuch – an eine kleine Kartusche. Zwei Abtropfpfännchen aus Hartplastik finden über Einkerbungen am Standfuß Halt. Und schon kann das Grill-Vergnügen beginnen.

Dank der beiden Flügel, die unabhängig voneinander reguliert werden, grillt auf einer Seite beispielsweise das Gemüse, während auf der anderen Seite Würstchen und Grillkäse brutzeln. An das Frühstück gedacht: backen dank der vielseitigen Einsatzplatten auf einer Seite die Pancakes und auf der anderen brät der Speck.

Andreas Becker Dank dem optionalen Trageriemen und der Neoprentasche ist der Grill sehr mobil und gut geschützt.



Für das Picknick am Strand wird der Nomadiq mit dem Trageriemen zur stylischen Handtasche. Zubehör wie der Kühlrucksack und der schicke Neopren-Überzug sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch praktischen Nutzen. Das gesammelte Zubehör-Paket benötigt jedoch ein wenig Platz im Camper. Auch das Gewicht des Grills spielt beim Traum vom Strandpicknick eine Rolle. Mit um die 6 kg ist es akzeptabel, jedoch kaum für längere Strecken zu Fuß geeignet, trotz des bequemen Tragegurts.

An die Wärmeverteilung der Platten über den dreieckigen Flammrohren muss man sich erst gewöhnen. Kennt man die Hitze-Zonen, erwartet einen ein vollumfängliches Grillerlebnis. Zu bemängeln bleibt die äußere Lackierung, die schon nach wenigen Durchgängen kleinere Schäden im Bereich des Verschlusses aufweist, und auch die Reinigung ist, wie bei vielen Grills, nicht einfach. Klappt man den Grill über Nacht zusammen, ohne ihn zu reinigen, läuft übriger Schmodder durch die Füße auf den Tisch. Die kleinen Abtropfschalen haben uns hier jedoch überrascht. Das überschüssige Öl sammelt sich beim Grillen präzise darin. Nur verlieren sollte man sie nicht.

Preis : Grill 280 Euro im Set mit Zubehör bis 630 Euro

: Grill 280 Euro im Set mit Zubehör bis 630 Euro Kaufen : Gibt es bei Fritz Berger. Hier können Sie den Nomadiq Grill direkt bestellen.

: Gibt es bei Fritz Berger. Hier können Sie den Nomadiq Grill direkt bestellen. Wertung: empfehlenswert

S´Käpsele Kaffeemaschinenhalterung

Christian Becker S´Käpsele ist eine praktische wie dekorative Halterung für die unter Campern sehr beliebten Nespresso-Kaffeemaschinen.



Ist: eine praktische wie dekorative Halterung für die unter Campern sehr beliebten Nespresso-Kaffeemaschinen.

eine praktische wie dekorative Halterung für die unter Campern sehr beliebten Nespresso-Kaffeemaschinen. Für: alle Camper, die sich einen festen, sicheren Platz für ihre Kapselmaschine wünschen und die bunten Kapseln etwas in Szene setzen wollen.

alle Camper, die sich einen festen, sicheren Platz für ihre Kapselmaschine wünschen und die bunten Kapseln etwas in Szene setzen wollen. Kostet: ab 100 Euro

ab 100 Euro Kaufen: Hier können Sie die Kaffeemaschinenhalterung s´Käpsele kaufen.

Hier können Sie die Kaffeemaschinenhalterung s´Käpsele kaufen. Bewertung: empfehlenswert Kann: ständiges Auf- und Abbauen der Kaffeemaschine vermeiden und bei entsprechend hohem Montageplatz Küchenarbeitsfläche freigeben, die sonst von der Maschine blockiert wäre. Außerdem lassen sich die bunten Kaffeekapseln dekorativ in der integrierten Halterung einfädeln und sind somit immer griffbereit. Die Kaffeemaschine wird mit Gummipuffern in der Halterung gehalten und mit einem Spanngurt fixiert

Kann nicht: für alle erhältlichen Nespresso-Kaffeemaschinen verwendet werden, da die Halterung aktuell nur für die Modelle Essenza Mini und Pixie von Krups oder DeLonghi zu haben ist.

Bo-trail Sink Plug Universalstöpsel

Philipp Heise Der Bo-Trail Sink Plug aus Gummi passt sich jedem Spülbecken an.



Mit seinen elf Zentimetern Durchmesser passt sich der Bo-Trail Sink Plug aus Gummi jedem Spülbecken an. Der Wasserdruck des eingelassenen Wassers reicht, um den Abfluss luft- und vor allem wasserdicht zu verschließen. Nach dem Spülen wird der Universalstöpsel einfach an der zentralen Lasche angehoben und entnommen. Das Material ist pflegeleicht und lässt sich selbst nach der Reinigung eines Grillrostes einfach abwaschen.

Preis: ab 4 Euro

ab 4 Euro Kaufen: Hier können Sie den Bo-trail Sink Plug kaufen.

Hier können Sie den Bo-trail Sink Plug kaufen. Bewertung: empfehlenswert Tefal Optigrill 4 in 1

Timo Großhans Damit der Grill den voreingestellten Gargrad automatisch trifft, sollte das Fleisch mindestens vier Zentimeter dick sein. Dünnere Stücke gart man besser manuell.



Mit Camping hat der Optigrill 4in1 erst mal wenig am Hut, zumal das 230-V-Gerät fast sieben Kilogramm schwer ist. Aber weil er mehrere Funktionen in sich vereint und als Backofen funktioniert, ist er für Camper dennoch eine Überlegung wert. Im Kontaktgrill-Modus erkennt er die Dicke des Grillguts und mit seinen 9 Vorwahlprogrammen soll automatisch der gewünschte Gargrad erreicht werden.

Beim Fleisch gelingt das allerdings erst ab 4 Zentimeter Dicke, darunter wird das Steak zu durch. Der Optigrill lässt sich aufgeklappt verwenden und so bekommen Reisende einen Barbeque-Tischgrill mit zwei Grillplatten. Wer eine Grillfläche durch die Ofenschale ersetzt, erhält einen offenen Bräter. Zum Backofen wird das Gerät, durch Umklappen der oberen Hälfte über die Ofenschale. Wir haben das mit Lasagne ausprobiert. Das Ergebnis ist gut, aber nicht perfekt, denn die Überbackfunktion eines modernen Ofens erreicht er nicht so ganz.

Und was ist mit Pizza, Pommes oder Toast Hawaii? Geht alles ganz ordentlich. Wer solche Gerichte im Campingurlaub selbst zubereiten mag, kann dafür den Optigrill 4in1 verwenden – und hat zudem einen Tischgrill und Sandwichmaker. Beschichtung, Form und Handling sind top.

Kostet : ab 200 bis 270 Euro

: ab 200 bis 270 Euro Kaufen: Hier können Sie den Tefal-Grill direkt kaufen. Gibt es bei Amazon.

Hier können Sie den Tefal-Grill direkt kaufen. Gibt es bei Amazon. Bewertung: empfehlenswert Bewertung Tefal-Grill

Der Grill lässt sich ganz aufklappen und – statt mit der Schale – auch mit zwei Grillplatten benutzen.

Die Farbe markiert den aktuellen Gargrad. Ganz darauf verlassen sollte man sich aber nicht.

Neun Vorwahlprogramme gibt es, für verschiedene Fleisch- und Fischsorten sowie Sandwiches.

Ganz wie daheim gelang die Lasagne nicht. Unten etwas dunkel und oben zu wenig überbacken.

Sea to Summit X-Set 31

H. Schwarz Sea to Summit X-Set 31: Fertig mit Kochen, Essen und Trinken? Dann wird das X-Set einfach zusammengefaltet.



Ist : ein Koch- bzw. Ess- und Trink-Set, bestehend aus einem Topf und jeweils zwei Schüsseln und Tassen, das dank Silikonwänden klein zusammengefaltet werden kann.

: ein Koch- bzw. Ess- und Trink-Set, bestehend aus einem Topf und jeweils zwei Schüsseln und Tassen, das dank Silikonwänden klein zusammengefaltet werden kann. Für : zwei Personen, die im Fahrzeug wenig Platz für Töpfe bzw. Geschirr haben.

: zwei Personen, die im Fahrzeug wenig Platz für Töpfe bzw. Geschirr haben. Kostet : ab 109,95 Euro

: ab 109,95 Euro Kaufen: das Sea to Summit X-Set kaufen.

das Sea to Summit X-Set kaufen. Bewertung: empfehlenswert Kann: im Topf mit 2,8 L Fassungsvermögen eine 500-Gramm-Packung Spaghetti aufnehmen. Der Aluboden sorgt dafür, dass das Wasser zügig kocht. Praktisch: Der Kunststoffdeckel kann dank integrierter Löcher auch als Sieb genutzt werden. Die Silikongriffe lassen sich auch bei heißem Inhalt problemlos anfassen. Die beiden Schüsseln haben ein Fassungsvermögen von jeweils 650 ml, in die Tassen passen 480 ml. Nach dem Einsatz ergeben die zusammengefalteten Einzelteile ein kompaktes Set von 21 cm Durchmesser und 4 cm Höhe, das nur etwa 680 Gramm wiegt und nicht klappert.

Kann nicht: auf zu großer Flamme genutzt werden, da sonst das Silikon kaputtgehen würde. Deshalb beim Kochen darauf achten, dass die Flammen nicht seitlich hochschlagen. Der Topf sollte außerdem nicht ohne Inhalt auf dem heißen Herd stehen. Er ist nicht induktionsgeeignet und sollte nicht in die Spülmaschine, die Schalen und Tassen sind dagegen spülmaschinenfest.

Cadac Soft Soak Spülschüssel & Bürste

Christian Becker Das Spülen der 40er und 50er Grillplatten gelingt mit der großen Soft Soak Schüssel deutlich einfacher.



Ist eine praktische Spülhilfe für die Grillplatten der verschiedenen CADAC-Grill-Geräte.

eine praktische Spülhilfe für die Grillplatten der verschiedenen CADAC-Grill-Geräte. Für alle, die schon mal beim Spülen der großen Grillplatten mit zu kleinen Spülbecken im Reisemobil oder auf Campingplätzen gekämpft haben.

alle, die schon mal beim Spülen der großen Grillplatten mit zu kleinen Spülbecken im Reisemobil oder auf Campingplätzen gekämpft haben. Preis : je nach Größe zwischen ab 20 und 35 Euro, die Bürste 10 Euro.

: je nach Größe zwischen ab 20 und 35 Euro, die Bürste 10 Euro. Kaufen : Gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Cadac Spülschüssel direkt kaufen.

: Gibt es bei unserem Partnershop Camping Wagner. Hier können Sie die Cadac Spülschüssel direkt kaufen. Bewertung: empfehlenswert Kann auch zum Einweichen der verschmutzen Grillplatten über Nacht genutzt werden. Die Schüsseln bestehen aus flexiblem, hitzebeständigem Silikon. Es gibt sie in vier Größen. Die ebenfalls erhältliche Soft Soak Bürste erleichtert das Reinigen der Grillroste.

Kann nicht komfortabel getragen werden, wenn Wasser in der Schüssel ist – die Griffe sind dafür zu klein. Am Stellplatz sollte ein Abwasserauslass also nah sein. Die Bürste mit praktischem Deckel funktioniert auf glatten Platten nicht so gut wie auf den geriffelten Versionen.

Ooni Pizzaofen

A. Becker

Als Alternative zum Gasgrill schlägt sich der teure, aber dank Zubehör vielseitig einsetzbare Pizzaofen Ooni Koda 12 gut beim Campen.



Das Geheimnis einer guten Pizza liegt unter anderem in der hohen Backtemperatur. Und genau die beherrscht der 9,25 kg schwere Gas-Pizzaofen Koda 12 von Ooni (399 Euro). Nach etwa 15 Minuten "Vollgas" detektiert das Infrarot-Thermometer (50 Euro) knapp 500 Grad im Ofen. Dass es allerdings etwas Übung bedarf, bevor die Pizzen bei derartigen Temperaturen gelingen, zeigen unsere ersten Versuche mit selbst belegtem Fertig-Frischteig. Sie scheitern an zu wenig Trennmittel, da sich die am optionalen Schieber klebende Pizza nur noch als löchrige Calzone in den Brennraum bugsieren lässt.

Mit mehr Semola-Mehl klappt es dann besser. Bei derart hohen Temperaturen muss man allerdings stets auf Zack sein und die Pizza im Sekundentakt drehen, bevor sie verbrennt. Der kompakte Pizzawendeheber (50 Euro) ist dafür bestens geeignet und daher eine echte Zubehör-Empfehlung, um die bis zu 30 Zentimeter großen Pizzen drehen und begutachten zu können. Beim breiten Pizzaschieber (50 Euro) hat die teurere, perforierte Variante (60 Euro) den Vorteil, dass sich überschüssiges Trennmittel auf dem Weg in den Ofen besser abschütteln lässt. Bei unseren Versuchen mit selbst gemachten Frischteig-Rohlingen, die sich zum Mitnehmen auch einfrieren lassen, fing das überschüssige Trennmittel nach vier Pizzen in Folge immer wieder Feuer auf dem quadratischen Pizzastein.

Alternativ zur Pizza lassen sich mit dem Ofen auf kleinster Stufe auch Brötchen aufbacken oder mit der schweren doppelseitigen Guss-Grillpfanne (70 Euro) Fleisch oder Gemüse grillen. In Summe ist das Backen von frischer Pizza zwar aufwendig, aber definitiv ein Highlight beim Campen.

Preis : ab 399 Euro

: ab 399 Euro Wertung: empfehlenswert Kaffee-Ball-Maschine CoffeeB

CoffeeB möchte das Umweltgewissen von Kapselmaschinen-Nutzenden beruhigen, denn die "Kapseln" sind hier Bälle aus 100 % Kaffee mit einer Alginatschutzschicht. Nach dem Brühen landen die Kugeln entweder im Biomüll oder düngen Pflanzen. Dazu drückt man die Bälle einfach zusammen und das Pulver verteilt sich. Auch die Verpackung besteht aus Papier und Pappe und ist so recycelbar. Es gibt acht Kaffeesorten, die entweder online unter coffeeB.de oder in Filialen von Edeka, Marktkauf, Mediamarkt oder Saturn gekauft werden können. Alle probierten Sorten schmecken ähnlich gut wie bei anderen Kapselsystemen. Die Preise liegen aktuell bei 3,69–3,99 Euro für neun Portionen und damit auf gehobenem Niveau. Dennoch gibt es für die Idee einen Daumen hoch.

Die Bedienung der Maschine ist denkbar einfach. Eine Kugel kommt oben in den manuell zu bedienenden Schacht. Ist dieser geschlossen, klappt man den seitlichen Hebel nach unten und wählt entweder Espresso, Lungo oder heißes Wasser. Mit 19 Bar presst die Maschine dann das Wasser durch den Kaffee. Dabei arbeitet der Automat angenehm leise. Ist der Vorgang beendet, klappt der Hebel automatisch hoch und die Kugel fällt in den Auffangbehälter. Ein Problem, wenn die Benutzer unterschiedliche Kaffeemengen bevorzugen, denn bei der CoffeeB ist es so nicht möglich, sich zum Beispiel aus einer Kapsel einen doppelten Espresso zu machen.

Neun Kugeln können im mitgelieferten Rondell gelagert werden. Im Test war die Bedienung aber hakelig. Bei rund 60 Probe-Kaffees hat das Brühen bei fünf Kugeln nicht funktioniert, was bei dem Portionspreis ärgerlich ist. Auch die Anzeige für einen vollen Auffangbehälter funktionierte nicht zuverlässig. Einen weiteren Punktabzug gibt es für die Größe der Maschine, die in vielen Fahrzeugen die Suche nach einem Stauraum während der Fahrt erschwert. Ein bisschen Feinarbeit an der Technik und eine kleinere Maschine für Camper stehen auf der Wunschliste, dann klappt es auch mit dem grünen Daumen.

Preis: ab 99 Euro Überkochschutz – Kochblume von der Kochblume GmbH

Heise Überkochschutz von Kochblume.



Die Idee ist simpel und die Ausführung gelungen. Der übergroße Deckel aus Silikon hat in seiner Mitte sechs Öffnungen, die von einer zweiten Silikonmatte abgedeckt werden. Dieses zweite Stück Silikon ist einer Blume ähnlich, daher die einprägsame Namensgebung. Kocht beispielsweise das Nudelwasser über, hebt der Dampf den mittleren Teil an und entweicht. Das Wasser, das dabei heraus schwappt, läuft dank konischer Form zurück in den Topf. Als Zusatz-Feature kann man auf der Kochblume Gemüse dampfgaren, wenn man den Deckel des Topfes über das Gemüse legt.

Preis : ab 29,95 Euro

: ab 29,95 Euro Kaufen: Gibt es bei Amazon. Hier können Sie die Kochblume direkt kaufen.

Gibt es bei Amazon. Hier können Sie die Kochblume direkt kaufen. Wertung: empfehlenswert Camp4 Gaskartuschenkocher

Andreas Becker Kocher in kompaktem Format (eingeklappt 37 x 20 x 12 cm) fürs Kochen vor dem Reisemobil.



Kocher in kompaktem Format (eingeklappt 37 x 20 x 12 cm) fürs Kochen vor dem Reisemobil. Raus aus dem Koffer, Kartusche mit Drehverschluss rein, schon ist der Camp4-Kocher einsatzbereit. Die Brennerauflagen sind stabil. Die Beine des Kochers sind zweistufig einstellbar. Der Drehknopf erlaubt eine genaue Justierung im unteren Bereich, während im oberen Bereich alles weggebrutzelt wird, was dem Kocher in die Quere kommt.

Sonstiges : Zum Lieferumfang gehört ein Koffer aus Kunststoff, in dem der Kocher verstaut werden kann. Die Qualität stimmt.

: Zum Lieferumfang gehört ein Koffer aus Kunststoff, in dem der Kocher verstaut werden kann. Die Qualität stimmt. Preis : ab 74,95 Euro

: ab 74,95 Euro Kaufen: Der Kocher ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Hier den Camp4-Kocher direkt kaufen.

Der Kocher ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Hier den Camp4-Kocher direkt kaufen. Wertung: empfehlenswert Ridgemonkeys Deep Fill Sandwich Toaster + Utensil Set

Philipp Heise Ob als Toaster oder als Pfanne, das praktische Leichtgewicht von Ridgemonkeys macht in der Camping-Küche immer eine gute Figur.

Ist eine Toast-Form aus Aluminium mit Teflonbeschichtung. Funktioniert auf dem Gaskocher im Fahrzeug und auf dem Elektroherd zu Hause.

eine Toast-Form aus Aluminium mit Teflonbeschichtung. Funktioniert auf dem Gaskocher im Fahrzeug und auf dem Elektroherd zu Hause. Für den Genuss eines frischen Toasts, eines klassischen Sandwichs oder eines kleinen Pfannengerichts.

den Genuss eines frischen Toasts, eines klassischen Sandwichs oder eines kleinen Pfannengerichts. Preis : je nach Ausführung zwischen 35 und 40 Euro.

: je nach Ausführung zwischen 35 und 40 Euro. Kaufen: Sie können den Ridgemonkeys Deep Fill Sandwich Toaster hier kaufen. Der Link bringt Sie direkt zu Amazon. Die Benutzung ist denkbar einfach: Man legt das vorbereitete Sandwich zwischen die zwei Hälften der Form und toastet es bei gleichmäßiger Flamme und regelmäßigem Umdrehen auf dem Kocher. Für ein optimales Ergebnis kann man die zwei Hälften der Form leicht mit Butter oder Margarine bestreichen. Die Hälften lassen sich in Sekunden auseinanderbauen – dann erhält man zwei Pfannen für die herkömmliche Verwendung. Zerlegt fällt übrigens auch das Spülen leichter. Neben der Ausführung mit festen Griffen gibt es auch noch eine mit abnehmbaren Griffen – damit benötigt das Kochutensil noch weniger Stauraum.

Kann überraschend vielseitig eingesetzt werden. Denn die teflonbeschichtete Sandwichform kann nicht nur für Sandwiches benutzt werden, sondern ersetzt auch die kleine Pfanne an Bord. Durch die formgenaue Einlage aus leichtem Kunststoff kann das Besteck für die Zubereitung des Essens gleich platzsparend im Inneren des Toasters transportiert werden.

Kann nicht über dem Lagerfeuer und auch nicht auf Induktionskochplatten verwendet werden.

Petromax Sandwicheisen fürs Lagerfeuer

Tibor Kovacs-Vas Die Zeit entscheidet alles. Zu lang, zu dunkel.

Ist Waffeleisen und Sandwichform aus Gusseisen, die zwar nicht in die Spülmaschine, dafür aber ins Feuer dürfen.

Waffeleisen und Sandwichform aus Gusseisen, die zwar nicht in die Spülmaschine, dafür aber ins Feuer dürfen. Für ein bisschen Abwechslung im Speiseplan. Camping muss ja nicht zwingend Verzicht bedeuten.

ein bisschen Abwechslung im Speiseplan. Camping muss ja nicht zwingend Verzicht bedeuten. Preis : ab 32,99–44,99 Euro

: ab 32,99–44,99 Euro Kaufen: Petromax Sandwicheisen hier kaufen. Der Link bringt Sie direkt zu Amazon. Kann: Leicht in der Bedienung sind Waffeleisen und Sandwichmaker von Petromax auf jeden Fall. Sicherung am Griff lösen, aufklappen, befüllen und zuklappen. Dank Gusseisen sind die Küchenhelfer für Unterwegs vollkommen feuerfest, sodass man sie auch in die Glut legen kann.

Zum Reinigen lassen sich die zwei Hälften auseinanderbauen – doch selbst so ist das Saubermachen äußerst mühsam. Ist da mal etwas eingebrannt – und das geschieht ziemlich schnell – klappt das Spülen unter Lagerfeuerbedingungen gar nicht. Einweichen oder Auskratzen mit einem Schraubenzieher leistet Abhilfe. Suboptimal.

Kann nicht: Schwer sind die Helferlein von Petromax leider auch. Mehr als ein Kilo wiegen sie einzeln, das Waffeleisen mit Gestell bringt sicher sogar das Doppelte auf die Waage. Dadurch könnten sie in einem gut gefüllten Rucksack oder bei einem voll beladenen Fahrzeug jenes überschüssiges Gewicht bedeuten, auf man das verzichten möchte.

Gastroback Bake & Grill

Gastroback Bake & Grill Eine gute Ergänzung zu den meist backofenlosen Küchen in Reisemobilen – sofern der Stauraum den Platz für das Gerät hergibt.

Ist ein kompakter 1.500 Watt starker Ofen mit Grillfunktion. Die Stromversorgung des Gastroback Bake & Grill erfolgt über einen 230-Volt-Anschluss.

ein kompakter 1.500 Watt starker Ofen mit Grillfunktion. Die Stromversorgung des Gastroback Bake & Grill erfolgt über einen 230-Volt-Anschluss. Für alle CamperInnen, die auch im Urlaub nicht auf den selbstgebackenen Kuchen oder die feine, handbelegte Pizza verzichten möchten.

alle CamperInnen, die auch im Urlaub nicht auf den selbstgebackenen Kuchen oder die feine, handbelegte Pizza verzichten möchten. Preis : inklusive Backblech, Rost, Pizzastein und Grillspieß ab 145,99 Euro

: inklusive Backblech, Rost, Pizzastein und Grillspieß ab 145,99 Euro Kaufen: Hier direkt bei Amazon bestellen. Kann: mit hervorragenden Backergebnissen punkten. Die Donauwelle gelingt wie im heimischen Ofen. Der Hersteller weist darauf hin, dass die Gerichte etwa 30 Prozent schneller gar sind als zu Hause. Das bestätigt auch der Praxistest. Die Temperatur sollte etwas heruntergedreht und die Eieruhr im Blick behalten werden. Zumindest im Umluftbetrieb. Neben diesem bietet der mobile Ofen auch Ober- und Unterhitze und eine Grillfunktion. Für das rundum gebräunte Hähnchen gehört ein Spieß zum Lieferumfang, für die krosse Pizza ist ein Pizzastein dabei. Bedient wird der Ofen über ein Touch-Display. Einstellen lassen sich neben den Funktionen und der Temperatur auch neun voreingestellte Programme wie etwa Auftauen, Toast und Grill.

Kann nicht: in Reisemobilen mit kleinen Küchen eingesetzt werden. Immerhin misst der Gastroback Bake & Grill 48 x 34 x 30 Zentimeter. Sein Gewicht beträgt 8,2 Kilo. Mit 1.500 Watt Leistung ist er in den meisten Fällen auch nur mit Netzanschluss betreibbar.

Ozonos AC-I aktiver Luftreiniger

P. Heise Üble Gerüche kann der Luftreiniger beseitigen.

Ist ein Luftreiniger, der mit aktivem Sauerstoff (Ozon) und UV-Licht Gerüche beseitigt und die Raumluft reinigt.

ein Luftreiniger, der mit aktivem Sauerstoff (Ozon) und UV-Licht Gerüche beseitigt und die Raumluft reinigt. Für wen eignet sich der Luftreiniger? Alle Camper, die gern mal Küche oder Toilette ihres Reisemobils nutzen und die entstehenden Gerüche schnell wieder loswerden wollen. Kann eine unbedenkliche, aber wirksame Menge Ozon mithilfe von einer UV-C-Leuchte (etwa 8.000 Betriebsstunden) herstellen, ohne dabei die geltenden Grenzwerte zu überschreiten (TÜV-zertifiziert). Damit hilft Ozonos laut Hersteller gegen Keime, Viren, Gerüche, Allergene, Bakterien, Aerosolfette und Schimmelsporen.

Alle Camper, die gern mal Küche oder Toilette ihres Reisemobils nutzen und die entstehenden Gerüche schnell wieder loswerden wollen. Kann eine unbedenkliche, aber wirksame Menge Ozon mithilfe von einer UV-C-Leuchte (etwa 8.000 Betriebsstunden) herstellen, ohne dabei die geltenden Grenzwerte zu überschreiten (TÜV-zertifiziert). Damit hilft Ozonos laut Hersteller gegen Keime, Viren, Gerüche, Allergene, Bakterien, Aerosolfette und Schimmelsporen. Kostet mit 1.099 Euro relativ viel. Die Limited Edition in Carbon-Optik ist nochmals 100 Euro teurer.

mit 1.099 Euro relativ viel. Die Limited Edition in Carbon-Optik ist nochmals 100 Euro teurer. Kaufen: Ozonos AC-I im Partnershop kaufen Im Praxisversuch haben wir das den Ozonos AC-I in zwei heimischen Küchen probiert, wo es Gerüche vom Kochen und Backen trotz der größeren Räume wirksam eliminierte und somit eine Dunstabzugshaube ersetzen könnte. In deutlich kompakteren Innenräumen von Reisemobilen gelingt die Luftreinigung mit dem AC-I noch schneller. Nachdem das Ozon die Luft gereinigt hat, macht sich ein leichter Ozongeruch bemerkbar, woraufhin das Gerät wieder abgeschaltet werden kann.

Kann nicht autark mit 12-Volt-Anschluss betrieben werden und ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Reagiert auf andere Fernbedienungssignale mit blinken des Hauptschalters.

Vinur kompakter Klappgrill

Alisa Bielicke Der Vinur-Klappgrill wird sehr heiß. Deshalb sollte der Grill immer auf einer feuerfesten Unterlage stehen.

Ist ein leichter, kompakter, zusammenklappbarer Grill aus Edelstahl mit Transporttasche.

ein leichter, kompakter, zusammenklappbarer Grill aus Edelstahl mit Transporttasche. Für die Zubereitung von Steaks, Fisch, Grillkäse und -gemüse vor dem Reisemobil oder unterwegs bei einem Picknick.

die Zubereitung von Steaks, Fisch, Grillkäse und -gemüse vor dem Reisemobil oder unterwegs bei einem Picknick. Preis: Kostet ab 109,75 Euro inklusive Kohleeinsatz, Grillzange, zwei Rosten und Tasche. Kann platzsparend im Fahrzeug verstaut werden. Hierzu lässt sich der 2,7 Kilogramm schwere Vinur Klappgrill auf ein Packmaß von 29,9 mal 21 mal 5,2 Zentimetern bringen. Als Verschluss im zusammengeklappten Zustand dient eine Edelstahlspange, die zugleich die Funktion einer Grillzange übernimmt. Beim Grillen wird der Vinur ordentlich heiß, wobei sich die Hitzeverteilung unter dem zweiteiligen Rost als sehr gleichmäßig erweist. Der Klappgrill ist spülmaschinengeeignet und lässt sich so nach dem Urlaub ohne großen Aufwand wieder gründlich reinigen.

Kann nicht auf brennbarem Untergrund benutzt werden. Der Grill wird sehr heiß. Da die Kohleschschale nur wenige Zentimeter über dem Boden liegt, können sich Laub und Gras darunter entzünden. Nach Rücksprache mit dem Hersteller arbeitet man wohl bereits an einer hitzebeständigen Unterlage. Zudem eignet sich die Verschlusspange nur bedingt als Grillzange, und beim Transport in der Tasche klappert der Grill ziemlich stark.

Rosenstein & Söhne 2-in-1-Kochplatte

Ingo Köcher Kochen auf der leistungsstarken Infrarotplatte geht schnell, beim Grillen entsteht kein Rauch, und die Reinigung ist in wenigen Minuten erledigt.

Ist ein Glaskeramikkochfeld mit Infrarot-Kochplatte und Grillaufsatz zum Anschluss an 230-Volt-Landstrom.

ein Glaskeramikkochfeld mit Infrarot-Kochplatte und Grillaufsatz zum Anschluss an 230-Volt-Landstrom. Für die Zubereitung von Eintopfgerichten, Steaks, Grillgemüse, Fisch und Grillkäse.

die Zubereitung von Eintopfgerichten, Steaks, Grillgemüse, Fisch und Grillkäse. Preis : 59,41 Euro.

: 59,41 Euro. Kaufen: Die Kochplatte von Rosenstein & Söhne hier bei Amazon kaufen. Kann als zusätzliche Kochplatte im Reisemobil, als Einzelkochstelle, besonders vor dem Reisemobil, sowie als Tischgrill genutzt werden. Die Rosenstein & Söhne 2-in-1-Kochplatte wird per Knopfdruck auf den achtstufigen Temperaturdrehregler an der Vorderseite ein- und ausgeschaltet. Auf höchster Stufe (8) bringt man einen Liter Wasser in weniger als sieben Minuten zum Kochen (Test im Freien, ohne Topfdeckel). Das Glaskeramikkochfeld hat einen Durchmesser von 22 Zentimetern und ist für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Zum Grillen steht ein 30 Zentimeter großer Grillaufsatz zur Verfügung. Die antihaftbeschichtete Platte ist am Rand mit Langlöchern versehen, über die das beim Grillen austretende Fett in eine darunter befindliche Auffangschale abfließt. Die heiße Grillplatte kann mit zwei Edelstahlgriffen von der Kochplatte gehoben werden. Auffangschale und Grillplatte sind spülmaschinengeeignet, die Kochplatte gegen Einbrennen geschützt. Der 2.000 Watt starke Infrarotkocher hat einen Durchmesser von 34 Zentimetern, ist zehn Zentimeter hoch und 3,2 Kilogramm schwer.

Kann nicht für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Speisen genutzt werden. Auch die parallele Nutzung von Infrarotkochfeld und Grillplatte ist nicht möglich. Um den Kocher am Tisch oder vor dem Fahrzeug zu nutzen, benötigt man ein Verlängerungskabel.

Light My Fire Multi-Gewürzstreuer

P. Heise Gummidichtungen an Deckel und Dosieröffnungen schützen vor Feuchtigkeit.

Ist ein Gewürzstreuer aus BPA-freiem (Bisphenol A) Bio-Kunststoff.

ein Gewürzstreuer aus BPA-freiem (Bisphenol A) Bio-Kunststoff. Für Transport, Lagerung und Dosierung von drei Gewürzen.

Transport, Lagerung und Dosierung von drei Gewürzen. Preis : ab 10,00 Euro

: ab 10,00 Euro Kaufen: Light my Fire im Partnershop kaufen. Kann drei einzelne Streuer etwa für Salz, Pfeffer und ein weiteres Gewürz ersetzen. Der Light My Fire Salt & Pepper Plus Bio ist ein wiederbefüllbarer, stoß- und spülmaschinenfester Gewürzstreuer mit drei Einzelkammern und Dosieröffnungen. Diese lassen sich luft- und wasserdicht mit einem direkt am Streuer befestigten Gummistopfen verschließen, von denen zwei mit "S" für Salz und "P" für Pfeffer gekennzeichnet sind. Befüllt wird der Light My Fire über den abnehmbaren Deckel.

Kann nicht für grobes Granulat (Knoblauch) oder Kräuter genutzt werden. Hierfür sind die Dosieröffnungen zu klein. Andererseits muss man bei der Dosierung beispielsweise von Pfeffer aufpassen, da die Öffnungen relativ groß sind. Außerdem: nur drei Gewürze – das ist selbst für die "kleine" Campingküche zu wenig.

Purvario Eck-Tellerregal

P. Heise Die Böden des Eckregals sichern große und kleine Teller.

Ist ein flexibles, 500 Gramm schweres Kunststoffregal mit zwei Böden von Purvario.

ein flexibles, 500 Gramm schweres Kunststoffregal mit zwei Böden von Purvario. Für eine optimale Nutzung des im Küchenschrank vorhandenen Platzangebots bis in die Ecken und zur Sicherung von Tellern während der Fahrt.

eine optimale Nutzung des im Küchenschrank vorhandenen Platzangebots bis in die Ecken und zur Sicherung von Tellern während der Fahrt. Preis : 19,95 Euro.

: 19,95 Euro. Kaufen: Purvario Regal im Partnershop bestellen. Kann eingesetzt werden, um Teller übereinandergestapelt, platzsparend zu lagern. Das Herausrutschen eingeräumter flacher und tiefer Teller wird im Purvario Eck-Tellerregal zum einen durch die nach hinten geneigten Böden, zum anderen mittels einer Rüttelkante an der Bodenvorderseite verhindert. Der Eck-Tellerhalter ist 15 Zentimeter hoch, 23,5 Zentimeter breit und tief. Die sechs Kunststoffteile werden einfach zusammengesteckt. Dies ist in weniger als einer Minute erledigt.

Kann nicht ohne Verschraubung (Bohrlöcher sind an den Seitenteilen bereits angezeichnet) während der Fahrt genutzt werden, da das gesamte Regal sonst verrutschen kann. Klappern beugt man vor, indem man vor dem Verschrauben an der Wand eine Gummimatte auf den Schrankboden legt.

Qool Box stromlose Kühlung

Redaktion Die Qool Boxen gibt es mit 27 und 43 Liter Fassungsvermögen.

Ist eine mit Kühlakkus betriebene Isolierbox. Deckt Temperaturen von –25 °C bis +25 °C ab.

eine mit Kühlakkus betriebene Isolierbox. Deckt Temperaturen von –25 °C bis +25 °C ab. Für Lebensmittel, Speisen und Getränke, die kühl oder auch warm gehalten werden sollen.

Lebensmittel, Speisen und Getränke, die kühl oder auch warm gehalten werden sollen. Preis : ab 400 Euro

: ab 400 Euro Kaufen: Qool Box im Partnershop kaufen Kann im Reisemobil als zusätzliche Kühlhaltemöglichkeit genutzt werden. Der 43-Liter-Innenraum misst 38 mal 38 mal 30 Zentimeter (außen 52 x 52 x 41 cm). Einklappbare Griffe an den Seiten erleichtern den Transport der Qool Box, die bis zu 70 Kilogramm Kühlgut aufnehmen kann. Die gewünschten Temperaturen erreicht man durch Einlegen vorgekühlter Kühlakkus (an Seiten, Boden, Deckel).

Im Praxistest starteten wir mit im Kühlschrank 48 Stunden lang gekühlten Akkus bei 22 °C Raumtemperatur mit 2,6 °C in der Box. Nach 24 Stunden stieg die Innentemperatur auf 7,2 °C, nach zwei Tagen auf 10,5 °C, nach vier Tagen auf 16,3 °C. Empfehlung des Herstellers: Die Kühlakkus mehrere Tage im Gefrierfach herunterkühlen und dann in die Box legen. So bleibt der Inhalt noch länger frisch.