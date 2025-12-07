Interview: Wie CamperClean zum Vollausstatter für digitale Campingplätze wurde

Kein Camper und keine Camperin leert gerne die Toilettenkassette aus. Etwas weniger schlimm aber trotzdem frustrierend sind alte Bezahlautomaten und Duschen die im schlimmsten Fall nur mit Münzen oder Wertmarken gefüttert werden können. Diese Relikte aus der Vergangenheit will CamperClean von Stell- und Campingplätzen verbannen. Das Unternehmen stellt zahlreiche Produkte für Campingplatzbetreiber her.

So erledigt die patentierte Reinigungs- und Entsorgungsstation für Kassettentoiletten die unliebsame Arbeit ganz automatisch und mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln. Moderne Automaten und Schranken mit Kennzeichenerkennung verbessern den Check-In und Check-Out, für Sanitäreinrichtungen gibt es RFID-Systeme die statt Münzen die Zahlung per aufladbarer Karte ermöglichen. Ganze Sanitärmodule bietet die Firma auch.

In Deutschland oder Skandinavien ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Campenden bereits mit der neuen Ausstattung in Kontakt gekommen sind, doch auch in anderen Ländern modernisiert CamperClean die Platzausstattung und verbessert das CCampingerlebnis Woher kam diese Idee? Wie viele Entsorgungsstationen sind überhaupt im Betrieb? Was hält die Zukunft bereit? Wir haben dazu die beiden Gründer Ralf und Peter Tebartz befragt:

Wie ist die Idee einer vollautomatischen Entsorgungsstation für WC-Kassetten entstanden, und wie aufwendig war die Entwicklung? "Die Idee entstand, als ich das erste Mal gecampt habe. Ich konnte nicht verstehen, dass ich trotz eines hochwertigen Freizeitfahrzeugs den Weg zur – nicht sehr hygienischen – Sanitärentsorgung gehen musste. Das wollte ich mit meinem Verständnis für Komfort und Umweltbewusstsein ändern. Letztendlich haben wir, mein Bruder Peter, mein Partner Mark Butterweck und ich, dann knapp vier Jahre an der Entwicklung der Camper-Clean-Station getüftelt."

Wie viele Reinigungsautomaten für Toilettenkassetten sind bisher aufgestellt worden? Gibt es bestimmte Länder oder Regionen, in denen sie besonders oft zu finden sind? "Mittlerweile sind circa 700 Camper-Clean-Stationen europaweit in Betrieb. Vorrangig in Deutschland, aber auch verstärkt in Skandinavien und den mediterranen Destinationen, sogar auf Teneriffa und Lanzarote."

Findet man die automatische Entsorgungsstation von Camper-Clean eher auf Campingplätzen oder auf Wohnmobil-Stellplätzen? "Das ist bunt gemischt. Ich schätze die Stationen sind zu 60 Prozent auf Campingplätzen und zu 40 Prozent auf Wohnmobil-Stellplätzen vertreten."

Funktioniert die automatisierte Reinigung bei allen Kassettentypen, die auf dem Markt sind? "Ja, abgesehen von ein paar Exoten sowie tragbaren Porta Potti, können die Stationen alle gängigen Mobil-Kassetten von fest eingebauten Toiletten reinigen."

Nach der Reinigung wird automatisch ein Sanitärmittel eingefüllt. Viele Camper schwören jedoch auf bestimmte Marken. Ist eine Auswahl des Mittels oder eine Reinigung ohne Befüllung möglich? "Das Befüllen mit Sanitärzusatz ist ein automatisierter Vorgang im Rahmen der Reinigung. Wir haben uns bewusst entschieden, nur umweltfreundliche Zusätze zu verwenden und keine Chemie zu nutzen, auch um das Image des Campings zu verbessern."

Mit welchen Kosten müssen Camper rechnen, wenn sie ihre Toilettenkassette in einer Camper-Clean-Station entsorgen wollen? "Die Stationen gehören immer dem Campingplatz-Besitzer oder dem Wohnmobil-Stellplatz-Betreiber. Er bestimmt den Preis, wir haben keinen Einfluss auf die Kosten. Laut unserer Erfahrung beträgt der Preis für die Reinigung inklusive Sanitärzusatz in der Regel zwischen null und drei Euro."