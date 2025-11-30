VW Tayron 2.0 TDI 4Motion im Zugwagentest: Gibt es einen Haken am Top-SUV?

Der VW Tayron basiert auf dem Tiguan und dessen großer Antriebspalette, ist aber 25,3 cm länger, hat 11,4 cm mehr Radstand – er ersetzt damit den Tiguan Allspace. Bei Interieur und Licht kombiniert VW Elemente von Tiguan und Touareg, weshalb der Tayron gediegen und solide eingerichtet ist und HD-Matrix-Scheinwerfer besitzt, die das Licht nicht nur schwenken, bündeln und abschatten, sondern in Engstellen leuchtende Fahrspuren auf die Straße projizieren.

Kostet nur 495 Euro extra – fast bescheiden angesichts des allgemeinen Preisniveaus: Als Allrad-Diesel mit 193 PS kostet der Tayron mindestens 53.840 Euro, als Elegance 58.785 Euro und als weniger empfehlenswerte, weil schlechter ausgestattete und weniger variable R-Line 59.480 Euro. Der Testwagen rollt als R-Line mit 7-Sitzer-Paket an, das 950 Euro und 35 L Kofferraumvolumen kostet, aber 100 kg mehr Anhängelast bringt. Mit 2,5 Tonnen ist der TDI 4motion sehr gut aufgestellt. Auch die Zuladung von 556 kg mit abgezogenen 100 kg Stützlast kann sich sehen lassen.

Das adaptive Fahrwerk brilliert mit und ohne Anhänger und trotz Options-20-Zöllern mit hohem Komfort und noch besserer Fahrstabilität als der Tiguan – ein Verdienst der mit steiferen Buchsen, gedrehter Dämpfer-Hydraulik und eigenen Software-Kennlinien auf höhere Zuladung abgestimmten Hinterachse plus längerer Radstand. Trotzdem ist der Tayron behände und agil geblieben.

Was hat der VW Tayron noch zu bieten? Die Assistenzsysteme machen auch mit Caravan ihren Job und eine gute Figur. Der Spurhalter funktioniert feinfühlig, ebenso der Abstandsregeltempomat. Im hohen Preis für die schwenkbare, unlackierte Anhängerkupplung inbegriffen ist der Rangierassistent Trailer-Assist, der beim Rückwärtsfahren mit Anhänger auf Wunsch das Lenken übernimmt. Selbst für Routiniers nützlich ist die Möglichkeit, das Gespann auf Knopfdruck wieder gerade auszurichten.

Über den Antrieb muss man kaum Worte verlieren. Der Zweiliter-TDI ist eine kräftige und sparsame, gut gedämmte Maschine, die gut mit dem nass laufenden Doppelkupplungsgetriebe harmoniert, aber, auch das ist bekannt, beim Start aus dem Stand recht lange zaudert. Die Hinterachse wird situativ und schnell am Vortrieb beteiligt.

Mega Platzangebot

Andreas Becker Im Leben als Zugwagen wird hier wohl eher Gepäck mitreisen.



Das Platzangebot an Bord ist fast verschwenderisch. 850 L Kofferraum (5-Sitzer: 885 L) unter dem Laderollo sind mächtig. Durch Vorrücken der neigungsvariablen und dreiteilig klappbaren Rückbank kann der Laderaum feinstufig bis zu einem Maximalvolumen von 1.950 L variiert werden. Beim R-Line nicht möglich ist das Flachstellen der Beifahrersitzlehne, was eine Ladelänge von fast drei Metern ergäbe. Die zweite Reihe ist im VW Tayron keine zweite Klasse: Die Rückbank ist haltstark und dennoch bequem, vorn sitzt man auf vielfach verstell- und klimatisierbaren Massagesesseln nicht minder komfortabel. Nur ganz hinten auf den Klappsitzen reisen nur Kinder kommod.

Der VW Tayron im Überblick Ausführung: R-Line 7-Sitzer, 142 kW (193 PS)

R-Line 7-Sitzer, 142 kW (193 PS) Antrieb: Permanenter Allradantrieb, 7-Gang- Doppelkupplungs-Getriebe (DSG)

Permanenter Allradantrieb, 7-Gang- Doppelkupplungs-Getriebe (DSG) Grund-/Testwagenpreis: 59.480/68.845 Euro

59.480/68.845 Euro Anhängelast Baureihe: 1.800 bis 2.500 kg Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm 3 , max. Drehmoment 400 Nm von 1.750–3.250/min. Abgasnorm: EU 6e. Tankvolumen: 58 L, AdBlue: 19,5 L

Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm , max. Drehmoment 400 Nm von 1.750–3.250/min. Abgasnorm: EU 6e. Tankvolumen: 58 L, AdBlue: 19,5 L Fahrleistungen (solo): Beschl. 0-100 km/h 8,1s ; Höchstgeschw. 221 km/h

Beschl. 0-100 km/h 8,1s ; Höchstgeschw. 221 km/h Testverbrauch: (Liter/100 km) ; solo/Gespann. 6,8/12,1 ; Norm WLTP komb. 6,2 Kräftiger, gut gedämmter Diesel mit geringem Solo- und angemessenem Gespannverbrauch. Komfortables und spursicheres Fahrwerk, sehr gute Traktion. Funktionsfähige Assistenten auch im Gespannbetrieb.

DSG-typische Gedenksekunde beim Anfahren.

Kofferraum, Variabilität und Sitze Kofferraumvolumen: min. 850/max. 1.950 Liter. Verschiebbare Rücksitze mit Lehnenfernentriegelung und Neigungsverstellung; 40:20:40 geteilt umklappbar. Versenkbare Einzelsitze in der dritten Reihe. Sehr variabler Innen- und Laderaum mit großem Kofferraumvolumen. Gute Ladungssicherungssysteme. Viel Platz für Mitfahrer in Reihe eins und zwei.

Beifahrersitzlehne bei R-Line nicht umklappbar.

Andreas Becker Der Tayron bietet sehr bequeme Vordersitze und eine bestens konturierte Rückbank.



Gewichte und Abmessungen Gewichte: Leergewicht gewogen./zul. Gesamtgewicht: 1.894/2.550 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 kg): 556 kg. Anhängelast (8 %/12 %): 2.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: –

Leergewicht gewogen./zul. Gesamtgewicht: 1.894/2.550 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 kg): 556 kg. Anhängelast (8 %/12 %): 2.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: – Maße: Länge/Breite m./o. Außenspiegel/Höhe: 479,2/186,6/215,1/166,6 cm, Radstand: 279,0 cm Hohe Anhänge- und Stützlast, viel Zuladung, Tempo-100-Zulassung in Papieren eingetragen. Auch günstigere Motorisierungen mit über 2.000 kg Anhängelast.

Höhere Anhängelast und Zuladung nur mit teurem 7-Sitzer-Paket.

Anhängerkupplung und Elektrik Preis: 1.260 Euro

1.260 Euro Einbau: werksseitig

werksseitig System: teilelektr. schwenkend

teilelektr. schwenkend Höhe Kugelkopf: 44 cm

Andreas Becker Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast von 100 kg.

