Neuer Tiguan im Zugwagentest: Starkes Zugfahrzeug für den Familienurlaub mit Wohnwagen

Die dritte Generation des Wolfsburger Bestsellers soll mit neuen Motoren, komplett umgestaltetem Interieur und neuer Fahrwerkstechnik den Spitzenplatz im Segment der kompakten SUV verteidigen. Hinsichtlich der Dimensionen belässt es Volkswagen bei einem moderaten Längenplus von drei Zentimetern. Trotzdem bietet der viereinhalb Meter lange Tiguan vorn wie hinten sehr großzügige Platzverhältnisse und einen mindestens 652 Liter fassenden Gepäckraum.

Gut geeignet für den Familienurlaub Beste Voraussetzungen als Familien- und Urlaubswagen. Auch mit dem Caravan am Haken? Zum Test rollt der große Diesel mit 150 kW (193 PS), den VW stets mit Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsbetriebe kombiniert. Stattliche 2.300 Kilogramm darf der SUV in dieser Konfiguration ziehen. Für die Testfahrt bleibt es aus Gründen der Vergleichbarkeit bei unserem auf zwei Tonnen beladenen Normtrailer. Zudem sind wir mit dem Tiguan und einem Bürstner Averso im Schlepp auf einen Wochenendtrip gefahren.

Dabei überzeugte das SUV mit kleineren Abstrichen fast durchweg. Dank Allradantrieb ist mangelnde Traktion ein Fremdwort. Lediglich auf regennasser Fahrbahn und mit vollem Gaseinsatz ließ sich ein kurzzeitiges Durchdrehen der Vorderräder provozieren. Wer es behutsamer angehen lässt, vermeidet zudem das mitunter unharmonische Zusammenspiel von Motor und Getriebe. Erst braucht der Tiguan eine Gedenksekunde, um dann umso brachialer voranzustürmen – eine bekannte Eigenheit des DSG-Getriebes.

Vollautomatische Unterstützung und anpassbares Fahrwerk Viel wichtiger im Anhängerbetrieb: Die Assistenzsysteme machen weiterhin ihre Arbeit, der Tiguan hält den Abstand zum Vorausfahrenden, bleibt selbstständig in der Spur und erkennt auch anhängerspezifische Tempolimits gut.

Andreas Becker Außenansicht des VW Tiguan.

Die um die Mittellage recht spitz ansprechende Lenkung erfordert aber eine ruhige Hand, damit das Gespann auch bei höherem Tempo frei von Aufschaukel-Tendenzen bleibt. Unterstützen lässt sich die Fahrstabilität mit dem fein abgestimmten adaptiven Fahrwerk, DCC pro genannt. Die Spreizung der neuen Zweiventildämpfer von Komfort bis Sport in 15 Stufen ist beeindruckend. Während der Tiguan im Komfort-Modus maximal sanft, aber etwas schaukelig über die Unbilden der Straße gleitet, trägt der Sport-Modus gerade mit Anhänger zu einem spürbar stabileren Fahrverhalten bei – zumindest wenn es mal nicht stur geradeaus geht. Der Komfort stimmt trotzdem.

Intuitive Bedienung im Cockpit

Andreas Becker Neu gestaltetes Interieur mit großem Navibildschirm und praktischem Dreh-Drück-Steller.

Die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Gut gefällt der große Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole. Die Lautstärke des Infotainments steuert man hier intuitiver als über die Lenkrad-Tasten. Zudem genügt ein Druck auf den Dreh-Drück-Steller, um statt der Lautstärke die Fahrmodi (Komfort bis Sport) zu verstellen. Der Verbrauch auf unserer Standard-Testrunde betrug exakt zwölf Liter Diesel je 100 Kilometer – nicht wenig, aber im Rahmen.

Ein paar Kritikpunkte: Die Auflösung der Rückfahrkamera ist unzureichend. In dieser Preisklasse müsste das Bild schärfer sein. Und: Die Start-Stopp-Einrichtung kappt die Stromversorgung zum Anhänger – soll der Kühlschrank im Caravan ohne Unterbrechung laufen, darf man nicht vergessen, Start-Stopp auszuschalten.

Andreas Becker Kamera mit Zoom auf den Kugelkopf, aber mäßiger Auflösung.

Zum Komfort auf langen Strecken tragen die sehr bequemen Leder-Ergoactiv-Sitze inklusive Massagefunktion und Klimatisierung des Testwagens bei. Gut investierte 2.380 Euro.

Womit wir bei den Preisen wären. Hier müssen Tiguan-Fans tapfer sein. Denn nur bei absoluter Enthaltsamkeit beim Durchgehen der Aufpreisliste bleiben die Kosten in halbwegs erträglichem Rahmen. Den 193-PS-Diesel mit Allrad gibt’s ab 51.245 Euro, mit R-Line-Ausstattung ab 57.660 Euro. Testwagen: rund 70.000 Euro.

Fahrzeugdaten Ausführung: R-Line 2.0 TDI, 142 kW (193 PS)

R-Line 2.0 TDI, 142 kW (193 PS) Antrieb: Permanenter Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungs-Getriebe

Permanenter Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungs-Getriebe Grund-/Testwagenpreis: 57.660/70.175 Euro

57.660/70.175 Euro Anhängelast Baureihe: 1.600 bis 2.300 kg Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm3, max. Drehmoment 400 Nm von 1.750–3.250/min

Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm3, max. Drehmoment 400 Nm von 1.750–3.250/min Abgasnorm: EU 6e

EU 6e Tankvolumen: 58 L

58 L AdBlue: 19,5 L Fahrleistungen Beschl. 0–100 km/h: 7,7 s

7,7 s Höchstgeschw.: 220 km/h Testverbrauch Liter/100 km solo/Gespann: 6,7/12,0

6,7/12,0 Norm WLTP komb.: 6,3–6,7 Kräftiger, durchzugsstarker, sparsamer und gut gedämmter Diesel. Gut abgestuftes Getriebe. Sehr gute Traktion. Fahrkomfort und Fahrsicherheit auf sehr hohem Niveau.

Auch beim Top-Diesel mitunter verzögertes Ansprechen aus dem Stand, besonders deutlich spürbar mit schwerem Caravan am Haken. Langes Rangieren am Berg mag das DSG-Getriebe nicht.

Kofferraum, Variabilität und Sitze Kofferraumvolumen: min. 652/max. 1.650 Liter

min. 652/max. 1.650 Liter Rückbank mit Lehnenfernentriegelung, dreiteilig umklappbar Großer Kofferraum. Flexibel erweiterbar mit dreiteilig klappbarer Rückbank. Sehr bequeme Leder-Ergoactiv-Sitze mit top Langstrecken-Komfort. Viel Platz auf komfortabler Rückbank.

Die bequemen Ergoactiv-Sitze sind eine teure Option.

Andreas Becker Der Kofferraum fasst mindestens 652 Liter und ist einfach erweiterbar.

Gewichte und Abmessungen Gewichte

Leergewicht gem./zul.

gem./zul. Gesamtgewicht: 1.787/2.330 kg

1.787/2.330 kg Zuladung abgezogen Stützlast (100 kg): 443 kg

443 kg Anhängelast (8 %/12 %): 2.300/ 2.300 kg Maße Länge/Breite m./o. Außenspiegel/Höhe: 4.539/2.140/1.859/1.656 mm

4.539/2.140/1.859/1.656 mm Radstand: 2.680 mm Hohe Zuladung. Mit Top-Diesel großzügige Anhängelast. Hohe Stützlast.

Basisbenziner (Mild-Hybrid) mit nur 1600 kg Anhängelast.

Anhängekupplung und Elektrik Anhängekupplung

Preis: 1.260 Euro mit Trailer Assist

1.260 Euro mit Trailer Assist Einbau: werksseitig

werksseitig System: teilelektr. schwenkend

teilelektr. schwenkend Höhe Kugelkopf: 50 cm

50 cm Stützlast: 100 kg

Andreas Becker Teilelektrisch schwenkbarer Kugelkopf für 1260 Euro inkl. Trailer Assist.

Elektrische Versorgung

Dauerplus: ✔

✔ Plus über Zündung: ✔ Blinkerausfallerkennung