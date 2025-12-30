Sportliche Zugfahrzeuge mit hoher Anhängelast zum Träumen: Wenn nur der Preis nicht wäre

Haben Sie bei der Fahrt in den Urlaub auch schon mal davon geträumt, Ihren 150-PS-Diesel gegen ein potenteres Zugfahrzeug zu tauschen? Zugegeben, angesichts sechsstelliger Preise für solche Autos dürfte dieses Gedankenspiel, für die meisten von uns schnell beendet sein. Häufig würde der Tausch aber auch schlicht daran scheitern, dass das Traumauto viel zu wenig Anhängelast bietet – der Wohnwagen müsste zu Hause bleiben.

Doch es gibt sie, die leistungsstarken, pfeilschnellen, aufregend designten Will-ich-haben-Autos, die mühelos auch schwere Wohnwagen ziehen. Keine Sportwagen oder Roadster, das ist klar – aber damit der Traum nicht gänzlich unrealistisch wird, soll die Familie ja auch noch Platz finden im Auto. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl besonders sportlicher Limousinen, Kombis und SUVs, die Ihren Wohnwagen in den Urlaub ziehen (könnten).

Aston Martin DBX S

Hersteller Aston Martin DBX S – 727 PS – 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 2.700 kg Anhängelast – ab 258.000 Euro.



Leistung: 535 kW/727 PS

Anhängelast: 2.700 kg

Preis: ab 258.000 Euro Die schärfste Version des britischen SUV trägt den Zusatz S und wird von einem Vierliter-Turbo-V8 mit satten 727 PS befeuert. Den Sprint von null auf hundert absolviert der Aston Martin in 3,3 Sekunden, der Vortrieb endet erst bei 310 km/h. Mit Wohnwagen – bis zu 2,7 Tonnen darf der DBX S an den Haken nehmen – geht’s etwas weniger stürmisch voran.

Audi RS Q8 Performance

Hersteller Audi RS Q8 Performance – 640 PS – 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 3.500 kg Anhängelast – ab 158.200 Euro.



Leistung: 471 kW/640 PS

Anhängelast: 3.500 kg

Preis: ab 158.200 Euro Audis Performance-SUV könnte sich mit dem Aston Martin DBX S ein packendes Duell liefern. Bei Leistung (maximal 640 PS) und Beschleunigung (3,6 Sekunden auf 100 km/h) hält der V8-Turbo des Q8 nicht ganz mit, dafür darf der Audi bis zu 3,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen – mehr geht nicht. Im Vergleich zum DBX S geht der Q8 zudem fast als Schnäppchen durch.

BMW M5

Hersteller BMW M5 Limousine – 727 PS – 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 2.000 kg Anhängelast – ab 144.400 Euro.



Leistung: 535 kW/727 PS

Anhängelast: 2.000 kg

Preis: ab 144.400 Euro Bloß kein SUV? Dann dürfte die Power-Limousine M5 von BMW Ihren Geschmack treffen. Die neueste Generation rollt als Plug-in-Hybrid an den Start, mit einer Systemleistung von mehr als 700 PS. In 3,5 Sekunden geht’s auf Tempo 100. Im Alltag schafft der M5 bis zu 70 Kilometer rein elektrisch. Bis zu zwei Tonnen schwere Caravans dürfen mit auf die Reise. Übrigens: Den M5 gibt’s auch als Kombi Touring.

Maserati Grecale Trofeo

AH Maserati Grecale Trofeo – 530 PS – 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 2.500 kg Anhängelast – ab 125.353 Euro.



Leistung: 390 kW/530 PS

Anhängelast: 2.500 kg

Preis: ab 125.353 Euro Okay, das nächste SUV. Aber was für eins: Der Maserati Grecale duckt sich förmlich auf die Straße, bereit zum Angriff. Als Topversion Trofeo mit 530-PS-V6-Turbo reichen dem schönen Italiener 3,8 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100. Topspeed: 285 km/h. An den Haken dürfen bis zu 2,5 Tonnen – das reicht selbst für viele Tandemachser-Wohnwagen.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid T-Modell

ams Mercedes-AMG E 53 T-Modell – 449 + 163 PS – 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 2.100 kg Anhängelast – ab 110.741 Euro.



Leistung: 330 + 120 kW/449 + 163 PS

Anhängelast: 2.100 kg

Preis: ab 110.741 Euro Wie der Konkurrent aus München geht auch die Performance-Version der Mercedes E-Klasse als Plug-in-Hybrid an den Start. So stehen bei dem rasanten Sport-Kombi 449 Verbrenner-PS und bis zu 163 Elektro-Pferde bereit. 4,2 Sekunden genügen für den Sprint auf 100 km/h. Rein elektrisch fährt der AMG-E fast 100 Kilometer weit, Wohnwagen dürfen bis zu 2,1 Tonnen wiegen. Gute Kombination, oder?

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé

Hersteller Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé – 739 PS – 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 3.000 kg Anhängelast – ab 191.200 Euro.



Leistung: 544 kW/739 PS

Anhängelast: 3.000 kg

Preis: ab 191.200 Euro Ein Porsche darf bei einer Traumauto-Übersicht natürlich nicht fehlen. Da die Sportwagen aus Zuffenhausen den Anhängerbetrieb verweigern, geht hier die Coupé-Version des SUV Cayenne ins Rennen. Als Turbo E-Hybrid stehen 739 PS Systemleistung zur Verfügung – genug für 3,7 Sekunden für den Standard-Sprint und 295 km/h Topspeed. Anhängelast: satte drei Tonnen. Ohne Anhänger fährt dieser Cayenne knapp 80 Kilometer rein elektrisch.