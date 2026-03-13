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Zugfahrzeug

Warum können das nur BMW und Mercedes? Niedriger Verbrauch mit Wohnwagen am Haken

Pkw mit weniger als 11 L Verbrauch mit Wohnwagen
Das sind die sparsamsten Zugwagen

vom Campingprofi seit 1959

Diese fünf Autos haben im Test mit Wohnwagen weniger als elf Liter Diesel pro 100 Kilometer verbraucht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.03.2026
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Mercedes-Benz E-Klasse T 300de 4matic (2024)
Foto: Andreas Becker

Die Preise an den Tankstellen sind wegen des Kriegs im Nahen Osten massiv gestiegen. Ein Ende der hohen Preise für Diesel und Benzin ist vorerst nicht in Sicht. Pro Liter werden an der Zapfsäule teils deutlich mehr als zwei Euro aufgerufen.

Das trifft auch Urlauber mit dem Wohnwagen heftig, denn mit dem Anhänger am Haken steigt der Verbrauch des Autos stark an. Klar, im Vorteil ist, wer ein sparsames Zugfahrzeug wählt – nicht nur, wenn das Auto solo unterwegs ist, sondern vor allem auch beim Gespannfahren.

Verbrauch unter 11 Liter

CARAVANING testet jedes Jahr zahlreiche Autos auf ihre Eignung als Zugfahrzeug und ermittelt dabei auch den Verbrauch mit Wohnwagen. Nur fünf Fahrzeuge blieben in den vergangenen zwei Jahren unter elf Liter je 100 Kilometer....