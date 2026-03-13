Warum können das nur BMW und Mercedes? Niedriger Verbrauch mit Wohnwagen am Haken

Die Preise an den Tankstellen sind wegen des Kriegs im Nahen Osten massiv gestiegen. Ein Ende der hohen Preise für Diesel und Benzin ist vorerst nicht in Sicht. Pro Liter werden an der Zapfsäule teils deutlich mehr als zwei Euro aufgerufen.

Das trifft auch Urlauber mit dem Wohnwagen heftig, denn mit dem Anhänger am Haken steigt der Verbrauch des Autos stark an. Klar, im Vorteil ist, wer ein sparsames Zugfahrzeug wählt – nicht nur, wenn das Auto solo unterwegs ist, sondern vor allem auch beim Gespannfahren.