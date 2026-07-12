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Zuverlässig und elegant: der Zugwagen Volvo V60 Plug-in-hybrid im Test

Volvo V60 T8 AWD im Zugwagentest
Eleganter und zuverlässiger Kombi

vom Campingprofi seit 1959

Als Plug-In-Hybrid hat der Volvo V60 reichlich Leistung und zwei Tonnen Anhängelast. Ist er ein überzeugender Zugwagen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.07.2026
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Volvo, Volvo V60, Zugwagen, Plug-In-Hybrid, Vorderseite, Front
Foto: Andreas Becker

Den Diesel hat Volvo aussortiert, doch Kombis finden sich nach wie vor im Programm der schwedischen Marke – mit dem V60 sogar ein relativ kompaktes Modell, im Vergleich zu überbreiten SUV heutiger Tage fast eine Wohltat.

Antriebsseitig setzt Volvo beim V60 voll auf Hybrid-Benziner – entweder mild oder mit Stecker als Plug-in. Unser Testwagen ist noch ein T8 mit 455 PS Systemleistung, von dem noch einige Fahrzeuge bei den Händlern stehen. Wer neu konfigurieren will, bekommt inzwischen den T6 mit "nur" 335 PS Systemleistung, aber etwas stärkerer E-Maschine.

Die E-Maschine im Plug-In-Hybrid

Diese leistet im getesteten T8 107 kW (145 PS) und sitzt an der Hinterachse. Vorn werkelt ein Zweiliter-Turbobenziner mit 228 kW. Das Zusammenspiel der beiden ...