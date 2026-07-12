Zuverlässig und elegant: der Zugwagen Volvo V60 Plug-in-hybrid im Test

Den Diesel hat Volvo aussortiert, doch Kombis finden sich nach wie vor im Programm der schwedischen Marke – mit dem V60 sogar ein relativ kompaktes Modell, im Vergleich zu überbreiten SUV heutiger Tage fast eine Wohltat.

Antriebsseitig setzt Volvo beim V60 voll auf Hybrid-Benziner – entweder mild oder mit Stecker als Plug-in. Unser Testwagen ist noch ein T8 mit 455 PS Systemleistung, von dem noch einige Fahrzeuge bei den Händlern stehen. Wer neu konfigurieren will, bekommt inzwischen den T6 mit "nur" 335 PS Systemleistung, aber etwas stärkerer E-Maschine.