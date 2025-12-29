Günstige Elektroautos für den Campingurlaub: Tesla, Volvo, Xpeng und Co.

Die zunehmende Verbreitung von Elektroautos stellt viele Wohnwagenfahrerinnen und -fahrer vor Herausforderungen. Denn viele E-Autos bieten nur eine sehr überschaubare Anhängelast – zu wenig selbst für mittelgroße Familiencaravans.

Ein weiteres Problem: Die Reichweite der Elektro-Pkw sinkt im Gespann-Betrieb drastisch. Immerhin: Bei vielen E-Autos ist der Akku inzwischen so groß, dass auch mit Wohnwagen 200 bis 250 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp drin sind.

Die gute Nachricht: Die Zahl von Elektroautos mit Anhängelasten um die zwei Tonnen wächst. Die schlechte: Meist sind das große und teure Autos mit Listenpreisen von 70.000 Euro und mehr. Doch auch im preiswerteren Segment gibt es inzwischen Elektroautos mit ausreichend Anhängelast.

Günstige Elektro-Autos fürs Wohnwagen-Gespann Wir haben fünf Beispiele mit mindestens 1.500 Kilogramm Anhängelast zusammengetragen, die weniger als 50.000 Euro kosten – zum Teil sogar deutlich weniger.

Kia EV6 Der auffällige Crossover von Kia verfügt in der Version mit 84-kWh-Akku über 1.800 Kilogramm Anhängelast. Der Motor leistet 168 kW (229 PS) und treibt die Hinterräder an. Ladestopps sind dank 800-Volt-Technik schnell erledigt, von 10 bis 80 Prozent Akkustand vergehen nur rund 20 Minuten. In der bereits sehr ordentlich bestückten Basisausstattung Air kostet dieser EV6 ab 49.990 Euro.

Rossen Gargolov Das extrovertierte Design des EV6 wirkt dynamisch.



Leapmotor C10 An dem chinesischen Hersteller ist der Stellantis-Konzern beteiligt, zu dem unter anderem auch Opel und Peugeot gehören. Das Mittelklasse-SUV C10 darf immerhin 1,5 Tonnen an den Haken nehmen. Los geht’s mit 218 PS und 70 kWh-Akku. Auch Allrad ist möglich. Der Preis ist attraktiv: bereits ab 37.600 Euro beginnt die Preisliste. Es gibt zudem eine Version mit Benzinmotor als Range-Extender und knapp 1.000 Kilometer Reichweite. Allerdings: nur 60 Kilogramm Stützlast.

Rossen Gargolov Das Mittelklasse-SUV aus China bietet ein großzügiges Platzangebot.



Mazda 6e Den neuen 6e haben die Japaner gemeinsam mit einem chinesischen Kooperationspartner entwickelt. Die Bedienung der Mittelklasse-Limousine geriet deshalb sehr touch-lastig, doch der Preis ist fair: Los geht’s bei 44.900 Euro. Mit dabei: 1.500 Kilogramm Anhängelast, ein 190 kW Elektromotor und ein 69-kWh-Akku.

Rossen Gargolov Den Mazda 6e gibt's ab 44.900 Euro.



Volvo EX40 Ebenfalls 1.500 Kilogramm beträgt die Anhängelast von Volvos Kompakt-SUV EX40. Dieser Wert gilt für die Version mit einem E-Motor (Single Motor), die mit 70 kWh-Akku ab 49.990 Euro kostet. Es gibt auch eine teurere Variante mit 82-kWh-Akku ab 55.490 Euro. Der EX40 Twin Motor mit zwei E-Motoren darf 1.800 Kilogramm ziehen, kostet aber auch rund 10.000 Euro mehr als das Einstiegsmodell (ab 59.590 Euro). Hier geht es zum ausführlichen Test: Starker E-Zugwagen für für schwere Wohnwagen.

Andreas Becker Volvo EX 40: Das kompakte SUV gibt es auch mit zwei E-Motoren, dann dürfen 1.800 Kilogramm an den Haken.

Xpeng G6 Der Xpeng G6 ist ein ansprechend designtes SUV der gehobenen Klasse auch China. Anhängelast auch hier: 1.500 Kilogramm. Die zog das Auto im CARAVANING-Test ohne Probleme und mit vergleichsweise niedrigem Verbrauch. Materialanmutung und Platzangebot überzeugten ebenfalls. Weniger gut: touch-lastige Bedienung und straffes Fahrwerk. Mit kleinem 68-kWh-Akku kostet der Xpeng nur 43.600 Euro.

Besser fürs Gespann: Die Version mit 80 kWh-Akku, die es mit Hinterradantrieb ab 47.600 Euro und mit Allradantrieb (Performance) ab 51.600 Euro gibt – Top-Ausstattung stets inklusive. Zudem verspricht Xpeng rasantes Ladetempo: von 10 auf 80 Prozent in zwölf Minuten.

Andreas Becker SUV mit coupé-artiger Silhouette, Top-Ausstattung und rasantem Ladetempo.



Weitere preiswerte E-Autos mit guter Anhängelast: KGM Torres EVX Bliss, 1.500 kg, ab 44.990 Euro

Torres EVX Bliss, 1.500 kg, ab 44.990 Euro Kia PV5 Passenger Essential, 1.500 kg, ab 42.290 Euro

Lynk & Co 02 Core, 1.600 kg, ab 35.995 Euro

02 Core, 1.600 kg, ab 35.995 Euro Smart #5 , 1.600 kg, ab 45.900 Euro

, 1.600 kg, ab 45.900 Euro Tesla Model Y, 1.600 kg, ab 44.990 Euro