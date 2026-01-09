Günstig und mit Allrad: Wie schlägt sich der Dacia Duster als Zugfahrzeug?

Bereits für weniger als 19.000 Euro bietet Dacia das kompakte SUV Duster an. Zugegeben, zu diesem Spartarif bleibt die Ausstattung übersichtlich und der Benzinmotor begnügt sich mit bescheidenen 101 PS.

Für Caravaner interessanter: der Duster als Mild-Hybrid mit 131 PS und traktionsstarkem Allradantrieb. Kostet in der Linie Expression 26.190 Euro. 17-Zoll-Alufelgen, Multimediasystem mit Smartphone-Integration, Regensensor und Rückfahrkamera sind bereits Serie. Plus 687 Euro für die abnehmbare Anhängerkupplung – macht keine 27.000 Euro für das zugbereite Fahrzeug.

Immerhin 1.500 Kilogramm darf der Allrad-Duster ziehen. Das macht er im Test sehr ordentlich. Die Leistung reicht aus, um das Gespann zügig auf Landstraßentempo 80 zu bringen. Die Fahrstabilität ist gut, auch wenn der Duster nicht so stabil liegt wie größere und schwerere SUV.

Beschleunigungsprobleme bei hohem Tempo Auf der Autobahn wollen Überholmanöver indes gut geplant sein, denn bei höheren Geschwindigkeiten beschleunigt der Duster mit Caravan am Haken nur noch mäßig. Selbst leichte Steigungen erfordern Zurückschalten und Vollgas. Ja, der Duster hat ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Eine Automatik gibt es nur für den Vollhybrid, der wiederum nur lächerliche 750 Kilogramm ziehen darf. Doch da sich der Schalthebel präzise führen lässt, ist das kein Nachteil.

Ingolf Pompe Übersichtliches Duster-Cockpit mit vielen schlichten, aber gut verarbeiteten Kunststoffen.



Einen Abstandstempomat hat der Duster nicht. Spurhalteassistent und Totwinkelwarner schalten im Anhängerbetrieb ab. Auch erkennt das Fahrzeug keine anhängerspezifischen Tempolimits und ein Rangierassistent ist nicht im Angebot. Hier ist der Dacia der Preisklasse entsprechend eher einfach gestrickt. Das zeigt auch unsere Strommessung: Zwar kappt der Dacia die Stromversorgung des Anhängers nicht beim Start-Stopp, meist liegt die Spannung aber nur um elf Volt – wenig für einen leistungsfähigen Kühlschrankbetrieb.

Auf der CARAVANING-Verbrauchsrunde genehmigte sich der Duster 12,2 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Auf weiteren Testfahrten mit einem kleinen Fendt Apero 390 genügten um die elf Liter. Werte, die sich durchaus sehen lassen können.

Klassische 4x4-Vorteile Traktionsprobleme sind dem Duster mit Allradantrieb, wie zu erwarten, fremd. Per Drehregler in der Mittelkonsole lassen sich neben Eco- und Automatik-Modus auch verschiedene Untergründe wie Matsch oder Schnee vorwählen. Eine Bergabfahrhilfe hat der 4x4 zudem serienmäßig an Bord.

Generell sammelt die Bedienung fleißig Pluspunkte. Man findet sich schnell zurecht, vielen haptischen Tasten und einem klar gegliederten Touchscreen-Menü sei Dank. Hier gilt im positiven Sinn: Wenn ein Auto nicht mit Funktionen überfrachtet ist, bleibt die Bedienung übersichtlich. Doch gerade im Navi-Modus reagiert der Touchscreen langsam.

Ingolf Pompe Die Rückfahrkamera liefert ein brauchbares Bild zum Ankuppeln. Der Testwagen hat zudem vorne und seitlich Kameras.



Fürs Abschalten nerviger Assistenten wie des Geschwindigkeitswarners hat sich Dacia eine gute Lösung einfallen lassen: Man wählt einmal seine bevorzugten Einstellungen aus, dann genügt zweimaliges Betätigen eines Kippschalters links vom Lenkrad und diese Einstellungen sind aktiv.

Niedrige Verbräuche dafür große Geräuschkulisse Hinweise auf die Preisklasse des Duster liefern die schlichten, wenn auch gut verarbeiteten Kunststoffe im Innenraum und das stets präsente Arbeitsgeräusch des Turbobenziners. Bei niedrigen Touren wird das Aggregat zudem schnell brummig.

Im Solobetrieb lassen sich dafür niedrige Verbräuche um und unter sechs Liter je 100 Kilometer erzielen – sicher auch ein Verdienst des niedrigen Leergewichts von knapp über 1500 Kilogramm.

Dacia Duster Mild Hybrid 130 4 x 4 Extreme Grund-/Testwagenpreis: 27.690 / 33.726 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch

Motor: Dreizylinder-Turbobenziner, 1199 cm3

Dreizylinder-Turbobenziner, 1199 cm3 Tankvolumen: 55 L

55 L Fahrleistungen (o. Anhänger): Beschl. 0–100 km/h: 11,0 s

Beschl. 0–100 km/h: 11,0 s Testverbrauch Liter Super/100 km : solo/Gespann 6,0/12,2, Normverbrauch WLTP komb.6,1

: solo/Gespann 6,0/12,2, Normverbrauch WLTP komb.6,1 Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

180 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 451 km Ausreichend kräftiger Turbobenziner. Gute Traktion. Präzises Schaltgetriebe. Auch mit Caravan am Haken sichere Fahreigenschaften. Angemessener Verbrauch, solo wie im Gespannbetrieb.

Akustisch präsenter Motor mit Dröhnfrequenzen. Geht mit Caravan am Haken schon bei leichten Autobahnsteigungen schnell die Puste aus.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Kofferraumvolumen: min. 456/max. 1548 Liter. Rücksitzlehne asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3). Für die Fahrzeugklasse großer Kofferraum. Gutes Platzangebot vorn und hinten. Schlichte, aber durchaus langstreckentaugliche Sitze. Sleep Pack ermöglicht einigermaßen komfortables Übernachten im Auto.

Wenig ausgefuchste Variabilität. Griffe der Fondtüren unpraktisch. Sleep Pack bietet zwar auch Stauraum, nimmt aber den ganzen Kofferraum ein.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung

Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 1511/1895 kg

1511/1895 kg Zuladung abgezogen Stützlast (75 kg): 309 kg

309 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: 3395 kg

3395 kg Länge/Breite/Höhe: 4343 x 1813 x 1621 mm

4343 x 1813 x 1621 mm Radstand: 2658 mm

2658 mm Anhängerkupplung: Preis: 687 Euro; Einbau: werksseitig; System: manuell zu stecken. Höhe Kugelkopf: 44 cm; Stützlast: 75 kg Stromversorgung Caravan

Dauerplus: ✔ (12,0 V)

✔ (12,0 V) Plus über Zündung: ✔ (11,2 V) Passable Anhängelast. Preislich attraktive, werkzeuglos abnehmbare Anhängerkupplung mit Dauer- und Zündungsplus. Niedriges Leergewicht ...

... dadurch kein Tempo 100 bei maximaler Anhängelast möglich. Bescheidene Stützlast (75 kg). Mäßige Zuladung (309 kg inkl. berücksichtigter Stützlast). Keine schwenkbare Anhängerkupplung ab Werk lieferbar. Zündungsplus liefert maximal 11,2 V, häufig auch unter 11 V.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb

Anhängerstabilisierung: ×

Rangierassistent: ×

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe: ✔ / ✔

Tempomat/Abstandsregelung: ✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung: ×

Totwinkel-Assistent: ×

Spurhalteassistent/Spurzentrierung: ×

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung: ×

Anhänger-Routenplanung: × Blinkerausfallerkennung

Einseitig: ✔

Beidseitig: ✔