BMW X7 im Zugwagentest — mit dem Riesen-SUV in den Urlaub?

Der BMW X7 40d ist ohne Zweifel ein Auto der Extreme: extrem groß und geräumig, extrem komfortabel, extrem kräftig – dabei aber sehr effizient – und, Sie ahnen es, extrem teuer. 3,5 Tonnen Anhängelast sprechen zudem für ein extrem gutes Zugfahrzeug. Ob das wirklich stimmt, muss das in den USA gebaute Luxus-Vollformat-SUV im harten Test von CARAVANING beweisen.