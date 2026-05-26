Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Zugfahrzeug

BMW X7 im Zugwagentest — mit dem Riesen-SUV in den Urlaub?

BMW X7 40d Zugfahrzeug-Test
Effizienter Koloss mit Autopilot

vom Campingprofi seit 1959

Der BMW X7 hat mit Sechszylinder-Diesel Leistung satt, verbraucht bemerkenswert wenig und zieht problemlos bis zu 3,5 Tonnen. Trotzdem bleibt das SUV als Zugwagen nicht frei von Kritik.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
Als Favorit speichern
Frontansicht, BMW X7 xDrive 40d, Zugwagen, SUV, Wohnwagen
Foto: Andreas Becker

Der BMW X7 40d ist ohne Zweifel ein Auto der Extreme: extrem groß und geräumig, extrem komfortabel, extrem kräftig – dabei aber sehr effizient – und, Sie ahnen es, extrem teuer. 3,5 Tonnen Anhängelast sprechen zudem für ein extrem gutes Zugfahrzeug. Ob das wirklich stimmt, muss das in den USA gebaute Luxus-Vollformat-SUV im harten Test von CARAVANING beweisen.

Der 340 PS starke Reihensechszylinder-Turbodiesel wird von einem 9-kW-Elektromotor sanft mildhybridisiert. Systemleistung seit dem jüngsten Facelift: satte 352 PS. Dank Allradantrieb und geschmeidiger Achtgang-Automatik bringt das 2,6-Tonnen-SUV diese Kraft jederzeit problemlos auf die Straße – untermalt vom herrlich lässigen Sound des Sechszylinders. Beachtlich: Wer die Power etwas zügelt,...