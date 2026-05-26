BMW X7 im Zugwagentest — mit dem Riesen-SUV in den Urlaub?

Der BMW X7 40d ist ohne Zweifel ein Auto der Extreme: extrem groß und geräumig, extrem komfortabel, extrem kräftig – dabei aber sehr effizient – und, Sie ahnen es, extrem teuer. 3,5 Tonnen Anhängelast sprechen zudem für ein extrem gutes Zugfahrzeug. Ob das wirklich stimmt, muss das in den USA gebaute Luxus-Vollformat-SUV im harten Test von CARAVANING beweisen.
Der 340 PS starke Reihensechszylinder-Turbodiesel wird von einem 9-kW-Elektromotor sanft mildhybridisiert. Systemleistung seit dem jüngsten Facelift: satte 352 PS. Dank Allradantrieb und geschmeidiger Achtgang-Automatik bringt das 2,6-Tonnen-SUV diese Kraft jederzeit problemlos auf die Straße – untermalt vom herrlich lässigen Sound des Sechszylinders. Beachtlich: Wer die Power etwas zügelt,...